La divisa del internet es la atención, que se puede medir de forma básica estudiando el tráfico de un sitio web y el tiempo medio que los usuarios pasan en ese sitio. Cualquier programa de análisis de sitio web te permite medir esta información por página o a escala de todo el sitio. Estas son algunas maneras de generar tráfico hacia tu sitio web:

Las redes sociales

Conocemos unos cuantos artistas promisorios que han logrado innumerables seguidores en las redes sociales, sobre todo en Instagram (al que volveremos más tarde). Algunos de estos artistas han generado ingresos sustanciosos vendiendo impresiones y publicando sus obras más novedosas. Sin embargo, los «me gusta» no siempre se convierten en ventas, depende sobre todo del tipo de obra y del nivel de compromiso de tus seguidores con tu contenido.

En cuanto al tipo de contenido que estimula el compromiso en las redes sociales, no faltan los consejos. Hemos constatado que el humor funciona bien, así como los temas de actualidad. El uso del vídeo funciona bien y el vídeo en directo añade un elemento interactivo al contenido ya que los seguidores pueden hacer preguntas. Otro ejemplo de interactividad es el de los ilustradores que hemos visto conseguir buen público utilizando el crowdsourcing (colaboración colectiva) para buscar ideas de temas que dibujar. Enseñar parte de tu proceso creativo también es una excelente manera de captar la atención del público, no tengas miedo de mostrar tu personalidad, incluso de explicar la trayectoria que has seguido para crear tu arte.

«NO TENGAS MIEDO DE MOSTRAR TU PERSONALIDAD»

Motores de búsqueda

Para obtener tráfico de los buscadores, tu sitio web necesita un buen SEO, es decir una buena optimización de los motores de búsqueda. Se trata de asegurar que el contenido y marketing de tu tienda se centren sobre ciertos términos de búsqueda. Cuanto más genérico sea el término, y por tanto más competitivo, más difícil será llegar a una posición óptima en los resultados de búsqueda usando dicho término en los buscadores. Por ejemplo, sería muy difícil aparecer en primera página con «fotografía de paisaje», mientras que un buen posicionamiento con «fotografía de paisaje Navarra» es un objetivo más realista para alguien que tenga un sitio web relativamente nuevo. Te aconsejamos que procures lograr un buen posicionamiento para tu(s) propio(s) nombre(s) artístico(s) puesto que la mayoría de los visitantes de un sitio web nuevo serán personas que habrán visto tu trabajo en otros sitios.

Al principio es normal sentir frustración. Crear un sitio web no es suficiente para generar ventas de arte, eso es una expectativa poco realista puesto que no haces más que empezar tu camino. Como ocurre en la vida con frecuencia, trabajar con persistencia y regularidad para lograr tu objetivo cosechará frutos con el tiempo. Por el camino, cada pequeña victoria y venta aportará enorme satisfacción.

La publicidad online

En cuanto a la publicidad online, la clave está en determinar lo que te cuesta en publicidad en comparación con lo que ganas por cada venta. El coste de publicidad por venta se conoce como el coste por conversión (una conversión consiste en lograr convertir un visitante de tu sitio web en comprador). También es importante que tus compradores vuelvan y sigan comprando después de su primera compra. Todos estos elementos son los que van a determinar si dicha publicidad en tu caso funciona.

Es una cuestión fundamental. Para un artista que trabaja solo, la publicidad en las redes sociales es la manera más eficaz de hacer publicidad puesto que tus anuncios son visuales y se pueden enseñar a la gente que ha dado a «me gusta» en temas relacionados con tu trabajo, o quienes ya han puesto un «me gusta» a tu perfil en las redes sociales. Además, la publicidad en las redes sociales puede aportar un contenido más dinámico, como por ejemplo el vídeo de una entrevista o una presentación de diapositivas. Compáralo con Google en el que el anuncio es sobre todo un texto corto que da muy poca información a tu cliente potencial antes de hacer clic para saber qué estilo tiene tu trabajo. Esto puede conducir a muchos clics inútiles a tus expensas. Google AdWords puede ser útil si tienes una gran variedad de estilos o si puedes ser muy específico en los términos de búsqueda, por ejemplo «compra una impresión de David Bowie».

El marketing de influencia y las relaciones públicas online

Se hablas de relasciones públicas cuando un medio de comunicación o una publicación te presenta a ti y tu trabajo. El marketing de influencia es comparable excepto que en este caso las publicidad se consigue a través de influencers que han construido su propia audiencia en la redes sociales mediante blogs o videoblogs en YouTube, en vez de a través de organizaciones. Las relaciones públicas y el marketing de influencia te presentan y avalan a una nueva audiencia, ¡a condición por supuesto de que escriban cosas buenas sobre ti! Si se trata de una marca conocida o de una persona que tenga ella misma un nivel alto de compromiso, y que su público corresponda al tipo de público que buscas, puede ser muy beneficioso.

