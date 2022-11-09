Comment suivre mes commandes après expédition ?

En savoir plus sur le suivi des livraisons.

Toutes les commandes expédiées par notre atelier sont confiées à un transporteur assurant un service de suivi.

Cette information vous sera communiquée par e-mail à l’expédition de votre commande, ainsi que le numéro de suivi. Pour parer à toute éventualité, nous listons ci-dessous les coordonnées nécessaires au suivi d’une commande.

Pour l’Europe (sauf Royaume-Uni) et le reste du monde

Deutschepost

DHL Parcel

DHL

Pour le Royaume-Uni

Royal Mail Signed For®

DHL

*Les services standards de la poste britannique n’offrent pas de suivi complet. La formule Royal Mail Signed For est un service avec signature à la livraison, l’information de suivi étant actualisée à la première tentative de livraison. Pour plus d’informations sur ce service, cliquez ici.

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