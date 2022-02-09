Waarom het World Land Trust steunen?

Het World Land Trust is een internationale natuurbeschermingsorganisatie die bijdraagt aan het beschermen en duurzaam beheren van natuurlijke ecosystemen in meer dan 20 landen. Tijdens de 30 jaar van haar bestaan heeft WLT meer dan 2.351.275 hectaren van bedreigde leefgebieden beschermd. Het goede doel ontwikkelt samenwerkingen met lokale bedrijven wereldwijd en projecten die worden gerund door de mensen in deze landen.