Todos los tipos de relaciones públicas pueden ser remunerados y en muchos casos conseguidos gratis si tu trabajo presenta algo original o único. Podemos tomar el ejemplo de un artista que imprime a través nuestro. Hace poco, The Independent escribió un artículo sobre su trabajo y, a raíz de este artículo, ha vendido el equivalente a un año de impresiones en una semana. Te aconsejamos que cultives relaciones auténticas con los periodistas y los influencers a través de las redes de contactos. Comunica con ellos por correo electrónico y en las redes sociales. Asiste a las evaluaciones de porfolios, a las charlas e inauguraciones de exposiciones. Crea una ocasión donde puedan a la vez conocerte y descubrir tu trabajo. Construir una lista de 10-20 contactos que creen en ti y a los que les apasiona tu trabajo es mucho más provechoso que enviar un comunicado de prensa a 100 personas que nunca has conocido.

«LOS EMAILS TIENEN QUE SER REGULARES, SIEMPRE INFORMATIVOS E INTERESANTES»

Marketing por email

A medida que vas construyendo tu reputación y tu marca, el marketing por correo electrónico te ofrece una forma eficaz y rentable de generar tráfico y ventas repetidas con tu público más comprometido, es decir la gente que ya te ha comprado o que ha elegido suscribirse a tu marketing. Los correos electrónicos deben ser regulares, siempre informativos e interesantes. Por ejemplo, podrías ofrecer a tus suscriptores el acceso anticipado a una nueva publicación, un descuento especial o información exclusiva.

Cabe destacar que un nuevo reglamento de la Unión Europea sobre la protección de datos, el RGPD, ha entrado en vigor en mayo de 2018. Asegúrate por lo tanto de utilizar una herramienta profesional de marketing por correo electrónico y un creador de tienda online para cumplir con el RGPD. Te guiarán a través de las nuevas normativas y de lo que significan.

El blogging

El mantener un blog de forma regular puede ser útil para mejorar tu posicionamiento en los motores de búsqueda y generar tráfico de por sí. Para estimular el interés de los visitantes, el contenido tiene que ser informativo y de actualidad. Te aconsejamos que evites bloguear únicamente para mejorar tu posicionamiento en los buscadores. Al final de un blog, asegúrate de añadir una llamada a la acción, por ejemplo para invitar al lector a suscribirse a tu lista de correo, y publica siempre tus nuevos blogs en las redes sociales para generar tráfico.

Los foros de Internet

Si creas obras para un nicho en concreto o cuyo tema atrae una subcultura específica, como las películas de culto o el deporte, los foros de Internet o los sitios web basados en las salas de chat son una excelente manera de generar tráfico puesto que puedes hablar directamente con un público preexistente que está específicamente interesado en tu tema. Un artista que conocemos (destacado en otra parte de esta guía como caso práctico) utiliza Reddit como plataforma principal para generar ventas de impresiones de arte, y consigue resultados excepcionales desde hace años. Recuerda sin embargo que es fundamental ser auténtico y «activo» en estas comunidades, tomar parte en las discusiones y compartir tu pasión con el público antes de presentar tu trabajo en un contexto de venta.

Pasar del modo «desconectado» al modo «conectado»

Las ferias de arte, las exposiciones pop up, los puestos de mercados locales o los días de puertas abiertas son excelentes maneras de colocar tus obras de arte en manos de potenciales compradores. Las interacciones auténticas que compartirás en persona crearán un clima de confianza para los que después te visitan online. Despertarás en el visitante la sensación de descubrimiento esencial para estimular las ventas de arte. La entrevista que hicimos con el artista Tom Lewis es un buen ejemplo. Tom empezó vendiendo su arte en el mercado Spitalfields de Londres antes de ser representado por una galería, pero años después algunos clientes seguían contactando con él para decirle: «Vi tus obras en Spitalfields hace 10 años, acabo de comprarme una casa y ya estoy listo para comprarte algo».

En este caso, la lección es que un encuentro personal con el artista sigue siendo la mejor manera de conseguir clientes fieles online. Investiga los mercados cerca de ti y considera alquilar un espacio por uno o dos fines de semana, o, si prefieres dar el paso a una feria de arte más asentada, busca las ferias parecidas a The Other Art Fair en Londres. Antes de comprometerte, recuerda que participar en estos eventos implica costes como el alquiler de un local, una posible comisión sobre las ventas que realizas, y otros gastos relacionados con la puesta en marcha como las tarjetas de visita, el material y los desplazamientos.

Te podemos ayudar a organizarte para empezar a vender arte online. Puedes integrar tu tienda fácilmente y de inmediato gracias a nuestras integraciones a las plataformas de e-commerce.

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