Inizia a vendere arte online con Squarespace in 7 semplici passaggi

Segui questi 7 passaggi per automatizzare le vendite con creativehub e Squarespace.

Step 1: Crea gratuitamente un account creativehub

Crea gratuitamente un account creativehub cliccando qui. Se hai già un account effettua l’accesso.

Step 2: Carica i files e modifica le impostazioni su creativehub

Effettuato l’accesso al tuo account si aprirà la pagina delle opzioni.

Seleziona l’icona ‘Vendi arte online’ e guarda il tutorial per organizzare i tuoi prodotti.

Step 3: Crea il tuo negozio su Squarespace

Vai su Squarespace accedi all’account e scegli l’abbonamento. Per avere un e-commerce seleziona l’abbonamento ‘Commerce’ o uno più completo.

Dopo aver creato l’account, scegli un template e realizza il tuo negozio.

Seleziona la valuta e il sistema metrico del tuo negozio – questo è necessario al fine di importare i prodotti con l’importo desiderato.

Per impostare il sietema metrico apri il menù principale di Squarespace: ‘Impostazioni’ > ‘Lingua e paese’ > ‘Misure standard’

Per impostare la valuta apri il menù principale di Squarespace: ‘commerce’ > ‘pagamenti’ > ‘valuta del negozio’

Step 4: Connetti creativehub con Squarespace

Apri il menù delle impostazioni cliccando sul nome/avatar in alto a destra

Poi seleziona ‘impostazioni del negozio’ dal menù a tendina

Vai a ’Integrazioni’ dal menù delle opzioni sul lato sinistro

Clicca il tasto ‘Connetti’ vicino al logo Squarespace

Cliccando ‘Connetti’ si aprirà una pagina in cui ti verrà chiesto se desideri collegare il tuo negozio a creativehub, autorizza la connessione.

Appena connesso verrai reindirizzato al tuo account creativehub. A questo punto Squarespace è connesso.

Step 5: Importa i prodotti da creativehub a Squarespace

Appena avrai impostato il prezzo delle stampe (passo 2), appariranno sull’account creativehub nella ‘Lista dei prodotti’

Li troverai nelle ‘Impostazioni del negozio’ > ‘Lista dei prodotti’

Per iniziare imposta ‘Metodo tariffa di spedizione’. Su Squarespace è disponibile solo l’opzione di spedizione ‘autonoma’. Devi impostare le spese di spedizione su Squarespace. Noi ti addebiteremo la tariffa fissa di 9€ per spedire in tutto il mondo, per saperne di più clicca qui.

Clicca su ‘Importa tutti’ se vuoi vendere tutti i tuoi prodotti su Squarespace, altrimenti importa i prodotti singolarmente.

Una volta importati vedrai la data d’importazione nella colonna ‘ultimi importati’

Puoi trovare i prodotti importati sull’account Squarespace selezionando ‘Commerce’ > ‘Inventario’

Per pubblicare i prodotti da vendere clicca sul nome del prodotto e cambia la ‘visibilità’ da ‘nascosto’ a ‘pubblico’

Step 6: Aggiungi un metodo di pagamento per il completamento degli ordini

Quando vendi su Squarespace il cliente paga a te l’intero importo tramite il metodo di pagamento selezionato (questo viene configurato nel menù principale delle impostazioni di Squarespace).

Noi ti addebitiamo separatamente i costi di produzione più le spese di spedizione.

Dovrai aggiungere un conto bancario per poter processare il pagamento tramite creativehub.

Per fare ciò, clicca sull’icona del profilo in alto a destra e seleziona ‘Impostazioni del negozio’ dal menù a tendina.

Poi clicca su ‘Impstazioni di pagamento’ sul lato sinistro del menù.

Step 7: Dirigi il traffico sul tuo negozio

Perfetto il tuo negozio online è pronto! Quando vendi una stampa completeremo e spediremo l’ordine in 2-5 giorni lavorativi.

Adesso è tempo di indirizzare il traffico sul tuo negozio online.

Ci sono molti modi per farlo, per questo abbiamo pubblicato un libro gratuito che parla di questo e molto altro. Ordina tua copia cliccando il tasto in basso!