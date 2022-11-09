Inizia a vendere arte online con WooCommerce in 7 semplici passaggi

Guida in 7 passaggi per automatizzare le vendite con creativehub e WooCommerce.

Step 1: Crea gratuitamente un account creativehub

Crea gratuitamente un account creativehub cliccando qui. Se hai già un account effettua l’accesso.

Step 2: Carica i files e modifica le impostazioni – prezzi e misure

Effettuato l’accesso al tuo account si aprirà la pagina delle opzioni.

Seleziona l’icona ‘Vendi arte online’ e segui il tutorial per organizzare i tuoi prodotti.

Step 3: Crea il tuo negozio su WooCommerce

Apri WooCommerce e registra il tuo account. WooCommerce utilizza WordPress quindi se usi WordPress puoi connetterti direttamente a WooCommerce.

Step 4: Connetti creativehub con il tuo negozio su WooCommerce

Torna all’account creativehub.

Apri il menu delle impostazioni cliccando sul nome/avatar in alto a destra

Seleziona ‘Impostazioni del negozio’ dal menù a tendina

Seleziona ‘Integrazioni’ dal menu sulla sinistra

Copia e incolla il tuo WooCommerce/WordPress URL nel campo vuoto in grigio.

Clicca ‘Connetti’ per aprire la pagina di WooCommerce in cui ti verrà chiesto se vuoi connettere il tuo negozio a creativehub. Autorizza la connessione.

Una volta connesso, verrai reindirizzato automaticamente al tuo account creativehub. A questo punto WooCommerce è connesso.

Step 5: Importa i prodotti da creativehub al negozio WooCommerce

Appena avrai impostato i prezzi delle stampe (step 2), appariranno sull’account creativehub nella ‘Lista dei prodotti’

Li troverai nelle ‘Impostazioni del negozio’ > ‘Lista dei prodotti’

Per iniziare imposta ‘Metodo tariffa di spedizione’. Clicca qui per saperne di più.

Poi clicca su ‘Importa tutto’ se vuoi vendere tutti i prodotti su WooCommerce oppure importa i prodotti singolarmente.

Puoi trovare i prodotti importati nell’account WooCommerce/WordPress selezionando ‘Prodotti’ dal menù principale

Per pubblicare i prodotti da vendere clicca sul nome del prodotto e poi seleziona ‘Pubblica’

Step 6: Aggiungi il pagamento con carta per il completamento degli ordini

Quando vendi una stampa su WooCommerce/WordPress il cliente paga l’importo tramite il metodo che hai scelto (questo viene configurato sulle impostazioni principali di WooCommerce/WordPress).

Noi ti addebitiamo separatamente i costi di produzione più le spese di spedizione.

Dovrai aggiungere una carta al tuo account creativehub così che possiamo prendere il pagamento.

Per farlo clicca sull’icona in alto a destra e seleziona ‘impostazioni del negozio’ dal menù a tendina.

Poi clicca su ‘Impostazioni di pagamento’ dal menù sulla sinistra.

Step 7: Dirigi il traffico sul tuo negozio

Perfetto il tuo negozio online è pronto! Quando vendi una stampa completeremo e spediremo l’ordine in 2-5 giorni lavorativi.

Adesso è tempo di indirizzare il traffico sul tuo negozio online.

Ci sono molti modi per farlo, per questo abbiamo pubblicato un libro gratuito che parla di questo e molto altro. Ordina tua copia cliccando il tasto in basso!