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Puis-je réclamer le remboursement de la TVA sur mes commandes de tirages ?

Sommaire

En savoir plus sur le remboursement de la TVA réglée pour une commande de tirage en ligne.

Ai-je droit à un remboursement de la TVA ?

  • Pour déterminer si vous pouvez déduire la TVA britannique (VAT) de la TVA payable dans votre pays de résidence (ou d’immatriculation de votre entreprise), nous vous conseillons de vous référer à la législation fiscale en vigueur dans ce pays.
  • Si vous êtes immatriculé à la TVA au Royaume-Uni, vous devriez pouvoir déduire la somme réglée du montant de la TVA que vous aurez récupérée pour le compte du Trésor Public britannique (HMRC).

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Contactez-nous pour parler à un membre de notre équipe.

Mis à jour le 9 novembre 2022

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