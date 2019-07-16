Introduzione

Benvenuti nell’informativa sulla privacy di Printspace Studios Limited.

Printspace Studios Limited (Printspace ) rispetta la privacy dell’utente e si impegna a proteggere i suoi dati personali. La presente informativa sulla privacy illustra come trattiamo i dati personali dell’utente quando visita il nostro sito web (indipendentemente dal luogo da cui vi accede) e utilizza il nostro software e i nostri servizi, e lo informa sui suoi diritti in materia di privacy e su come la legge lo tutela. Le informazioni su come gestiamo i cookie sono disponibili nella nostra Informativa sui cookie

La presente informativa sulla privacy è strutturata a livelli, in modo che l’utente possa consultare direttamente le sezioni specifiche indicate di seguito. La invitiamo inoltre a utilizzare il Glossario per comprendere il significato di alcuni termini utilizzati nella presente informativa sulla privacy.

Informazioni importanti e chi siamo I dati che raccogliamo sull’utente Come vengono raccolti i dati personali Come utilizziamo i dati personali Comunicazione dei dati personali Trasferimenti internazionali Sicurezza dei dati Conservazione dei dati I diritti dell’utente Glossario

1. Informazioni importanti e chi siamo

Finalità della presente informativa sulla privacy

La presente informativa sulla privacy ha lo scopo di fornire all’utente informazioni su come Printspace raccoglie e tratta i suoi dati personali attraverso l’utilizzo dei nostri siti web: www.theprintspace.co.uk e creativehub.io, inclusi i dati che l’utente può fornire tramite questo sito web, quando utilizza il nostro software e i nostri servizi, quando si iscrive alla nostra newsletter, acquista un prodotto o un servizio o partecipa a un concorso.

I nostri siti web non sono destinati ai minori e non raccogliamo consapevolmente dati relativi a minori.

È importante che l’utente legga la presente informativa sulla privacy insieme a qualsiasi altra informativa sulla privacy o sul trattamento corretto dei dati che potremmo fornire in occasioni specifiche in cui raccogliamo o trattiamo dati personali che lo riguardano, in modo che sia pienamente consapevole di come e perché utilizziamo i suoi dati. La presente informativa sulla privacy integra le altre informative e politiche sulla privacy e non è intesa a sostituirle. Titolare del trattamento

Printspace è il titolare del trattamento dei dati personali dell’utente e ne è responsabile (indicato collettivamente come “noi”, “ci” o “nostro” nella presente informativa sulla privacy).

Abbiamo nominato un responsabile della privacy dei dati incaricato di supervisionare le questioni relative alla presente informativa sulla privacy. Per qualsiasi domanda sulla presente informativa, incluse eventuali richieste di esercizio dei diritti dell’utente , La preghiamo di contattare il responsabile della privacy dei dati utilizzando i recapiti indicati di seguito. Recapiti

Per qualsiasi domanda sulla presente informativa sulla privacy o sulle nostre prassi in materia di privacy, è possibile contattare il nostro responsabile della privacy dei dati nei seguenti modi:

Denominazione completa della persona giuridica: Printspace Studios Limited (operante con i nomi commerciali theprintspace e Creative Hub )

Indirizzo e-mail: Info@theprintspace.co.uk

Indirizzo postale: 74 Kingsland Road London E2 8DL

L’utente ha il diritto di presentare in qualsiasi momento un reclamo all’Information Commissioner’s Office (ICO ) , l’autorità di controllo del Regno Unito per le questioni relative alla protezione dei dati (www.ico.org.uk ). I residenti nell’Unione europea possono inoltre presentare reclamo all’autorità di protezione dei dati del proprio Paese (per l’Italia, il Garante per la protezione dei dati personali). Apprezzeremmo tuttavia l’opportunità di rispondere alle preoccupazioni dell’utente prima che si rivolga all’ICO, pertanto La invitiamo a contattarci in prima istanza.

