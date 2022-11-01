Quels sont nos délais de production pour les commandes d’agrandissements photo et d’impressions Fine Art, ainsi que pour les contrecollages et encadrements d’art ?

Chez theprintspace, nous proposons une gamme variée d’impressions d’art qualité musée, de passe-partout et d’encadrements faits à la main, sur mesure.

Afin de vous garantir une qualité optimale, nous prévoyons les délais de production suivants pour votre commande :

Impression d’art

2-5 jours ouvrables

Contrecollage d’art

5 jours ouvrables*

(*Veuillez noter que dans le cas d’un contrecollage sous acrylique, le délai de production est de 10 jours ouvrables.)

Encadrement d’art

10 jours ouvrables

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