Come funziona quando porti un amico?
Usando il nostro programma Porta un amico potrai risparmiare sui tuoi ordini
Chi supporta il World Land Trust?
Il World Land Trust è un ente di beneficenza internazionale che lavora per proteggere e gestire in modo sostenibile gli ecosistemi naturali in più di 20 paesi. In 30 anni ha aiutato a salvare più di 2.351.275 acri di habitat a rischio. Il World Land Trust sviluppa collaborazioni con organizzazioni locali in tutto il mondo e progetti gestiti dalle persone in questi paesi.
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“Secondo le mie stime, i fondi donati al World Land Trust hanno più impatto sul mondo selvaggio di quasi qualsiasi altra cosa a cui io possa pensare”
– Sir David Attenborough
I progetti supportati dai nostri utenti
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172,150 m²
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Domande frequenti
Come posso supportare il World Land Trust tramite theprintspace?
Per ogni persona che porti a theprintspace, finanziamo la protezione di 25 m² di spazio verde incontaminato attraverso il World Land Trust. Portare un amico è semplice: dopo aver completato un ordine manda ai tuoi amici e conoscenti il tuo codice personale.
Come posso usare il programma Porta un amico per ottenere stampe artistiche a prezzi inferiori?
Quando porti amici a theprintspace non solo finanziamo la protezione di 25 m² di spazio verde incontaminato attraverso il World Land Trust, ma offriamo anche al tuo amico fino a 30€ di sconto sul primo ordine. In cambio tu guadagni il 10% del totale speso dai tuoi amici durante l’anno sotto forma di credito di stampa, accreditato istantaneamente sul tuo account.
Anche gli altri servizi offerti da theprintspace sono eco friendly?
Si, theprintspace è a zero emissioni, quindi minimizziamo l’utilizzo di energia ed utilizziamo fornitori di energia proveniente da fonti rinnovabili. Quando non possiamo farne a meno, compensiamo le emissioni di CO2 investendo in progetti di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Ci sono dei limiti sul credito di stampa che posso accumulare con theprintspace?
Non ci sono limiti sui crediti di stampa che puoi accumulare utilizzando il nostro programma Porta un amico. In alcuni casi, abbiamo visto clienti accumulare più di 1000€ di credito di stampa all’anno, e quindi poter stampare gratuitamente per tutto l’anno. Ti incoraggiamo ad essere creativo e condividere il tuo codice con amici e conoscenti.
Dove posso vedere quanto territorio ho aiutato a salvare tramite il World Land Trust?
Accedi al tuo profilo creativehub. Dopo aver aperto la homepage, troverai in basso a destra una piccola mappa. Clicca e seleziona l’opzione ‘salvato da te’.