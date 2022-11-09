7 étapes faciles pour vendre de l’art en ligne avec Etsy

Suivez ce guide en 7 étapes pour commencer à vendre votre art en ligne avec creativehub et Etsy.

Étape 1 : Ouvrir un compte creativehub gratuit

Inscrivez-vous ici pour ouvrir un compte creativehub gratuit. Si vous possédez déjà un compte, connectez-vous.

Étape 2 : Télécharger des fichiers et configurer les paramètres dans creativehub

Une fois connecté à votre compte creativehub, vous vous trouverez sur une page proposant des options.

Sélectionnez l’option « Vendre de l’art en ligne » et suivez un court tutoriel pour créer vos produits.

Étape 3 : Créez votre boutique sur Etsy

Ensuite, rendez-vous sur Etsy et ouvrez un compte.

Une fois que votre compte est opérationnel, choisissez l’option « Vendre sur Etsy » dans le menu principal et suivez les instructions pour créer votre boutique Etsy. Cette étape est indispensable pour vous permettre de vous connecter avec creativehub.

Pendant ce processus, Etsy vous demandera de créer un produit afin de pouvoir continuer. Créez manuellement un produit que vous pourrez supprimer par la suite.

Étape 4 : Connectez votre compte creativehub et votre boutique Etsy

Retournez sur votre compte gratuit creativehub

Accédez au menu principal en cliquant sur l’icône de votre profil (ou sur votre nom) en haut à droite de la page

Sélectionnez « Paramètres des ventes d’art » dans le menu déroulant

Choisissez « Intégrations » dans le menu de gauche

Choisissez le bouton « Connecter » à côté du logo Etsy.

Connectez-vous à votre compte Etsy, puis connectez vos deux comptes.

Étape 5 : Importer vos produits dans votre boutique Etsy

Une fois que vous aurez fixé des prix pour vos tirages (étape 2), ils seront listés dans votre compte creativehub, dans la « Liste de produits »

Vous la trouverez dans « Paramètres des ventes d’art » > « Liste de produits »

Commencez par sélectionner votre « Méthode de calcul des frais d’expédition ». En savoir plus.

Ensuite, cliquez sur « Tout importer », si vous souhaitez importer tous vos produits dans Etsy. Vous avez aussi l’option d’importer chaque produit individuellement.

Notez qu’Etsy applique le paramètre « quantité en stock » à tous les produits. Pour cette raison, nous importons les produits que vous avez définis comme des éditions « ouvertes » avec une quantité de stock prédéterminée de 999 (qui peut être modifiée dans Etsy).

Vos produits configurés en édition limitée seront importés avec la quantité de stock correspondante.

Voir ci-dessous des exemples de produits en édition limitée à 100 et en édition « ouverte » (999).

Cliquez ici pour en savoir plus à propos des frais sur Etsy.



Étape 6 : Ajouter une carte de paiement pour permettre le traitement des commandes

Quand vous vendrez un tirage dans votre boutique Etsy, le client vous règlera le montant total par la méthode de paiement que vous aurez choisie (configurée dans les paramètres principaux d’Etsy).

Nous vous débiterons ensuite séparément pour le total des coûts de production et le d’expédition.

Vous devrez enregistrer une carte bancaire dans votre compte creativehub pour que nous puissions prélever ce règlement.

Pour le faire, cliquez sur l’icône de votre profil en haut à droite de la page et sélectionnez « Paramètres des ventes d’art » dans le menu déroulant.

Cliquez ensuite sur « Paramètres de paiement » dans le menu de gauche.

Étape 7 : Générer du trafic vers votre nouvelle boutique Etsy

Voilà, votre nouvelle boutique d’art en ligne est prête !

Quand l’un de vos tirages se vendra, nous nous chargerons de réaliser la commande et d’expédier le tirage directement à votre client dans les 2-5 jours ouvrables.

Maintenant, il est temps de penser à générer du trafic vers votre boutique en ligne.

Il y a plusieurs façons de s’y prendre. Nous avons produit un guide qui aborde ce sujet ainsi que beaucoup d’autres. Vous pouvez vous en procurer un exemplaire gratuit ci-dessous, d’un simple clic.