Fai dropshipping della tua arte con WooCommerce

Automatizza le tue vendite artistiche con il nostro servizio premium di stampa on-demand. Vendi stampe artistiche e fotografiche tramite il tuo negozio WooCommerce e lascia a noi stampa e spedizione degli ordini direttamente ai tuoi clienti.
Il dropshipping internazionale delle tue vendite artistiche tramite WooCommerce
Abbiamo sedi nel Regno Unito, in Germania e negli Stati Uniti. Spediamo gli ordini dei tuoi clienti ovunque, assolutamente ovunque! E la parte migliore è che il servizio è totalmente ad emissioni zero.
Come ci integriamo con WooCommerce
Come funziona il nostro servizio di stampa on-demand tramite WooCommerce:
01. Vendi tramite il tuo negozio WooCommerce
Connetti il tuo account printspace gratuito al tuo negozio WooCommerce
02. Noi evadiamo i tuoi ordini WooCommerce
Quando vendi una stampa, noi riceviamo l’ordine e lo evadiamo per te in sole 2-5 giorni lavorativi
03. Consegna ai tuoi clienti
Mantieni il tuo marchio con il nostro servizio di consegna white-label e spedizione rapida.