Commander en ligne si vous avez un compte creativehub

Déjà client chez nous ? Ce guide vous explique étape par étape comment passer une nouvelle commande en ligne, du téléchargement de vos fichiers aux différentes options d’impression d’art, de contrecollage et d’encadrement sur mesure.

Étape 1 : Où commander sur notre site

Rendez-vous sur notre site web.

Sur chaque page, en haut à droite, vous trouverez un bouton « Commander ». Cliquez sur ce bouton.

Étape 2 : Vous connecter à votre compte creativehub

Cliquez sur « Se connecter/S’inscrire » en haut à droite de l’écran.

Connectez-vous à votre compte creativehub.

Étape 3 : Télécharger un nouveau fichier ou utiliser un fichier existant

En cliquant sur « Fichiers » dans le menu de gauche, vous verrez s’afficher une vue d’ensemble de tous vos fichiers.

Utilisez une image déjà téléchargée en la sélectionnant et en cliquant dans le coin supérieur gauche. Vous pourrez ensuite cliquer sur « Commander des tirages » dans le menu de droite.

Si vous avez besoin de télécharger de nouvelles images, cliquez sur « Télécharger » dans le menu de droite.

Consultez notre guide consacré à la préparation des fichiers pour apprendre comment préparer vos images en vue d’obtenir une impression d’art d’une qualité optimale.

Étape 4 : Choisir vos options

Une fois vos images téléchargées, des vignettes sont générées et vous pouvez accéder à toutes nos options.

Maintenant vous pouvez sélectionner le format du tirage, le type d’impression souhaité et les options de contrecollage et d’encadrement. Le prix s’affiche en fonction des options choisies.

Étape 5 : Choisir le type de papier

Sélectionnez le type de papier pour votre impression. Si vous omettez cette étape, le papier sélectionné par défaut sera Fuji Mat.

Cliquez sur « Type d’impression et de papier » pour choisir l’un de nos 11 types de papiers haut de gamme.

Nous proposons 4 types de papiers photo argentiques : Fuji Mat Fuji Brillant Kodak Metallic Fujiflex

Ainsi que 7 types de papiers Fine Art jet d’encre : Epson Semigloss Hahnemühle Bamboo Canson Baryta Hahnemühle Pearl Hahnemühle Photo Rag Hahnemühle German Etching Canson Aquarelle Rag



Cliquez ici pour en savoir plus sur la différence entre un tirage photo argentique (parfois appelé chromogène, ou C-Print) et une impression jet d’encre pigmentaire. Pour apprécier par vous-même les textures et finitions des différents papiers, vous avez la possibilité de commander un pack d’échantillons sur notre site web.

Étape 6 : Contrecollage et encadrement

La section « Contrecollage/Encadrement » vous permet de choisir entre plusieurs options de contrecollage et/ou d’encadrement.

Si vous optez pour un cadre fait main qualité musée, vous verrez le cadre apparaître autour de l’image afin de pouvoir sélectionner plus facilement une baguette qui mettra en valeur votre image.

Veuillez noter que notre délai de production pour une impression sur support est de 5 jours, sauf dans le cas d’un contrecollage sous plexi pour lequel il faut compter 10 jours.

Le délai de production pour l’encadrement sur mesure est de 10 jours ouvrables.

Dans l’exemple illustré ci-dessous, nous avons choisi un papier Fine Art Hahnemühle Photo Rag contrecollé sur alu avec un châssis métallique au dos.

Étape 7 : Ajouter au panier

Quand vous êtes satisfait de votre commande et que vous êtes prêt à poursuivre, cliquez sur « Ajouter au panier ».

Le produit apparaîtra dans votre panier d’achat. En cliquant sur « Image suivante », vous pouvez choisir les mêmes paramètres ou des paramètres différents pour chacune de vos images.

Une fois prêt à passer la commande, cliquez sur le bouton « Voir le panier ».

Un récapitulatif de votre commande apparaîtra sur l’écran. Cliquez sur les icônes + et – pour rectifier les quantités ou supprimer un produit de votre panier.

Quand vous êtes satisfait, cliquez sur « Continuer »

Étape 8 : Ajouter ou modifier une adresse de livraison, un mode de paiement et une formule de livraison

À ce stade, vous avez la possibilité d’ajouter ou modifier une nouvelle adresse de livraison dans la section « Adresse ».

Dans la section « Mode de paiement », choisissez votre moyen de paiement préféré – Paypal ou carte bancaire.

« Mode de livraison » vous permet de sélectionner une formule de livraison.

Veuillez noter que les produits comportant un contrecollage ou un encadrement ne peuvent être livrés que par transporteur. Cliquez ici afin de consulter nos délais de livraison pour des impressions d’art, contrecollages et encadrements.

Cliquez ici afin de consulter nos délais de livraison pour des impressions d’art, contrecollages et encadrements. Si vous souhaitez transmettre des instructions spécifiques, vous pourrez les ajouter dans la zone de texte prévue à cet effet, par exemple « merci de conserver les tirages à plat », ou « merci de ne pas rogner les marges des impressions jet d’encre ».

Étape 9 : Votre confirmation de commande et de livraison

Cliquez sur « confirmer la commande » pour payer et finaliser votre commande.

La confirmation s’affichera en ligne et vous recevrez également un e-mail.

Quand votre commande sera expédiée, vous recevrez un e-mail avec votre numéro de suivi.

Si vous souhaitez obtenir une impression parfaite, consultez cet article qui explique comment réaliser le soft proofing (ou épreuvage écran) de votre image au moyen de nos profils ICC.

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Contactez notre équipe