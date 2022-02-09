Twoje polecenia wspierają World Land Trust

Kiedy polecisz znajomym theprintspace, nie tylko sfinansujemy ochronę 25 m² dzikich terenów zielonych za pośrednictwem World Land Trust, ale polecona osoba otrzyma od nas do 30 € zniżki na swoje pierwsze zamówienie. W zamian zarabiasz 10% tego, co wyda w ciągu roku, w formie kredytu na druk, który wpłacamy na Twoje konto.