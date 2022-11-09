Inizia a vendere arte online con Shopify in 7 semplici passaggi

Guida in 7 semplici mosse per iniziare a vendere arte online con creativehub e Shopify.

Step 1: Crea gratuitamente un account creativehub

Crea gratuitamente un account creativehub cliccando qui. Se hai già un account effettua l’accesso.

Step 2: Carica i files e modifica le impostazioni su creativehub

Effettuato l’accesso al tuo account si aprirà la pagina delle opzioni.

Seleziona l’icona ‘Vendi arte online’ e guarda il tutorial per organizzare i tuoi prodotti.

Step 3: Crea il tuo negozio su Shopify

Apri Shopify per scegliere l’abbonamento e progettare il tuo nuovo negozio, scegliendo tra un gran numero di templates.

Vedi l’anteprima di un negozio online qui.

Step 4: Installa l’app

Dal menù principale del tuo account Shopify selezione l’opzione ‘App’, poi seleziona ‘Visita lo Shopify app store’.

Cerca ‘creativehub’ e segui i passaggi per l’installazione. Dopo aver installato l’app di creativehub du Shopify, i tuoi account creativehub e Shopify verranno connessi.

Step 5: Importa i prodotti creativehub sul tuo negozio Shopify

Appena avrai impostato i prezzi dei prodotti su creativehub, verranno automatcamente mostrati sull’app creativehub Shopify, e saranno pronti per essere importati nella ‘Lista dei prodotti’ di Shopify

Per trovare l’app effettua l’accesso al tuo negozio su Shopify, clicca su ‘Apps’ e selezione l’app di creativehub

Vedrai l’elenco di prodotti a cui hai impostato un prezzo nel passaggio 2. Accanto ad ogni prodotto troverai il pulsante ‘Importa’, cliccando importerà ciascun prodotto nell’elenco prodotti di Shopify. A questo punto rendi i prodotti disponibili e sarai pronto a vendere.

Per saperne di più su come funziona l’app creativehub Shopify clicca qui.

Step 6: Aggiungi il pagamento con carta per il completamento degli ordini

Quando vendi una stampa su Shopify il cliente paga l’importo tramite il metodo che hai scelto, che viene configurato nelle impostazioni principali di Shopify

Noi ti addebitiamo separatamente i costi di produzione più le spese di spedizione.

Dovrai aggiungere una carta al tuo account creativehub così che possiamo prendere il pagamento.

Per farlo clicca sull’icona in alto a destra e seleziona ‘impostazioni del negozio’ dal menù a tendina.

Step 7: Dirigi il traffico verso il tuo negozio

Ora sei pronto con il tuo nuovo negozio online!

Quando vendi una stampa noi provvederemo al completamento dell’ordine con spedizione in 2-5 giorni lavorativi.

Questo è il momento di dirigere il traffico al tuo negozio online.

Ci sono molti metodi per farlo e noi abbiamo scritto un libro che tratta questi argomenti e molto di più. Ordina una copia gratuita a seguire!