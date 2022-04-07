Cómo convertir tu tráfico online en ventas de impresiones de arte

Bien, ya has aprendido cómo generar tráfico gracias a nuestro artículo de blog precedente, sin embargo…para que sea el buen tipo de tráfico hace falta que se convierta en ventas. En otras palabras, ¿cuántos de los internautas que consultan tu sitio web realizan compras? Eso se mide con la tasa de conversión, es decir el porcentaje de visitantes de tu sitio que se convierten en compradores. En el mercado de la venta por internet, es una de las estadísticas clave que tienes que vigilar. Estos son algunos factores que tienen efecto positivo en las tasas de conversión:

La confianza en el vendedor

El arte es una compra que se origina sobre todo en un sentimiento de descubrimiento más que de una búsqueda. Una vez que se descubre al nuevo artista o una nueva obra de arte, el comprador tiene que establecer una relación de confianza con el artista o con el que vende su obra, antes de dar el paso y comprarla. Este proceso resulta más delicado online donde es fácil presentar una falsa imagen de las cosas. Estos son pues algunos pasos esenciales para crear confianza y aumentar por lo tanto tu tasa de conversión:

Fotos del artista/vendedor. Incluye estas fotos en páginas bien visibles de tu tienda, e incluye también una sección «sobre» detallada. El hecho de ver que hay una persona real del otro lado de una transacción online favorece un clima de confianza.

Reseñas. En theprintspace, utilizamos Trustpilot para que los clientes nos puedan valorar de forma independiente. Tenemos actualmente más de 4 500 reseñas en nuestro sitio web, con 97% de notas positivas. Eso ayuda mucho a los fotógrafos y artistas a confiar en nosotros para imprimir sus obras.

Facilidad de contacto. Muestra muy claramente la información de contacto del servicio de atención al cliente en tu sitio web. Una buena manera de hacerlo es teniendo una función de chat en directo en el sitio web utilizando Facebook Messenger, pero no olvides que la gente espera una respuesta rápida en un chat en directo.

Indica la política de devoluciones. Esto le dará al comprador la confianza de que podrá devolver fácilmente la obra sin ningún problema, en caso de que decida que ya no la quiere. En theprintspace, podemos afirmar categóricamente que la política de devolución íntegra al 100% y sin ninguna objeción, que garantizamos a los artistas por sus trabajos de impresión, ha sido uno de los principales motores de crecimiento de nuestro negocio. Te aconsejamos, por lo tanto, que seas generoso en cuanto a tu política de devoluciones.

Acepta Paypal. Ofrecer a los usuarios la posibilidad de pagar con Paypal o Amazon Pay les da una protección adicional además de la confianza para que realicen su compra. Es también más rápido puesto que no tienen que buscar su tarjeta de crédito para realizar la compra.

Facilita el contexto de la obra

Cuando ya se tiene el impulso de comprar, la confianza da al comprador la seguridad que necesita para concluir una compra. Sin embargo, el contexto es el elemento principal que impulsa el deseo de comprar. Esto puede significar lo siguiente:

(1) El nombre de la pieza

(2) La fecha y el lugar de producción

(3) Detalles del proceso de impresión y producción

(4) Una descripción detallada de la obra y del proyecto

(5) Un artículo independiente sobre el proyecto

(6) Información general sobre el artista

Una tienda online que ofrece una buena experiencia para el usuario

Algunos factores de tu tienda online por sí misma son esenciales para motivar a los compradores online. Estas son algunas de las consideraciones clave a tomar en cuenta:

Optimización móvil. Hoy en día, como norma, todos los sitios web deberían tener páginas adaptadas a los dispositivos móviles, y ser rápidas de cargar para los usuarios móviles.

Diseño limpio y atractivo. Un sitio web debe tener bonito estilo y se tiene que cargar rápidamente. Utiliza vídeos y elementos visuales para presentarte, y para presentar tu proceso y tus productos. La información sobre los precios debe ser clara y el proceso de pago lo más sencillo posible para poder completar una compra rápidamente.

Indica los plazos de entrega. En términos de plazos de entrega, la rapidez es una ventaja importante. Idealmente, deberías incluir los precios de entrega en el precio del artículo y ofrecer envíos gratis, ya que nuestros estudios han demostrado que esto aumenta la tasa de conversión online.

Crea urgencia

Crear urgencia en las compras online, especialmente en el caso de obras de arte que no son productos de primera necesidad, es una táctica de e-commerce comprobada. Estas son algunas de las maneras de crear ese sentido de urgencia:

Ventas flash. Las ventas flash son excelentes para incentivar un gran número de compras en un periodo de tiempo corto. De esta forma, estás ofreciendo a los clientes una rebaja u otro incentivo con un plazo de expiración fijo, para crear una verdadera urgencia de compra. Las claves de una venta flash exitosa son: (1) Ventas cortas de 1 a 3 días. (2) Haz la promoción a gran escala a través de las redes sociales y/o del marketing por correo electrónico. (3) Evita la saturación, ya que si tus ventas se vuelven demasiado frecuentes, perderás la noción de urgencia como moneda de cambio.

Ediciones limitadas. Las tiradas limitadas tienen una importancia crucial en cuanto a la noción de urgencia. Por regla general, según se vaya vendiendo una edición, los compradores interesados se mostrarán más propensos a comprar para no «dejarla pasar». Hay dos maneras de interpretar esto como vendedor:

(1) Una edición limitada de 50 ejemplares naturalmente va a crear más urgencia en comparación a una tirada de 500 ejemplares. Ofrece por tanto ediciones de tamaño reducido.

(2) En tu tienda, indica claramente el tamaño de las ediciones y la cantidad que ya se ha vendido, de lo contrario no se crea ninguna urgencia.

Para obtener más información sobre las ediciones limitadas, consulta nuestra sección de ayuda y consejos.

Promociones. Las promociones ofrecen numerosas oportunidades, y es aquí donde un marketing creativo puede resultar muy útil. Y como en la vida misma muchas veces, no pierdes nada en tantear y aprender de tus errores para descubrir qué es lo que funciona para ti. Tienes varias opciones. Puedes hacer un anuncio en las redes sociales: «Los primeros 5 seguidores que se etiqueten en esta publicación tendrán un descuento de 10% en una impresión». Si una obra forma parte de una colección o de una serie, ofrece una promoción estilo «compra 2 y llévate 1 gratis». Otra opción más clásica consiste en ofrecer un código de envío gratis por un tiempo limitado a todos tus clientes actuales. Cada opción tiene su beneficio, simplemente ten presente que tu objetivo es aumentar tus ventas.

Eventos de temporada. Hay que pensar siempre en las Navidades, es una época en que la gente está dispuesta a comprar, ofrece incentivos para que lo hagan a través de ti, piensa en crear más obras que vender durante esta época u ofrecer una promoción de temporada. Otra idea es la de ofrecer obras cuyo lanzamiento coincida con un evento en particular. Por ejemplo, si eres un ilustrador que crea obras sobre el tema del cine, ofrece una nueva impresión que encaje con el estreno de una gran película. Puedes sacarle provecho a esa tendencia con la ayuda de las redes sociales y el uso del SEO.

Otros factores

Todo lo que precede se basa en el conocimiento de los factores más importantes de la venta online que hemos adquirido a través de muchos años de experiencia, y en la encuesta que hemos realizado para determinar cuáles son los factores que influyen en la decisión de comprar arte online: