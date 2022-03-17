Damit ein Künstler wirklich mit Kunstinteressierten online in Kontakt treten kann, muss er mehr tun, als einfach nur seine Bilder und eine Beschreibung zu veröffentlichen. Interaktionen sind eine grundlegende Voraussetzung, wenn das Ziel die Steigerung der Verkäufe ist.

Engagement beruht zunächst einmal auf Gegenseitigkeit. Wenn du allerdings Zehntausende von Followern hast, ist das natürlich schwieriger. Durch natürliche, authentische Beteiligung wächst deine Fangemeinde und es ergeben sich neue Chancen, sei es für Kunstverkäufe, Kontakte zu Verlegern und Sammlern oder Ausstellungen deiner Werke. In diesem Kapitel stellen wir dir einige strategische Methoden vor, mit denen du auf Instagram Interaktionen erzeugen kannst.

Kommuniziere

Das A und O für Engagement: Kommunikation! Es mag offensichtlich klingen, aber echte Kommunikation ist ein bewährtes Mittel für natürliches Profilwachstum. Wenn du deinen Feed durchgehst, hinterlasse Kommentare zu Beiträgen, die dich wirklich interessieren. Wenn du einen neuen Account entdeckst, solltest du ihm nicht einfach nur folgen, sondern einen Kommentar zu einem Beitrag hinterlassen, in dem du erklärst, warum du ihn magst, z.B.: “Ich bin gerade auf dein Profil gestoßen und bin begeistert von deiner Verwendung von Farben, wirklich inspirierend! Ich bin auch ein Illustrator, der mit kräftigen Farben arbeitet und würde gerne auch deine Gedanken zu meiner Arbeit hören.”

Wenn du konstruktive Kommentare schreibst, Fragen stellst und dein Interesse an der Arbeit der anderen betonst, fördert dies die Interaktionen, die wiederum zu echten Kontakten mit Nutzern führen, die deine Arbeit ebenfalls schätzen. Denk daran, dass dies eine gegenseitige Bereicherung ist. Wenn du also einen Kommentar erhältst, solltest du unbedingt antworten, auch wenn es nur ein einfaches “Danke” ist. Anerkennung trägt wesentlich dazu bei, eine natürliche Fangemeinde aufzubauen, die sich dann dauerhaft mit deinen eigenen Inhalten beschäftigt.

Die Top-Tipps zum Kommunizieren:

Niemals spammen. Das haben wir in jedem Interview, das wir geführt haben, gehört. Geh mit Kommentaren so um, wie du mit einer lockeren E-Mail an einen Freund umgehen würdest: Wenn du sie nicht erhalten möchtest, wird es dem Empfänger wahrscheinlich umgekehrt genauso gehen. Wenn du also nicht weißt, was du sagen sollst, ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass du gar nicht kommentieren und den Beitrag einfach liken solltest.

Verwenden Sie Worte. Emojis haben sicherlich ihren Platz in den sozialen Medien, aber sie sind leicht zu ignorieren und können nicht verwendet werden, um eine echte Meinung auszudrücken. Schreiben Sie also, was Sie denken, und verwenden Sie Emojis, um etwas zu unterstreichen oder zu betonen.

Direktnachrichten. Sende Direktnachrichten an Personen, deren Arbeit du wirklich bewunderst. Diese persönliche Kommunikation kann eine Konversation anstoßen, die wiederum zu einer dauerhaften Verbindung führen kann, aus der sich viele Möglichkeiten ergeben können: Inspiration, Zusammenarbeit, gegenseitige Wertschätzung und Freundschaft. Eine Beziehung ohne eigennützige Absichten ist hier der beste Weg. Erlaube dann, dass sich im Laufe der Zeit auf natürliche Weise für beide Seiten vorteilhafte Ergebnisse aus der Beziehung ergeben.

Arten von Instagram-Posts

Wenn es darum geht, auf Instagram zu posten, gibt es kein einfaches Erfolgsrezept, denn was für die einen funktioniert, klappt für die anderen nicht. Was auch immer dein Stil ist, der Schlüssel ist, dass deine Posts ein Element der Interaktion mit deinen Followern fördern.

Image-Feed. Bei der Gestaltung eines Bilder-Beitrags sollte der Schwerpunkt immer auf der Erstellung hochwertiger Inhalte liegen, die auf einen Blick vermitteln, worum es dir geht und welche Art von Kunst du machst. Betrachte deinen Feed als eine Galerie oder ein Portfolio, die beide auf einer sorgfältigen Auswahl beruhen.

Stories. Die Stories-Funktion ermöglicht es dir, informellere Inhalte mit einer Laufzeit von 24 Stunden zu posten, so dass sie nicht im Widerspruch zu deinem “Portfolio”-Feed stehen. Stories bieten die Möglichkeit, mehr Persönlichkeit einzubringen. Betrachte sie als eine Art Tagebuch, zusätzlich zum Portfolio des Feeds.

IGTV/Reels. Diese Videoformate haben einen festen Platz in deinem Instagram-Feed und ermöglichen es dir, ansprechende Videoinhalte zu erstellen. Instagram Reels haben eine maximale Länge von 60 Sekunden und IGTV kann bis zu 60 Minuten lang sein. Sorge dafür, dass die Reels unterhaltsam sind und nutze IGTV-Videos, um längere Diskussionen zu führen oder neue Arbeiten vorzustellen.

Live-Video. Als Erweiterung der Stories von Instagram bietet die Live-Video-Funktion deinem Publikum die Möglichkeit, öffentlich mit dem Beitrag zu interagieren, mit Emojis zu kommentieren oder Fragen zu stellen. Ideal, wenn du eine Vernissage veranstaltest oder ein Künstlergespräch führst.

10 Ideen für Instagram-Posts

(1) Du hast ein wichtiges Treffen mit einer Galerie: poste ein Video, in dem du erklärst, worum es bei dem Treffen geht, welche Hoffnungen oder Erwartungen du hast.

(2) Du möchtest künstlerisch experimentieren: Nutze Stories, um Inspirationen oder Themenideen aus deiner Community einzuholen.

(3) Du besuchst eine Ausstellung eines Künstlers, den du schätzt: Erstelle Videoinhalte, entweder auf Reels oder IGTV, über deine Erfahrungen und Meinungen zur Ausstellung.

(4) Vor Ort für ein Fotoshooting: Nutze Stories, um Inhalte hinter den Kulissen während des Tages zu teilen.

(5) Du besuchst einen Künstlerkollegen: Poste ein Videointerview oder eine Studioführung und lass deine Community Fragen stellen.

(6) Du erstellst ein neues Kunstwerk: Zeige deinen Fortschritt von Anfang bis Ende mit Hilfe der Bilderkarussell-Funktion.

(7) Du veranstaltest ein Künstlergespräch: Nutze Live-Videos, um die Teilnehmerzahl zu erhöhen, und füge die gestellten Fragen als Teil der Fragen und Antworten ein.

(8) Du arbeitest an einem unangekündigten Projekt oder einer Zusammenarbeit: Baue mit einem Teaser oder einer Terminankündigung Interesse auf.

(9) Du arbeitest an einem neuen Buch oder Projekt: Poste einige Auszüge oder Teile früherer Ausgaben und bitte deine Community um Feedback.

(10) Lass dich von etwas Neuem inspirieren: Nutze Stories als visuelles Tagebuch, indem du deine morgendlichen Inspirationen teilst.

Beständigkeit kann ebenfalls zu mehr Interaktionen beitragen, d.h. Sie sollten sich nicht einen Monat lang ausklinken und dann mit einer Flut von Beiträgen zurückkehren. Um Ihnen dabei zu helfen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung einer Planungs-App wie Later, mit der Sie Ihre Beiträge im Voraus planen können.

Teilen

Vielleicht ist einer der Gründe, warum Instagram und die sozialen Medien so tolle Werkzeuge für den Aufbau einer treuen Anhängerschaft geworden sind, die Möglichkeit, das, was du liebst und was du tust, mit deiner Community zu teilen.

Reposting. Das Reposten von Inhalten, die dich interessieren, trägt dazu bei, deinen persönlichen Stil zu untermauern, aber es vermittelt auch das Gefühl, dass du bei der Nutzung sozialer Medien großzügig bist und nicht nur für dich selbst werben willst. Das Ziel ist es, dass dies erwidert wird, damit auch du von den Netzwerken anderer profitieren kannst. Je aktiver du dabei bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass dies auch geschieht.

Shoutouts. Wenn du ein neues Buch oder ein Kunstwerk eines Künstlers, den du bewunderst, gekauft hast, poste darüber! Beiträge wie diese, in denen du einem anderen Nutzer ein direktes Kompliment machst, werden von diesem Nutzer häufig geteilt oder weitergepostet. Das wiederum baut eine Beziehung auf und ermutigt das Publikum vielleicht dazu, sich dein Profil anzuschauen.

Ehre, wem Ehre gebührt. Das Wichtigste beim Teilen, sei es durch direktes Reposten oder durch deine eigenen kreativen Inhalte, ist die Nennung anderer Nutzer. Instagram verfügt über integrierte Funktionen, wie z.B. das @ des Namens des Künstlers oder das Taggen anderer Nutzer.