Ma commande de tirage sera-t-elle accompagnée d’une facture avec TVA ?

En savoir plus sur les factures avec TVA pour vos commandes de tirage.

Vais-je recevoir une facture avec TVA ?

Oui, nous vous enverrons par e-mail pour chacune de vos commandes une facture indiquant le montant de la TVA que vous aurez réglé pour cette commande.

Si vous êtes immatriculé à la TVA au Royaume-Uni, vous pourrez l’utiliser pour vous faire rembourser la TVA.

Nous ne joignons aucune facture ou reçu imprimé dans votre colis. C’est aussi le cas pour les commandes reçues dans votre boutique e-commerce, que nous envoyons directement à vos clients.

Je pense qu’on m’a facturé la TVA par erreur

Si vous estimez qu’on vous a facturé la TVA par erreur, veuillez nous contacter pour en discuter avec un membre de notre équipe.