Modifiche all’informativa sulla privacy e obbligo dell’utente di comunicarci eventuali variazioni

Riesaminiamo regolarmente la nostra informativa sulla privacy. La presente versione è stata aggiornata l’ultima volta nel settembre 2019.

Le versioni precedenti possono essere ottenute contattandoci.

È importante che i dati personali in nostro possesso che riguardano l’utente siano accurati e aggiornati. La preghiamo di informarci in caso di variazione dei suoi dati personali nel corso del rapporto con noi.

Link a siti di terzi

I nostri siti web possono contenere link a siti web, plug-in e applicazioni di terzi. Cliccando su tali link o attivando tali connessioni, l’utente può consentire a terzi di raccogliere o condividere dati che lo riguardano. Non controlliamo tali siti web di terzi e non siamo responsabili delle loro dichiarazioni sulla privacy. Quando l’utente lascia il nostro sito web, lo invitiamo a leggere l’informativa sulla privacy di ogni sito web visitato.

2. I dati che raccogliamo sull’utente

Per dati personali, o informazioni personali, si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica che consenta di identificarla. Non sono inclusi i dati da cui l’identità è stata rimossa (dati anonimi).

Possiamo raccogliere, utilizzare, conservare e trasferire diversi tipi di dati personali relativi all’utente, che abbiamo raggruppato come segue:

I Dati identificativi comprendono nome, cognome, nome utente o identificativo analogo, stato civile, titolo, data di nascita e sesso.

comprendono nome, cognome, nome utente o identificativo analogo, stato civile, titolo, data di nascita e sesso. I Dati di contatto comprendono indirizzo di fatturazione, indirizzo di consegna, indirizzo e-mail e numeri di telefono.

comprendono indirizzo di fatturazione, indirizzo di consegna, indirizzo e-mail e numeri di telefono. I Dati finanziari comprendono i dati del conto bancario e della carta di pagamento.

comprendono i dati del conto bancario e della carta di pagamento. I Dati sulle transazioni comprendono i dettagli dei pagamenti effettuati da e verso l’utente e altri dettagli relativi ai prodotti e servizi che l’utente ha acquistato da noi.

comprendono i dettagli dei pagamenti effettuati da e verso l’utente e altri dettagli relativi ai prodotti e servizi che l’utente ha acquistato da noi. I Dati tecnici comprendono l’indirizzo IP (Internet Protocol), i dati di accesso, il tipo e la versione del browser, l’impostazione del fuso orario e la posizione, i tipi e le versioni dei plug-in del browser, il sistema operativo e la piattaforma, nonché altre tecnologie presenti sui dispositivi utilizzati dall’utente per accedere a questo sito web.

comprendono l’indirizzo IP (Internet Protocol), i dati di accesso, il tipo e la versione del browser, l’impostazione del fuso orario e la posizione, i tipi e le versioni dei plug-in del browser, il sistema operativo e la piattaforma, nonché altre tecnologie presenti sui dispositivi utilizzati dall’utente per accedere a questo sito web. I Dati del profilo comprendono nome utente e password, acquisti o ordini effettuati dall’utente, il passaggio a un account a pagamento, interessi, preferenze, feedback e risposte ai sondaggi.

comprendono nome utente e password, acquisti o ordini effettuati dall’utente, il passaggio a un account a pagamento, interessi, preferenze, feedback e risposte ai sondaggi. I Dati di utilizzo comprendono informazioni su come l’utente utilizza il nostro sito web, i nostri prodotti e servizi e il proprio account, incluse le operazioni di condivisione, modifica, visualizzazione e spostamento di file o cartelle.

comprendono informazioni su come l’utente utilizza il nostro sito web, i nostri prodotti e servizi e il proprio account, incluse le operazioni di condivisione, modifica, visualizzazione e spostamento di file o cartelle. I Dati di marketing e comunicazione comprendono le preferenze dell’utente in merito alla ricezione di comunicazioni di marketing da parte nostra e le sue preferenze di comunicazione.

