Qu’est-ce que la TVA ?

En savoir plus sur la TVA et si elle vous concerne quand vous commandez un tirage en ligne.

Comprendre la TVA

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est la taxe que vous devez facturer aux clients quand ils vous achètent un produit ou un service.

Son taux diffère selon les types de produits et de services, et selon les pays.

creativehub vous facture la TVA appropriée pour vos commandes de tirages en se basant sur votre pays de résidence.

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