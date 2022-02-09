Hoe werken verwijzingen?
Krijg goedkopere kunstprints met ons print verwijzingsprogramma
Waarom het World Land Trust steunen?
Het World Land Trust is een internationale natuurbeschermingsorganisatie die bijdraagt aan het beschermen en duurzaam beheren van natuurlijke ecosystemen in meer dan 20 landen. Tijdens de 30 jaar van haar bestaan heeft WLT meer dan 2.351.275 hectaren van bedreigde leefgebieden beschermd. Het goede doel ontwikkelt samenwerkingen met lokale bedrijven wereldwijd en projecten die worden gerund door de mensen in deze landen.
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“Het geld dat wordt gedoneerd aan het World Land Trust heeft naar mijn schatting meer effect op de ongerepte wereld dan al het andere wat ik kan bedenken”
– Sir David Attenborough
Projecten gesteund door onze gebruikers
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172.150 m²
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Veelgestelde vragen
Hoe kan ik het World Land trust steunen via theprintspace?
Voor elke persoon die je verwijst naar theprintspace, bekostigen wij het beschermen van 25m² wild groengebied via het World Land Trust namens jou. Het verwijzen van vrienden is makkelijk. Nadat je een bestelling hebt geplaatst, kun je jouw unieke verwijzingscode delen met je vrienden en contacten.
Hoe kan ik besparen op kunstprints met het verwijzingsprogramma van theprintspace?
Wanneer je vrienden verwijst naar theprintspace, beschermen we niet alleen 25m² van wild groengebied via het World Land Trust, maar de persoon die je verwijst krijgt ook €30 korting op zijn/haar eerste bestelling. Jij ontvangt hiervoor 10% van wat hij/zij uitgeeft dit jaar terug als printtegoed, wat bijgeschreven wordt op jouw account zodra hij/zij bestelt!
Zijn andere theprintspace-diensten ook milieuvriendelijk?
Dat zijn ze! theprintspace is volledig klimaatneutraal. Dit betekent dat we ons energieverbruik minimaliseren en gebruikmaken van leveranciers van duurzame energie. Waar het niet te vermijden valt, compenseren we voor al onze koolstofuitstoot door te investeren in duurzame energieprojecten.
Zit er een limiet op hoeveel printtegoed ik kan verdienen met theprintspace?
Er zit geen limiet op hoeveel printtegoed je kunt verdienen via ons verwijzingsprogramma. In sommige gevallen hebben gebruikers meer dan €1.000 per jaar verdiend, wat betekent dat ze het hele jaar gratis afdrukken. We sporen je aan om creatief te zijn en je verwijzingscode te delen.
Waar kan ik bekijken hoeveel grond ik heb beschermd via het World Land Trust?
Log in op je creativehub-account. Op je startpagina zie je rechtsonder een kleine kaart. Klik hierop en bekijk de ‘gered door jou’ optie.