comprendono le preferenze dell’utente in merito alla ricezione di comunicazioni di marketing da parte nostra e le sue preferenze di comunicazione. I Dati relativi alle immagini comprendono file, documenti, foto, commenti, messaggi (nonché le informazioni correlate) associati a qualsiasi immagine caricata dall’utente sui nostri siti web.

comprendono file, documenti, foto, commenti, messaggi (nonché le informazioni correlate) associati a qualsiasi immagine caricata dall’utente sui nostri siti web. I Dati dei contatti comprendono i dettagli dei contatti dell’utente con i quali questi può o meno condividere informazioni sui nostri siti web.

Raccogliamo, utilizziamo e condividiamo inoltre Dati aggregati, quali dati statistici o demografici, per qualsiasi finalità. I Dati aggregati possono derivare dai dati personali dell’utente ma non sono considerati dati personali ai sensi della legge, in quanto non rivelano direttamente o indirettamente l’identità dell’utente. Ad esempio, possiamo aggregare i Dati di utilizzo per calcolare la percentuale di utenti che accedono a una specifica funzionalità del sito web. Tuttavia, se combiniamo o colleghiamo i Dati aggregati ai dati personali dell’utente in modo tale da poterlo identificare direttamente o indirettamente, trattiamo i dati combinati come dati personali, che verranno utilizzati in conformità alla presente informativa sulla privacy.

Non raccogliamo alcuna Categoria particolare di dati personali relativa all’utente (tra cui informazioni su razza o origine etnica, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale, orientamento sessuale, opinioni politiche, appartenenza sindacale, informazioni sulla salute e dati genetici e biometrici). Non raccogliamo inoltre alcuna informazione relativa a condanne penali e reati.

Mancata comunicazione dei dati personali

Qualora dovessimo raccogliere dati personali per legge o in base ai termini di un contratto in essere con l’utente, e l’utente non fornisca tali dati quando richiesto, potremmo non essere in grado di eseguire il contratto in essere o che stiamo cercando di concludere con l’utente (ad esempio, per fornirgli beni o servizi). In tal caso, potremmo dover annullare un prodotto o servizio di cui l’utente usufruisce, ma lo informeremo qualora ciò si verifichi.

3. Come vengono raccolti i dati personali?

Utilizziamo diversi metodi per raccogliere dati da e sull’utente, tra cui:

Interazioni dirette. L’utente può fornirci i propri Dati identificativi, di contatto, relativi alle immagini, del profilo e finanziari compilando moduli o comunicando con noi per posta, telefono, e-mail o in altro modo. Sono inclusi i dati personali forniti dall’utente quando:

L’utente può fornirci i propri Dati identificativi, di contatto, relativi alle immagini, del profilo e finanziari compilando moduli o comunicando con noi per posta, telefono, e-mail o in altro modo. Sono inclusi i dati personali forniti dall’utente quando: crea un account sui nostri siti web;

si abbona ai nostri servizi;

effettua un ordine per i nostri prodotti o servizi;

richiede l’invio di comunicazioni di marketing;

partecipa a un concorso, a una promozione o a un sondaggio; oppure

ci fornisce un feedback o ci contatta;

comunica con noi.

Tecnologie o interazioni automatizzate. Durante l’interazione dell’utente con il nostro sito web, raccogliamo automaticamente Dati tecnici relativi alle sue apparecchiature, alle sue azioni e ai suoi modelli di navigazione. Raccogliamo tali dati personali utilizzando cookie, log del server e altre tecnologie analoghe. Potremmo inoltre ricevere Dati tecnici relativi all’utente qualora questi visiti altri siti web che utilizzano i nostri cookie. Si prega di consultare la nostra Informativa sui cookie

