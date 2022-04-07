(1) El tamaño y el crecimiento del mercado del arte

La mayoría de los artistas no tienen quizá mucho interés en estar al corriente del volumen del mercado de arte online, están más bien interesados, con toda la razón, en la parte creativa de las cosas. Sin embargo, una vez que te des cuenta de lo grande que es este mercado, comprenderás por qué hay que tomar en serio la venta online. Las ventas online también están pasando por un rápido crecimiento, por eso ahora es el momento ideal para lanzarte.

Antes de continuar, hay que hacer la distinción entre el mercado de la decoración mural y el mercado del arte:

EL MERCADO DEL ARTE INCLUYE:

Pintura

Escultura

Fotografía

Arte digital

Instalación, audiovisual

Dibujo, ilustración

Carboncillo, pastel

Grabado, aguafuerte,

linograbado, grabado sobre madera

EL MERCADO DE LA DECORACIÓN MURAL INCLUYE:

Arte mural

Marcos

Tapices, pósteres y esculturas

Almacenaje mural, estanterías, y armarios colgantes

Espejos de pared decorativos

Otros elementos decorativos

Existe una relación entre ambas categorías que es difícil de evaluar en su justa medida puesto que las estadísticas se han compilado a partir de varias fuentes.

En lo que se refiere al mercado del arte, varios estudios que hemos consultado, estiman un total de ventas medias en torno a 38 mil millones de euros en el mundo cada año. La parte de las ventas online, estimada entre 3,2 y 3,6 mil millones de euros en 2016, aumenta en torno a un 15% cada año. El mercado del arte resulta ser más importante que la industria de la grabación musical, realidad en efecto muy difícil de imaginar.

El mercado más informal de la decoración mural representa en torno a 12 mil millones de euros en ventas para los Estados Unidos y Europa juntos, con un crecimiento en torno al 12% cada año y la parte de las ventas online con un crecimiento del 19% al año. Es también un mercado enorme y en plena expansión.

Las tecnologías como la de la realidad aumentada, que permite al consumidor visualizar las obras de arte en sus paredes antes de comprarlas, están al caer, y estos avances son los que van a favorecer un crecimiento aún más rápido de las ventas de arte online en un futuro cercano.

(2) ¿Por qué la gente compra arte online?

En 2017, creativehub hizo un sondeo entre 10 000 usuarios de internet para preguntarles acerca de su motivación para comprar arte online. Hemos identificado un número de factores clave que influyen en las decisión de comprar arte online, entre estos están la asequibilidad, los puntos de precio y los valores de inversión.

¿Son más proclives los compradores de arte a adquirir obras online con fines de inversión?

La inversión no suele ser un factor importante en las ventas de arte online, es más probable que las compras con fines de inversión se hagan en persona. De hecho, los dos principales motores de compra online son los siguientes:

(1) La estética y que la obra vaya a juego con el estilo y la decoración de la casa

(2) El contexto emocional en el momento de la compra. El contexto emocional se refiere a la conexión que se establece entre el comprador y la obra de arte, por ejemplo si ya ha conocido al artista o tiene un vínculo con él, o si la obra de por sí le recuerda unas vacaciones, un lugar o un evento en particular. La venta de arte online es muy diferente a la venta de arte en una galería. Proporcionar una descripción detallada y el contexto de la obra es esencial para la venta online puesto que no tienes la posibilidad de conversar con el comprador para despertar su interés.

En general, la gente paga menos por una obra de arte comprada online que por una obra comprada en una galería.

Sin embargo, los volúmenes de ventas son más elevados dado que el público en cuestión es más grande y se pueden beneficiar del fenómeno de larga cola (Long tail: se trata de una referencia a la teoría del comercio en Internet que predice que los intereses específicos serían más duraderos debido al mayor alcance y facilidad de búsqueda de los sitios web). Tal como lo hemos constatado anteriormente, la inversión no es un factor clave en la compra de obras de arte online. Por lo tanto, es totalmente lógico el buscar un precio asequible, ya que el valor de inversión tiende a subir los precios hacia el nivel superior del mercado. En otras palabras, las preguntas que un comprador online se suele hacer son las siguientes: ¿Me gusta esta obra?, ¿e irá a juego con el estilo de mi interior? Por lo tanto hay un límite a lo que el comprador está dispuesto a pagar por el producto. A propósito de dicho contexto, he aquí un pequeño comentario acerca de las ediciones limitadas: las ediciones limitadas generan urgencia además de valor de inversión. Te recomendamos, por lo tanto, que las consideres aunque la inversión no sea la razón principal que motive la compra.

Puntos de precio del arte comprado online:

¿Un precio asequible influye en la decisión de los compradores?

Hemos constatado que la razón principal por la cual la gente no compra más obras de arte online sigue siendo el precio. En otras palabras, a la gente le puede gustar una obra y puede querer comprarla, pero muchos no la comprarán si el precio supera un cierto punto. Por supuesto, esto implica definir lo que significa «asequible».

Eso depende de factores como el coste de vida en un país determinado y el tamaño de la obra de arte, por ende del coste de producción. Los economistas establecieron una comparación del coste de vida a través del famoso Índice Big Mac, comparando el precio de un Big Mac en cada país. Se trata de una medida práctica puesto que el mismo producto está disponible en más de 50 países. A partir de nuestra extensa experiencia del mercado británico, para muchos compradores de arte, un precio asequible significa menos de 300 €, aunque por supuesto esto sigue siendo muy subjetivo.

Puedes consultar nuestras recomendaciones sobre los precios de las obras de arte destinadas a ser vendidas online en nuestro reciente artículo de blog intitulado «Cómo fijar el precio de tus impresiones de arte para la venta online».