Die wichtigste Messlatte im Internet ist das Interesse und die durchschnittliche Verweildauer der Nutzer auf deiner Website. Mit allen Analyseprogrammen für Websites kannst du dies pro Seite oder für die gesamte Internetpräsenz messen. Hier findest du einige Methoden, um die Besucherzahlen auf deiner Internetseite zu erhöhen:

Soziale Medien

Wir kennen einige aufstrebende Künstler, die sich eine große Fangemeinde in den sozialen Medien aufgebaut haben, insbesondere auf Instagram (dazu später mehr). Einige dieser Künstler haben durch die Ankündigung von neuen Kunstwerken beträchtliche Umsätze mit Druckerzeugnissen erzielt. Es ist jedoch nicht immer so, dass sich Likes in Verkäufe verwandeln, und das hängt sehr stark von der Art der Arbeit und dem Grad der Interaktion deiner Follower mit deinen Inhalten ab.

Zur Art der Inhalte, die das Engagement in den sozialen Medien fördern, gibt es eine Menge Tipps. Wir haben beispielsweise gesehen, dass Humor gut funktioniert, ebenso wie aktuelle Themen. Videos funktionieren hervorragend, und Live-Videos verleihen dem Inhalt ein interaktives Element, da die Follower Fragen stellen können. Ein weiteres Beispiel für Interaktivität sind Illustratoren, die sich eine große Fangemeinde aufgebaut haben, indem sie per Crowdsourcing Themen zum Zeichnen gesucht haben. Einen Teil deines Arbeitsprozesses zu zeigen, ist ebenfalls eine wunderbare Möglichkeit, dich und deine Arbeiten zu präsentieren. Scheue dich nicht, deine Persönlichkeit zu zeigen und vielleicht etwas darüber zu erzählen, warum du die Kunst machst, die du machst.

‘SCHEUEN SIE SICH NICHT, IHRE PERSÖNLICHKEIT ZU ZEIGEN’

Suchmaschinen

Um Besucher über Suchmaschinen zu erhalten, braucht deine Website gutes SEO,

das steht für Search Engine Optimisation (Suchmaschinenoptimierung). Damit stellst du sicher, dass der Inhalt und das Marketing deines Shops auf bestimmte Suchbegriffe ausgerichtet sind. Je allgemeiner und damit wettbewerbsfähiger der Suchbegriff ist, desto schwieriger ist es, in den Suchergebnissen der Suchmaschinen für diesen Begriff ganz oben zu erscheinen. Es wäre zum Beispiel sehr schwierig, für den Begriff “Landschaftsfotografie” auf der ersten Seite zu erscheinen, während eine Platzierung für “Landschaftsfotografie Devon” ein realistisches Ziel für jemanden mit einer relativ neuen Website ist. Wir raten dir, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass du für deine(n) Künstlernamen weit oben gelistet wirst, denn der meiste Suchverkehr für eine neue Internetseite wird von Leuten kommen, die deine Arbeit bereits anderswo gesehen haben.

Viele haben die unrealistische Erwartung, dass es ausreicht, eine Website zu erstellen, um Kunstverkäufe zu erzielen. Dabei ist das nur der erste Schritt! Wie bei den meisten Dingen im Leben zahlt sich kontinuierliche und beständige Arbeit an deinen Zielen mit der Zeit aus, und jeder kleine Sieg und Verkauf auf dem Weg dorthin fühlt sich einfach fantastisch an!

Online-Werbung

Bei der Online-Werbung kommt es vor allem darauf an, wie hoch die Werbeausgaben pro Verkauf sind und was du mit dem Verkauf an Gewinn erzielst. Die Werbekosten pro Verkauf werden als Kosten pro Konversion bezeichnet (eine Konversion ist die Umwandlung eines Website-Besuchers in einen Käufer). Außerdem spielt es eine Rolle, ob die Käufer nach ihrem ersten Kauf wiederkommen und mehr kaufen. All diese Faktoren sind ausschlaggebend dafür, ob sich Werbung für dich lohnt.