Durante l’interazione dell’utente con il nostro sito web, raccogliamo automaticamente Dati tecnici relativi alle sue apparecchiature, alle sue azioni e ai suoi modelli di navigazione. Raccogliamo tali dati personali utilizzando cookie, log del server e altre tecnologie analoghe. Potremmo inoltre ricevere Dati tecnici relativi all’utente qualora questi visiti altri siti web che utilizzano i nostri cookie. Si prega di consultare la nostra Informativa sui cookie Terze parti o fonti pubblicamente accessibili. Riceveremo dati personali relativi all’utente da varie terze parti e fonti pubbliche, come indicato di seguito:

Riceveremo dati personali relativi all’utente da varie terze parti e fonti pubbliche, come indicato di seguito: Dati tecnici da fornitori di servizi di analisi, come Google, con sede al di fuori dell’UE.

Dati di contatto, finanziari e sulle transazioni da fornitori di servizi tecnici, di pagamento e di consegna.

Dati identificativi e di contatto da fonti pubblicamente accessibili.

4. Come utilizziamo i dati personali

Utilizzeremo i dati personali dell’utente solo quando la legge ce lo consente. Nella maggior parte dei casi, utilizzeremo i dati personali dell’utente nelle seguenti circostanze:

Quando è necessario per eseguire il contratto che stiamo per concludere o che abbiamo concluso con l’utente.

Quando è necessario per i nostri legittimi interessi e gli interessi e i diritti fondamentali dell’utente non prevalgono su tali interessi.

Quando è necessario per adempiere a un obbligo legale.

Si rimanda alla voce Base giuridica del Glossario riportato di seguito per maggiori informazioni sui tipi di base giuridica su cui ci fonderemo per trattare i dati personali dell’utente.

Finalità per le quali utilizzeremo i dati personali

Di seguito riportiamo, in formato tabellare, una descrizione di tutte le modalità con cui intendiamo utilizzare i dati personali dell’utente e delle basi giuridiche su cui ci fondiamo per farlo. Abbiamo inoltre indicato, ove opportuno, quali sono i nostri legittimi interessi.

Si noti che potremmo trattare i dati personali dell’utente sulla base di più di una base giuridica, a seconda della finalità specifica per cui li utilizziamo. La preghiamo di contattarci qualora necessiti di dettagli sulla specifica base giuridica su cui ci fondiamo per trattare i suoi dati personali, laddove nella tabella seguente sia indicata più di una base giuridica.

