La différence entre tirage photo et impression Fine Art

Qu’est-ce qu’un tirage photo argentique ? Qu’est-ce qu’une impression Fine Art ?

Quelle est la différence ?

Une des questions que l’on nous pose le plus souvent chez theprintspace, c’est : « Quelle différence y a-t-il entre un tirage photo et une impression jet d’encre pigmentaire ? ».

Ces deux procédés d’impression professionnelle livrent des résultats exceptionnels. Cependant vous devez prendre en considération les différentes caractéristiques de chaque technique d’impression et les propriétés des différents types de papiers.

Vous souhaitez plus de précisions ? Regardez notre vidéo qui explique les différences entre un tirage photo de qualité professionnelle et une impression jet d’encre pigmentaire. Vous pourrez ainsi choisir la méthode d’impression et le type de papier Fine Art ou argentique les plus adaptés à vos tirages photo et vos impressions d’art.

Vous ne savez pas quel papier choisir ?

Si vous désirez apprécier par vous-même les différentes textures et finitions de papiers, pourquoi ne pas commander un pack d’échantillons en ligne ?

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