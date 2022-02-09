Twoje polecenia wspierają World Land Trust

Jak działają polecenia?
Drukuj taniej korzystając z naszego programu poleceń
Dlaczego warto wspierać World Land Trust?
World Land Trust to międzynarodowa organizacja charytatywna działająca na rzecz ochrony i zrównoważonego zarządzania naturalnymi ekosystemami w ponad 20 krajach. W ciągu 30 lat WLT pomogło zabezpieczyć ponad 2 351 275 akrów zagrożonych siedlisk. WLT rozwija partnerstwa z lokalnymi organizacjami na całym świecie, a ich projekty są prowadzone przez ludzi w danych krajach.
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Moim zdaniem pieniądze, które są przekazywane World Land Trust, mają większy wpływ na dziki świat niż prawie wszystko, co przychodzi mi do głowy.
– Sir David Attenborough
Projekty wspierane przez naszych użytkowników
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Często zadawane pytania
Jak mogę wesprzeć World Land Trust?
Za każdą osobę, która dzięki Twojemu zaproszeniu zacznie drukować w theprintspace, finansujemy za pośrednictwem World Land Trust ochronę 25 m² dzikiej zielonej przestrzeni w Twoim imieniu. Polecanie nas znajomym jest łatwe – wystarczy po złożeniu zamówienia wysłać im unikalny kod polecający.
Jak mogę drukować taniej, używając programu poleceń?
Kiedy polecisz znajomym theprintspace, nie tylko sfinansujemy ochronę 25 m² dzikich terenów zielonych za pośrednictwem World Land Trust, ale polecona osoba otrzyma od nas do 30 € zniżki na swoje pierwsze zamówienie. W zamian zarabiasz 10% tego, co wyda w ciągu roku, w formie kredytu na druk, który wpłacamy na Twoje konto.
Czy wszystkie usługi theprintspace są przyjazne środowisku?
Tak! theprintspace jest całkowicie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Oznacza to, że minimalizujemy zużycie energii tam, gdzie to możliwe, a także korzystamy z dostawców energii odnawialnej. Tam, gdzie emisje są nieuniknione, rekompensujemy je w całości, inwestując w projekty dotyczące energii odnawialnej.
Czy istnieje limit kredytów, które mogę zarobić w programie poleceń?
Nie ma ograniczeń co do wysokości kredytu na wydruki, który możesz zarobić dzięki naszemu programowi poleceń. Niektórzy użytkownicy zarabiają ponad €1000 rocznie, co oznacza, że drukują za darmo przez cały rok. Zachęcamy do kreatywności i udostępniania kodu polecającego.
Gdzie mogę sprawdzić, jak pomagam World Land Trust?
Zaloguj się na swoje konto creativehub. Na stronie głównej swojego konta zobaczysz małą mapę w prawym dolnym rogu strony. Kliknij ją i zaznacz opcję „ocalone przez Ciebie”.