Finalità/Attività Tipo di dati Base giuridica del trattamento, incluso il fondamento del legittimo interesse Registrare l’account dell’utente (a) Identificativi (b) Di contatto (c) Finanziari (d) Del profilo Esecuzione di un contratto con l’utente Elaborare e consegnare l’ordine dell’utente o fornire i nostri servizi, tra cui: (a) Gestire pagamenti, commissioni e oneri (b) Riscuotere e recuperare le somme a noi dovute (a) Identificativi (b) Di contatto (c) Finanziari (d) Sulle transazioni (e) Di marketing e comunicazione (f) Relativi alle immagini (g) Dei contatti (a) Esecuzione di un contratto con l’utente (b) Necessario per i nostri legittimi interessi (recupero dei crediti a noi dovuti) Gestire il nostro rapporto con l’utente, il che include: (a) Informare l’utente di modifiche ai nostri termini o alla nostra informativa sulla privacy (b) Chiedere all’utente di lasciare una recensione o di partecipare a un sondaggio (a) Identificativi (b) Di contatto (c) Del profilo (d) Di marketing e comunicazione (a) Esecuzione di un contratto con l’utente (b) Necessario per adempiere a un obbligo legale (c) Necessario per i nostri legittimi interessi (tenere aggiornati i nostri archivi e studiare come i clienti utilizzano i nostri prodotti/servizi) Consentire all’utente di partecipare a un’estrazione a premi o a un concorso, o di completare un sondaggio (a) Identificativi (b) Di contatto (c) Del profilo (d) Di utilizzo (e) Di marketing e comunicazione (a) Esecuzione di un contratto con l’utente (b) Necessario per i nostri legittimi interessi (studiare come i clienti utilizzano i nostri prodotti/servizi, svilupparli e far crescere la nostra attività) Amministrare e proteggere la nostra attività e questo sito web (inclusi risoluzione dei problemi, analisi dei dati, test, manutenzione dei sistemi, assistenza, reporting e hosting dei dati) (a) Identificativi (b) Di contatto (c) Tecnici (a) Necessario per i nostri legittimi interessi (gestione della nostra attività, fornitura di servizi amministrativi e informatici, sicurezza della rete, prevenzione delle frodi e nel contesto di una riorganizzazione aziendale o di una ristrutturazione del gruppo) (b) Necessario per adempiere a un obbligo legale Fornire all’utente contenuti e annunci pubblicitari pertinenti sul sito web e misurare o comprendere l’efficacia della pubblicità che gli proponiamo (a) Identificativi (b) Di contatto (c) Del profilo (d) Di utilizzo (e) Di marketing e comunicazione (f) Tecnici Necessario per i nostri legittimi interessi (studiare come i clienti utilizzano i nostri prodotti/servizi, svilupparli, far crescere la nostra attività e orientare la nostra strategia di marketing) Utilizzare l’analisi dei dati per migliorare il nostro sito web, i prodotti/servizi, il marketing, le relazioni con i clienti e le loro esperienze (a) Tecnici (b) Di utilizzo Necessario per i nostri legittimi interessi (definire le tipologie di clienti per i nostri prodotti e servizi, mantenere il nostro sito web aggiornato e pertinente, sviluppare la nostra attività e orientare la nostra strategia di marketing) Fornire all’utente suggerimenti e raccomandazioni su nostri beni o servizi che potrebbero essere di suo interesse (a) Identificativi (b) Di contatto (c) Tecnici (d) Di utilizzo (e) Del profilo (f) Di marketing e comunicazione Necessario per i nostri legittimi interessi (sviluppare i nostri prodotti/servizi e far crescere la nostra attività)

Marketing

Ci impegniamo a offrire all’utente possibilità di scelta in merito a determinati utilizzi dei dati personali, in particolare per quanto riguarda il marketing e la pubblicità.

Se l’utente è già nostro cliente, lo contatteremo con mezzi elettronici (e-mail o SMS) esclusivamente con informazioni su beni e servizi analoghi a quelli oggetto di una precedente vendita o di trattative di vendita con l’utente.

Offerte promozionali da parte nostra

Possiamo utilizzare i Dati identificativi, di contatto, tecnici, di utilizzo e del profilo dell’utente per farci un’idea di ciò che riteniamo possa desiderare o di cui possa avere bisogno, o di ciò che potrebbe essere di suo interesse. È in questo modo che decidiamo quali prodotti, servizi e offerte possono essere pertinenti per l’utente (ciò che chiamiamo marketing).

L’utente riceverà comunicazioni di marketing da parte nostra se ci ha richiesto informazioni o ha acquistato beni o servizi da noi e non ha rinunciato a ricevere tali comunicazioni. Rinuncia (opt-out)

L’utente può chiederci in qualsiasi momento di interrompere l’invio di messaggi di marketing accedendo ai siti web e selezionando o deselezionando le apposite caselle per modificare le proprie preferenze di marketing, seguendo i link di rinuncia presenti in qualsiasi messaggio di marketing inviatogli o contattandoci in qualsiasi momento.

La rinuncia dell’utente a ricevere tali messaggi di marketing non si applica ai dati personali fornitici a seguito dell’acquisto di un prodotto/servizio, dell’esperienza con un prodotto/servizio o di altre transazioni.

Cambiamento di finalità

Utilizzeremo i dati personali dell’utente esclusivamente per le finalità per cui li abbiamo raccolti, salvo che riteniamo ragionevolmente di doverli utilizzare per un altro motivo e che tale motivo sia compatibile con la finalità originaria. Qualora l’utente desideri una spiegazione su come il trattamento per la nuova finalità sia compatibile con la finalità originaria, La preghiamo di contattarci.

