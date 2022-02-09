¿Cómo funcionan las referencias?
Consigue impresiones de arte a precio reducido con nuestro programa de referidos
¿Por qué apoyar el World Land Trust?
El World Land Trust es una organización internacional no lucrativa que se dedica a proteger y gestionar de manera sostenible los ecosistemas naturales en más de 20 países. En los últimos 30 años, el World Land Trust ha ayudado a conservar más de 2 351 275 acres de hábitat amenazado. Este organismo benéfico desarrolla colaboraciones con otras organizaciones locales en el mundo entero, y los proyectos son gestionados por la gente de esos diferentes países.
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‘En mi opinión, el dinero que se da a World Land Trust tiene un impacto más importante sobre el mundo natural que cualquier otra iniciativa que se me pueda ocurrir’
– Sir David Attenborough
Proyectos apoyados por nuestros usuarios
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172,150 m²
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Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo apoyar el World Land Trust con theprintspace?
Por cada persona que refieres a theprintspace, nosotros financiamos la protección de 25 m² de espacio verde natural a través de World Land Trust. Referir a amigos es fácil: cuando hagas un pedido, manda tu código de referencia único a tus amigos y contactos.
¿Cómo puedo conseguir descuentos en impresiones de arte a través del programa de referidos de theprintspace?
Cuando refieres a amigos a theprintspace, además de proteger 25 m² de espacio verde natural a través de World Land Trust, ellos consiguen un descuento de hasta 30 € en su primer pedido. A cambio, tú ganas en créditos de impresión el equivalente al 10% de lo que tus referidos gastan en un año, acreditado a tu cuenta según van haciendo sus pedidos.
¿Son ecológicos los demás servicios que ofrece theprintspace?
¡Sí! theprintspace es completamente neutro en carbono. Quiere decir que minimizamos, en la medida de lo posible, nuestro consumo energético y usamos proveedores de energía renovable. Compensamos las emisiones de carbono que no podemos evitar invirtiendo en proyectos de energía renovable.
¿Existe un límite en la cantidad de créditos de impresión que puedo conseguir con theprintspace?
No hay límite en la cantidad de créditos de impresión que puedes conseguir a través del programa de referidos. En algunos casos, hemos visto usuarios ganar más de 1000 € al año, es decir que imprimen gratis durante todo un año. Te animamos a que tomes la iniciativa y compartas tu código de referencia.
¿Dónde puedo ver la extensión de terreno que he ayudado a proteger a través de World Land Trust?
Inicia sesión en tu cuenta creativehub. En la parte inferior derecha de la página principal verás un pequeño mapa. Haz click en él y marca la opción ‘saved by you’ (salvado por ti).