Das ist ein wichtiges Thema. Für einzelne Künstler sind wir der Meinung, dass Werbeanzeigen in den sozialen Medien die effektivste Art der Werbung sind, da deine Anzeigen visuell sind und Menschen angezeigt werden können, denen Themen gefallen haben, die mit deiner Arbeit in Zusammenhang stehen, oder denen dein Profil in den sozialen Medien bereits aufgefallen ist. Werbung in sozialen Medien kann auch umfangreichere Inhalte liefern, wie z.B. ein Videointerview mit dir oder eine Slideshow zu einem Projekt. Im Gegensatz dazu ist die Anzeige bei Google meist textbasiert und kurz, so dass der potenzielle Kunde vor dem Klick nur sehr wenige Informationen über deine Arbeit erhält. Das kann zu einer Vielzahl verschenkter Klicks führen, für die du dennoch bezahlen musst. Google AdWords kann funktionieren, wenn du eine große Auswahl an Stilen hast oder die Suchbegriffe sehr spezifisch sind, z.B. “David Bowie Druck kaufen”.

Influencer-Marketing und Online-PR

PR bedeutet, dass eine Medienseite oder eine Publikation über dich und deine Arbeit berichtet. Influencer-Marketing ist genau dasselbe, bezieht sich aber auf Werbung, die von Einzelpersonen stammt, die sich in sozialen Medien, Blogs oder Vlogs auf YouTube eine eigene Anhängerschaft aufgebaut haben, und nicht von Organisationen. PR und Influencer Marketing stellen dich

einem neuen Publikum mit einer Empfehlung vor, vorausgesetzt, diese Personen schreiben gute Dinge über dich! Wenn es sich dabei um eine vertrauenswürdige Marke oder Person handelt, die selbst viele Interaktionen mit Followern aufweist und deren Publikum die richtige Art von Publikum für deine Arbeit ist, kann dies wirklich von Vorteil sein.

Alle Arten von PR können bezahlt werden oder sind in vielen Fällen sogar kostenlos, wenn deine Arbeiten etwas Originelles oder Einzigartiges haben. Ein Beispiel ist ein Künstler, der bei uns druckt. Seine Arbeit wurde vor kurzem in der Zeitung The Independent vorgestellt und daraufhin verkaufte er in einer Woche Drucke im Wert eines ganzen Jahres. Wir raten dir, echte Beziehungen zu Journalisten und Multiplikatoren durch Networking zu pflegen. Kommuniziere mit ihnen per E-Mail und über die sozialen Medien. Nimm an Portfoliobesprechungen, Vorträgen und Ausstellungseröffnungen teil. Schaffe eine Gelegenheit, bei der man dich kennenlernen und deine Arbeit sehen kann. Der Aufbau einer Liste von 10-20 Kontakten, die an dich und deine Arbeit glauben und sich für sie begeistern, kann sich als weitaus vorteilhafter erweisen als das pauschale Versenden einer Pressemitteilung an 100 Personen, die du noch nie getroffen hast.

‘E-MAILS SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEM ABSTAND, ABER IMMER INFORMATIV UND INTERESSANT SEIN’

E-Mail-Marketing

Während du deinen Ruf und deine Marke aufbaust, ist E-Mail-Marketing eine gute und kosteneffiziente Methode, um Besucherzahlen und Wiederholungskäufe von deiner am stärksten involvierten Zielgruppe zu generieren, d. h. von Personen, die bereits bei dir gekauft haben oder sich für deine Marketingmaßnahme angemeldet haben. E-Mail-Inhalte sollten regelmäßig erscheinen, aber immer informativ und interessant sein. Du könntest deinen Abonnenten zum Beispiel einen frühzeitigen Zugang zu einer neuen Druckausgabe, einen Sonderrabatt oder einen exklusiven Blick hinter die Kulissen gewähren.