Si noti che potremmo trattare i dati personali dell’utente a sua insaputa o senza il suo consenso, nel rispetto delle regole di cui sopra, qualora ciò sia richiesto o consentito dalla legge.

5. Comunicazione dei dati personali

Possiamo condividere i dati personali dell’utente con i soggetti indicati di seguito per le finalità indicate nella tabella

Finalità per le quali utilizzeremo i dati personali di cui sopra.

Terze parti esterne, come indicato nel Glossario .

Terze parti specifiche, quali altri utenti dei nostri siti web. I Dati del profilo e i Dati relativi alle immagini dell’utente sono resi visibili ad altri utenti solo quando l’utente lo ha espressamente scelto o quando i servizi richiedono che tali informazioni siano visibili. Laddove tali informazioni siano visibili, lo saranno esclusivamente per le finalità originariamente previste.

Terze parti a cui potremmo decidere di vendere o trasferire parti della nostra attività o dei nostri beni, o con cui potremmo fonderle. In alternativa, potremmo cercare di acquisire altre imprese o fonderci con esse. In caso di cambiamento nella nostra attività, i nuovi proprietari potranno utilizzare i dati personali dell’utente con le stesse modalità indicate nella presente informativa sulla privacy.

Richiediamo a tutte le terze parti di rispettare la sicurezza dei dati personali dell’utente e di trattarli in conformità alla legge. Non consentiamo ai nostri fornitori di servizi terzi di utilizzare i dati personali dell’utente per finalità proprie e li autorizziamo a trattarli esclusivamente per finalità specifiche e in conformità alle nostre istruzioni.

6. Trasferimenti internazionali

Molte delle nostre terze parti esterne hanno sede al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), pertanto il loro trattamento dei dati personali dell’utente comporterà un trasferimento di dati al di fuori del SEE.

Ogni volta che trasferiamo i dati personali dell’utente al di fuori del SEE, garantiamo un livello di protezione analogo assicurando l’attuazione di almeno una delle seguenti garanzie:

Quando ricorriamo a determinati fornitori di servizi, possiamo utilizzare specifici contratti approvati dalla

Commissione europea, che conferiscono ai dati personali la stessa protezione di cui godono in Europa. Per ulteriori dettagli, si veda Commissione europea: clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi.

Quando ricorriamo a fornitori con sede negli Stati Uniti, possiamo trasferire loro i dati se aderiscono al Privacy Shield, che impone loro di garantire una protezione analoga ai dati personali condivisi tra l’Europa e gli Stati Uniti. Per ulteriori dettagli, si veda Commissione europea: Scudo UE-USA per la privacy .

La preghiamo di contattarci qualora desideri ulteriori informazioni sul meccanismo specifico da noi utilizzato per il trasferimento dei suoi dati personali al di fuori del SEE.

7. Sicurezza dei dati

Abbiamo adottato adeguate misure di sicurezza per impedire che i dati personali dell’utente vengano accidentalmente persi, utilizzati o consultati in modo non autorizzato, alterati o divulgati. Inoltre, limitiamo l’accesso ai dati personali dell’utente ai dipendenti, agenti, collaboratori esterni e altre terze parti che abbiano un’effettiva necessità aziendale di conoscerli. Tali soggetti tratteranno i dati personali dell’utente esclusivamente secondo le nostre istruzioni e sono vincolati da un obbligo di riservatezza.

Abbiamo adottato procedure per gestire qualsiasi sospetta violazione dei dati personali e informeremo l’utente e qualsiasi autorità di controllo competente di eventuali violazioni, laddove siamo legalmente tenuti a farlo.

8. Conservazione dei dati

Per quanto tempo utilizzerete i miei dati personali?

Conserveremo i dati personali dell’utente solo per il tempo ragionevolmente necessario a conseguire le finalità per cui li abbiamo raccolti, incluso al fine di soddisfare eventuali requisiti legali, regolamentari, fiscali, contabili o di rendicontazione. Potremmo conservare i dati personali dell’utente per un periodo più lungo in caso di reclamo o qualora riteniamo ragionevolmente che vi sia la prospettiva di un contenzioso relativo al nostro rapporto con l’utente.

Per determinare il periodo di conservazione appropriato dei dati personali, prendiamo in considerazione la quantità, la natura e la sensibilità dei dati personali, il potenziale rischio di danno derivante dall’uso o dalla divulgazione non autorizzati dei dati personali dell’utente, le finalità per cui trattiamo i dati personali e la possibilità di conseguire tali finalità con altri mezzi, nonché i requisiti legali, regolamentari, fiscali, contabili o di altra natura applicabili.

I dettagli sui periodi di conservazione dei diversi aspetti dei dati personali dell’utente sono disponibili nella nostra politica di conservazione, che può essere richiesta contattandoci.

9. I diritti dell’utente

In determinate circostanze, l’utente gode di diritti in relazione ai propri dati personali ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati. La preghiamo di cliccare sui link seguenti per saperne di più su tali diritti:

Richiedere l’accesso ai propri dati personali.

Richiedere la rettifica dei propri dati personali.

Richiedere la cancellazione dei propri dati personali.

Opporsi al trattamento dei propri dati personali.

Richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.

Richiedere il trasferimento dei propri dati personali.

Diritto di revocare il consenso.

Qualora l’utente desideri esercitare uno dei diritti sopra indicati, La preghiamo di contattarci.

Di norma non è richiesto alcun pagamento

L’utente non dovrà pagare alcun corrispettivo per accedere ai propri dati personali (o per esercitare uno qualsiasi degli altri diritti).

Tuttavia, potremmo addebitare un contributo ragionevole qualora la richiesta sia manifestamente infondata, ripetitiva o eccessiva.

In alternativa, in tali circostanze potremmo rifiutarci di dare seguito alla richiesta.

Cosa potremmo richiedere all’utente

Potremmo dover richiedere all’utente informazioni specifiche per aiutarci a confermare la sua identità e garantire il suo diritto di accesso ai dati personali (o di esercizio di uno qualsiasi degli altri diritti). Si tratta di una misura di sicurezza volta a garantire che i dati personali non vengano divulgati a persone non autorizzate a riceverli. Potremmo inoltre contattare l’utente per chiedere ulteriori informazioni in relazione alla sua richiesta, al fine di accelerare la nostra risposta.

Termine per la risposta

Cerchiamo di rispondere a tutte le richieste legittime entro un mese. Occasionalmente potremmo impiegare più di un mese se la richiesta è particolarmente complessa o se l’utente ha presentato più richieste. In tal caso, lo informeremo e lo terremo aggiornato.

10. Glossario

BASE GIURIDICA

Per Legittimo interesse si intende l’interesse della nostra impresa a condurre e gestire la propria attività in modo da poter offrire all’utente il miglior servizio/prodotto e l’esperienza migliore e più sicura. Ci assicuriamo di considerare e bilanciare qualsiasi potenziale impatto sull’utente (sia positivo che negativo) e sui suoi diritti prima di trattare i suoi dati personali per i nostri legittimi interessi. Non utilizziamo i dati personali dell’utente per attività in cui l’impatto sull’utente prevale sui nostri interessi (salvo che disponiamo del suo consenso o siamo altrimenti obbligati o autorizzati dalla legge). L’utente può ottenere ulteriori informazioni su come valutiamo i nostri legittimi interessi rispetto a qualsiasi potenziale impatto su di lui in relazione ad attività specifiche contattandoci.

Per Esecuzione di un contratto si intende il trattamento dei dati dell’utente laddove necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’utente è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’utente.

Per Adempimento di un obbligo legale si intende il trattamento dei dati personali dell’utente laddove necessario per adempiere a un obbligo legale al quale siamo soggetti.

