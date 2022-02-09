Vos parrainages soutiennent le World Land Trust

Comment fonctionnent les parrainages ?
Commandez des tirages à prix réduit avec notre programme de parrainage
Pourquoi soutenir le World Land
Trust ?
Le World Land Trust est une organisation internationale à but non lucratif qui se consacre à la protection et à la gestion durable d’écosystèmes naturels dans plus de 20 pays. Depuis 30 ans, le World Land Trust a contribué à sauvegarder plus de 951 527 hectares d’habitat menacé. L’organisation développe des partenariats avec des associations locales dans le monde entier et les projets sont gérés par des responsables locaux.
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« À mon avis, l’argent donné au World Land Trust a un impact plus important sur la nature sauvage que n’importe quelle autre initiative qui me vienne à l’esprit. »
– Sir David Attenborough
Projets soutenus par nos utilisateurs
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Foire aux questions
Comment puis-je soutenir le World Land Trust avec theprintspace ?
Pour chaque personne à qui vous recommandez theprintspace, nous finançons la protection de 25m² de nature sauvage en votre nom, par l’intermédiaire du World Land Trust. Il est facile de parrainer quelqu’un : une fois que vous avez passé une commande, envoyez à vos amis et contacts votre code de parrainage unique.
Comment puis-je obtenir des tirages d'art à prix réduit grâce au programme de parrainage de theprintspace
Lorsque vous recommandez theprintspace à des amis ou collègues, non seulement nous finançons la protection de 25 m² d’habitat naturel par l’intermédiaire du World Land Trust, mais ceux que vous parrainez obtiendront jusqu’à €30 de réduction sur leur première commande. Et en retour, vous gagnerez 10 % de ce qu’ils dépenseront dans l’année sous forme de crédit d’impression, que nous créditerons sur votre compte au fur et à mesure de leurs commandes.
Les autres services de theprintspace sont-ils également respectueux de l’environnement ?
Oui ! theprintspace est neutre en carbone de bout en bout. Cela signifie que, dans la mesure du possible, nous minimisons notre consommation d’énergie et nous faisons appel à des fournisseurs d’énergie renouvelable. Nous compensons toutes les émissions de carbone que nous ne pouvons pas éviter en investissant dans des projets d’énergie renouvelable.
Y a-t-il une limite au montant des crédits d'impression que je peux obtenir avec theprintspace ?
Il n’y a pas de limite au nombre de crédits d’impression que vous pouvez gagner grâce à notre programme de parrainage. Dans certains cas, nous avons vu des utilisateurs gagner plus de €1000 par an, ce qui signifie qu’ils impriment gratuitement toute l’année. Nous vous encourageons à faire preuve d’initiative et à partager votre code de parrainage
Où puis-je savoir quelle surface de terrain j'ai contribué à préserver par l’intermédiaire du World Land Trust ?
Connectez-vous à votre compte creativehub. Sur votre page d’accueil, vous verrez une petite carte en bas à droite de la page. Cliquez dessus et vérifiez l’option correspondante.