7 étapes faciles pour vendre de l’art en ligne avec Shopify

Découvrez en 7 étapes comment vous lancer facilement dans la vente de votre art en ligne avec creativehub et Shopify.

Étape 1 : Ouvrir un compte creativehub gratuit

Inscrivez-vous ici pour ouvrir un compte creativehub gratuit. Si vous possédez déjà un compte, connectez-vous.

Étape 2 : Télécharger des fichiers et configurer les paramètres dans creativehub

Une fois connecté à votre compte creativehub, la page d’accueil vous propose plusieurs options.

Sélectionnez l’option « Vendre de l’art en ligne » et suivez un court tutoriel pour créer vos produits.

Étape 3 : Créer votre boutique sur Shopify

Ensuite, rendez-vous sur Shopify pour choisir votre forfait d’abonnement et concevoir votre nouvelle boutique : choisissez parmi de nombreux thèmes attractifs ou créez votre propre mise en page.

Découvrez ici un exemple de boutique e-commerce live.

Étape 4 : Installer l’application

Dans votre compte Shopify, sélectionnez l’option « Applications » dans le menu principal, puis « Visiter l’App Store de Shopify ».

Cherchez « creativehub » et suivez les étapes d’installation. Une fois l’application Shopify creativehub installée, votre compte creativehub et votre compte Shopify seront reliés.

Étape 5 : Importer des produits creativehub dans votre boutique Shopify

Quand vous aurez fixé le prix de vos produits dans creativehub, ils seront automatiquement listés dans l’application Shopify creativehub et prêts à être importés dans votre liste de produits Shopify.

Pour accéder à l’application, connectez-vous à votre compte Shopify, sélectionnez l’option « Applications » et choisissez l’application creativehub.

Vous verrez alors une liste de tous les produits élaborés à l’étape 2. Le bouton « Importer » qui figure à côté de chaque produit vous permet de l’ajouter à votre liste de produits Shopify. Ensuite, marquez chaque produit comme étant disponible, et vous serez prêt à vendre.

Pour mieux comprendre le fonctionnement de l’application Shopify creativehub, cliquez ici.

Étape 6 : Ajouter une carte de paiement pour permettre le traitement des commandes

Quand vous vendrez un tirage dans votre boutique Shopify, le client vous règlera le montant total par la méthode de paiement que vous aurez choisie, qui peut être configurée dans les paramètres principaux de Shopify.

Nous vous débiterons ensuite séparément pour le total des coûts de production et le d’expédition.

Vous devrez avoir enregistré une carte bancaire dans votre compte creativehub pour pouvoir effectuer ce paiement.

Pour le faire, cliquez sur l’icône de votre profil en haut à droite de la page et sélectionnez « Paramètres des ventes d’art » dans le menu déroulant. Cliquez sur « Paramètres de paiement ».

Étape 7 : Générer du trafic vers votre boutique

Voilà, votre nouvelle boutique d’art en ligne est terminée !

Quand l’un de vos tirages se vendra, nous nous chargerons de réaliser la commande et d’expédier le tirage directement à votre client dans les 2-5 jours ouvrables.

Maintenant, il est temps de penser à générer du trafic vers votre boutique en ligne.

Bien qu’il n’existe pas de recette miracle, il y a plusieurs façons de s’y prendre. Nous avons produit un guide gratuit qui aborde ce sujet ainsi que d’autres. Vous pouvez vous en procurer un exemplaire ci-dessous.