Nennenswert ist, dass im Mai 2018 neue EU-Datenschutzvorschriften in Kraft getreten sind, die sogenannte DSGVO. Bitte stelle sicher, dass du ein professionelles E-Mail-Marketing-Tool und einen E-Commerce-Shop-Builder verwendest, um DSGVO-konform zu bleiben. Diese werden dich durch die neuen Regeln und deren Bedeutung führen.

Bloggen

Regelmäßiges Bloggen kann nützlich sein, um die Position in den Suchmaschinen zu verbessern und die Besucherzahlen zu erhöhen. Um Besucher anzulocken, sollten die Inhalte informativ und aktuell sein. Wir raten dir, nicht nur für das Suchmaschinen-Ranking zu bloggen. Achte darauf, am Ende eines Beitrags eine Handlungsaufforderung hinzuzufügen, z.B. sich in deine Mailingliste einzutragen, und veröffentliche deine neuen Blogs immer in den sozialen Medien, um die Besucherzahlen zu erhöhen.

Internet-Foren

Wenn du ein Werk schaffst, das eine bestimmte Nische bedient oder dessen Thema eine bestimmte Subkultur anspricht, wie z.B. Kultfilme oder Sport, dann sind Webforen oder “Chatroom”-basierte Websites eine hervorragende Möglichkeit, um Besucher zu akquirieren, da du direkt mit einem bereits existierenden Publikum sprechen kannst, das sich speziell für dein Thema interessiert. Ein Künstler, den wir kennen (der an anderer Stelle in diesem Buch als Fallstudie vorgestellt wird), nutzt Reddit als seine Hauptplattform, um den Verkauf von Druckerzeugnissen zu fördern, und hat im Laufe der Jahre hervorragende Ergebnisse damit erzielt! Denk daran, dass es wichtig ist, in diesen Communities authentisch und “aktiv” zu sein. Beteilige dich also an Diskussionen und lass das Publikum an deiner Leidenschaft teilhaben, bevor du deine Arbeit in einem Verkaufskontext vorstellst.

Von Offline zu Online

Deine Werke auf Kunstmessen, Pop-up-Ausstellungen bis hin zu lokalen Marktständen oder Hausbesichtigungen zu zeigen, ist eine großartige Möglichkeit, deine Kunstwerke in die Hände potenzieller Käufer zu bringen. Die echte persönliche Interaktion, die du mit den Menschen teilst, schafft Vertrauen für diejenigen, die dich anschließend online besuchen, und

für die Besucher schaffst du ein Gefühl des Entdeckens, das für den Verkauf von Kunstwerken entscheidend ist. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Interview, das wir mit einem Künstler geführt haben,

Tom Lewis. Tom verkaufte seine Werke zunächst auf dem Spitalfields-Markt in London, bevor er von einer Galerie vertreten wurde. Im Laufe der Jahre kamen jedoch immer wieder Kunden zu ihm und sagten: “Ich habe Ihre Werke vor 10 Jahren auf dem Spitalfields-Markt gesehen und ich habe gerade ein Haus gekauft und möchte etwas kaufen”.

Die Erkenntnis hier ist, dass diese wiederkehrenden Online-Kunden aus persönlichen Erfahrungen mit dem Künstler selbst kamen. Recherchiere die lokale Marktszene in deiner Nähe und zieh in Erwägung, für ein oder zwei Wochenenden einen Stand zu mieten. Wenn du den Schritt zu einer etablierten Kunstmesse wagen willst, ist The Other Art Fair ein guter Anfang. Denk daran, dass die Teilnahme an diesen Veranstaltungen mit gewissen Kosten verbunden ist, wie z.B. der Miete für den Ausstellungsraum, einer möglichen Provision für deine Verkäufe sowie Gebühren für Visitenkarten, Lagerbestände und Reisekosten, die du einkalkulieren solltest, bevor du dich festlegst.

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