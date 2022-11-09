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Inizia a vendere arte online con Squarespace in 7 semplici passaggi

Indice

Segui questi 7 passaggi per automatizzare le vendite con creativehub e Squarespace.

Step 1: Crea gratuitamente un account creativehub

Crea gratuitamente un account creativehub cliccando qui. Se hai già un account effettua l’accesso.

Step 2: Carica i files e modifica le impostazioni su creativehub

  • Effettuato l’accesso al tuo account si aprirà la pagina delle opzioni.
  • Seleziona l’icona ‘Vendi arte online’ e guarda il tutorial per organizzare i tuoi prodotti.

Step 3: Crea il tuo negozio su Squarespace

  • Vai su Squarespace  accedi all’account e scegli l’abbonamento. Per avere un e-commerce seleziona l’abbonamento ‘Commerce’ o uno più completo.
  • Dopo aver creato l’account, scegli un template e realizza il tuo negozio.
  • Seleziona la valuta e il sistema metrico del tuo negozio – questo è necessario al fine di importare i prodotti con l’importo desiderato.
  • Per impostare il sietema metrico apri il menù principale di Squarespace: ‘Impostazioni’ > ‘Lingua e paese’ > ‘Misure standard’
  • Per impostare la valuta apri il menù principale di Squarespace: ‘commerce’ > ‘pagamenti’ > ‘valuta del negozio’

Step 4: Connetti creativehub con Squarespace

  • Apri il menù delle impostazioni cliccando sul nome/avatar in alto a destra
  • Poi seleziona ‘impostazioni del negozio’ dal menù a tendina
  • Vai a ’Integrazioni’ dal menù delle opzioni sul lato sinistro
  • Clicca il tasto ‘Connetti’ vicino al logo Squarespace
  • Cliccando ‘Connetti’ si aprirà una pagina in cui ti verrà chiesto se desideri collegare il tuo negozio a creativehub, autorizza la connessione.
  • Appena connesso verrai reindirizzato al tuo account creativehub. A questo punto Squarespace è connesso.

Step 5: Importa i prodotti da creativehub a Squarespace

  • Appena avrai impostato il prezzo delle stampe (passo 2), appariranno sull’account creativehub nella ‘Lista dei prodotti’
  • Li troverai nelle ‘Impostazioni del negozio’ > ‘Lista dei prodotti’
  • Per iniziare imposta ‘Metodo tariffa di spedizione’. Su Squarespace è disponibile solo l’opzione di spedizione ‘autonoma’. Devi impostare le spese di spedizione su Squarespace. Noi ti addebiteremo la tariffa fissa di 9€ per spedire in tutto il mondo, per saperne di più clicca qui.
  • Clicca su ‘Importa tutti’ se vuoi vendere tutti i tuoi prodotti su Squarespace, altrimenti importa i prodotti singolarmente.
  • Una volta importati vedrai la data d’importazione nella colonna ‘ultimi importati’
  • Puoi trovare i prodotti importati sull’account Squarespace selezionando ‘Commerce’ > ‘Inventario’
  • Per pubblicare i prodotti da vendere clicca sul nome del prodotto e cambia la ‘visibilità’ da ‘nascosto’ a ‘pubblico’

Step 6: Aggiungi un metodo di pagamento per il completamento degli ordini

Quando vendi su Squarespace il cliente paga a te l’intero importo tramite il metodo di pagamento selezionato (questo viene configurato nel menù principale delle impostazioni di Squarespace).

Noi ti addebitiamo separatamente i costi di produzione più le spese di spedizione.

Dovrai aggiungere un conto bancario per poter processare il pagamento tramite creativehub.

Per fare ciò, clicca sull’icona del profilo in alto a destra e seleziona ‘Impostazioni del negozio’ dal menù a tendina.

Poi clicca su ‘Impstazioni di pagamento’ sul lato sinistro del menù.

Step 7: Dirigi il traffico sul tuo negozio

Perfetto il tuo negozio online è pronto! Quando vendi una stampa completeremo e spediremo l’ordine in 2-5 giorni lavorativi.

Adesso è tempo di indirizzare il traffico sul tuo negozio online.

Ci sono molti modi per farlo, per questo abbiamo pubblicato un libro gratuito che parla di questo e molto altro. Ordina tua copia cliccando il tasto in basso!

Aggiornato il 9 Novembre 2022

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