TERZE PARTI

Terze parti esterne

Fornitori di servizi che agiscono in qualità di responsabili del trattamento e che forniscono servizi informatici e di amministrazione dei sistemi.

Consulenti professionali che agiscono in qualità di responsabili del trattamento o contitolari del trattamento, tra cui avvocati, banche, revisori e assicuratori che forniscono servizi di consulenza, bancari, legali, assicurativi e contabili.

HM Revenue & Customs (l’amministrazione fiscale del Regno Unito), autorità di regolamentazione e altre autorità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento o contitolari del trattamento e che in determinate circostanze richiedono la segnalazione delle attività di trattamento.

Altre applicazioni e servizi collegati dall’utente, come shopify, che si connettono ai nostri siti web tramite le nostre API.

Intercom, che ci fornisce servizi di assistenza clienti e di analisi.

I DIRITTI DELL’UTENTE

L’utente ha il diritto di:

Richiedere l’accesso ai propri dati personali (comunemente noto come “richiesta di accesso dell’interessato”). Ciò consente all’utente di ricevere una copia dei dati personali in nostro possesso che lo riguardano e di verificare che li trattiamo lecitamente.

Richiedere la rettifica dei dati personali in nostro possesso che lo riguardano. Ciò consente all’utente di far correggere eventuali dati incompleti o inesatti in nostro possesso che lo riguardano, anche se potremmo dover verificare l’esattezza dei nuovi dati fornitici.

Richiedere la cancellazione dei propri dati personali. Ciò consente all’utente di chiederci di cancellare o rimuovere i dati personali laddove non vi sia un valido motivo per continuare a trattarli. L’utente ha inoltre il diritto di chiederci di cancellare o rimuovere i propri dati personali qualora abbia esercitato con successo il diritto di opposizione al trattamento (si veda di seguito), qualora abbiamo trattato le sue informazioni in modo illecito o qualora siamo tenuti a cancellare i suoi dati personali per conformarci alla legge locale. Si noti tuttavia che potremmo non essere sempre in grado di dare seguito alla richiesta di cancellazione per specifici motivi legali, che verranno comunicati all’utente, se applicabile, al momento della richiesta.

Opporsi al trattamento dei propri dati personali laddove ci basiamo su un legittimo interesse e vi sia qualcosa nella particolare situazione dell’utente che lo induca a opporsi al trattamento su tale base, in quanto ritiene che esso incida sui suoi diritti e libertà fondamentali. L’utente ha inoltre il diritto di opporsi quando trattiamo i suoi dati personali per finalità di marketing diretto. In alcuni casi, potremmo dimostrare di avere motivi legittimi cogenti per trattare le informazioni dell’utente che prevalgono sui suoi diritti e libertà.

Richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali. Ciò consente all’utente di chiederci di sospendere il trattamento dei suoi dati personali nei seguenti casi:

Se l’utente desidera che accertiamo l’esattezza dei dati.

Qualora il nostro utilizzo dei dati sia illecito ma l’utente non desideri che li cancelliamo.

Qualora l’utente abbia bisogno che conserviamo i dati, anche se non ci servono più, in quanto gli sono necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Qualora l’utente si sia opposto al nostro utilizzo dei dati ma dobbiamo verificare se abbiamo motivi legittimi prevalenti per utilizzarli.

Richiedere il trasferimento dei propri dati personali a sé o a un terzo. Forniremo all’utente, o a un terzo da lui scelto, i suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Si noti che tale diritto si applica solo alle informazioni automatizzate per il cui utilizzo l’utente ha inizialmente prestato il consenso o che abbiamo utilizzato per eseguire un contratto con l’utente.

Revocare il consenso in qualsiasi momento, laddove ci basiamo sul consenso per trattare i dati personali dell’utente. Tuttavia, ciò non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca del consenso. In caso di revoca del consenso, potremmo non essere in grado di fornire all’utente determinati prodotti o servizi. Lo informeremo qualora ciò si verifichi al momento della revoca del consenso.