Cómo elegir el tamaño de tus impresiones para la venta online

La mayoría de las compras de obras de arte online se hacen con la intención de exponerlas en casa. Este motivo es esencial en el caso de compras de arte online, a diferencia de las compras de arte realizadas por otros medios. Teniendo esto en cuenta, hay que considerar dos puntos importantes para vender arte online y fomentar las ventas: la opción de ofrecer tus impresiones enmarcadas ya, y la de elegir dentro de una amplia gama de formatos.

Ofrece una gama de formatos para impulsar las ventas

Ofrecer a tus clientes una variedad de tamaños puede incitarlos a comprar. Sin embargo, asegúrate de que esa gama de formatos armonice con el tema y el estilo de la obra de arte en vez de simplemente ofrecer 10 tamaños, de extra pequeño a extra grande.

Por ejemplo, respecto al sujeto, si la obra de arte es compleja y muy detallada, mejor sería exponerla en un formato mediano a grande, para asegurarse de que los detalles puedan verse incluso a cierta distancia. En el caso de los retratos, por regla general, es mejor evitar agrandar el tamaño de las personas en comparación a lo que son en la realidad. En otras palabras, existe una relación entre el tamaño de la obra y el tema en cuestión. Hacer algunas pruebas de impresión de los tamaños que quieres ofrecer puede ser útil, pues te permite visualizar el acabado de tu obra a diferentes escalas. Evidentemente, el cliente no tiene esta posibilidad. Por esa razón, cuando utilizas theprintspace para vender tus obras de arte, generamos automáticamente imágenes a escala para mostrar cómo quedaría la impresión una vez colgada en la pared, a fin de guiar al cliente en su elección.

Proporcionar impresiones de arte listas para enmarcar

Ofrecer una gama de formatos plantea ciertas preguntas específicas como el sistema de unidades de medida a utilizar – imperial, métrico o formato A – así como la manera de aumentar o de disminuir tu gama de formatos. Recomendamos una solución que ha sido probada repetidas veces para estimular la compra: ofrece tu obra de arte en formatos listos para enmarcar.

El sistema métrico se usa en todo el mundo, a excepción de tres países entre los cuales está el Reino Unido donde aún es común el uso de las unidades imperiales, convirtiéndose en una especie de anomalía. Online, alcanzas una audiencia mundial, por tanto el sistema métrico te permitirá ofrecer al mayor número posible de compradores obras de arte que puedan enmarcar fácilmente. Te sugerimos que busques en Internet los tamaños estándar para las regiones que constituyen el mercado principal al que apuntas. Mucha gente compra marcos en Amazon, o sea que puedes empezar ahí. Si decides ofrecer tus obras de arte en proporción de marco estándar, puedes utilizar nuestro servicio de dropshipping de obras de arte que puede incluir con el pedido un marco prefabricado. En cambio, si solo vendes la impresión, asegúrate de especificarlo en la descripción del producto. Para ayudarte, consulta a continuación nuestra tabla de tamaños de marcos más comúnmente disponibles:

Cómo te puede ayudar theprintspace a vender arte online

Vender tus impresiones de arte online con theprintspace a través de tu propia tienda online te permite concentrarte en la creación, el desarrollo y la promoción de tus productos, mientras que nosotros nos hacemos cargo de la producción y del envío de tus impresiones. ¡Más fácil imposible!