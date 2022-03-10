Kunst ist nach wie vor ein äußerst individueller Kauf, der auf subjektiven Meinungen und Geschmack beruht. Das bedeutet, dass es schwierig ist, einen konkreten Ratschlag zu geben, wenn es darum geht, wie man den Preis für seine Kunst festlegen sollte. Es gibt jedoch allgemeine Faktoren, die den Wert beeinflussen können. Wir möchten dir die fünf wichtigsten Faktoren erläutern: Nachfrage, Prozess, Größe, limitierte Auflagen und Investitionswert.

Die Punkte, die wir ansprechen, basieren auf den Ergebnissen, die wir von verschiedenen Künstlern gesammelt haben, die ihre Werke bei uns drucken und verkaufen, auf unserer 11-jährigen Erfahrung in der Kunstwelt und auf unseren Recherchen und Befragungen der Zielgruppe und ihrer Kaufgewohnheiten. Bitte beachte, dass sich dieser Leitfaden nur auf unsere Erfahrungen mit dem Online-Verkauf von Kunstdrucken (nicht von Originalen) bezieht. Uns ist bewusst, dass jeder seine eigene Sichtweise und Erfahrung zu diesem Thema hat.

In welcher Phase deiner künstlerischen Laufbahn befindest du dich?

Für diesen Artikel haben wir unsere Ratschläge zur Preisgestaltung in 4 Stadien eingeteilt: Anfänger, Rising Star, Etabliert und Kapitalanlage.

Wenn du und deine Kunst eine große Anhängerschaft habt, dann ist die Nachfrage nach deinen Werken größer. Wir würden zum Beispiel sagen, dass du ein ” Rising Star ” bist, wenn deine Kunst mehrmals auf Kunstblogs oder in Kunstmagazinen vorgestellt wurde und du mindestens eine Einzelausstellung oder mehr hattest. Als “Etabliert” giltst du, wenn du diese Art von Aufmerksamkeit über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren aufgebaut hast und möglicherweise Preise oder andere Auszeichnungen und Anerkennungen der Branche erhalten hast. Wenn du noch keine Medienpräsenz oder Einzelausstellungen hattest, gehörst du unserer Meinung nach aus Sicht des Käufers in die Kategorie “Anfänger”.

Wie lange brauchst du, um deine Kunstwerke zu schaffen?

Die Zeit, die für die Herstellung des Werks benötigt wird, ist ein Faktor für den wahrgenommenen Wert. Dazu gehören die Zeit, die Mühe und die Überlegungen, die in das Konzept sowie in die Herstellung des Kunstwerks selbst geflossen sind. Dieser Punkt ist aus Sicht des Käufers ein Stück weit subjektiv. Genauso wie bei limitierten Auflagen ist dieser Punkt nur relevant, wenn das Werk bereits gefragt ist.

Wie groß ist das Werk, das du anfertigst?

Je größer der Druck ist, desto mehr sind die Kunden bereit zu zahlen und desto mehr kostet Sie die Anfertigung. Dies alles sollten Sie berücksichtigen, wenn Sie den Preis für Ihre Online-Drucke festlegen. Mit unserem On-Demand-Druckservice für Kunstdrucke können Sie die Reproduktionskosten auf ein absolutes Minimum reduzieren, aber mit zunehmender Größe sollten Sie Ihre Preise entsprechend erhöhen. Wenn Sie weitere Hilfe zur Größenbestimmung Ihrer Kunstdrucke benötigen und erfahren möchten, wie Sie mit theprintspace die Größe Ihrer Werke effektiv bestimmen können, klicken du hier.

Handelt es sich bei dem Werk um eine limitierte Auflage und wie viele Auflagen gibt es?

Limitierte Auflagen bedeuten eine begrenzte Verfügbarkeit, und das ist in der Regel gleichbedeutend mit einem hohen Wert, insbesondere bei gefragten Werken. Die Anzahl der Exemplare in einer Auflage ist entscheidend. So ist beispielsweise eine limitierte Auflage von 20 Exemplaren wertvoller als eine Auflage von 100 Exemplaren. Wenn du dies tun möchtest, empfehlen wir dir, eine Signierung für das Zertifikat hochzuladen, die zusammen mit dem Kunstwerk verschickt wird.

Hat die Kunst, die du schaffst, Investitionswert?

Das Ziel der meisten Kunstsammler besteht zweifellos darin, den nächsten großen Künstler zu entdecken, seine Werke frühzeitig zu kaufen und zu sehen, wie sie im Wert steigen. Die Realität ist jedoch, dass Investitionen nicht der Hauptgrund sind, warum die große Mehrheit Kunst online kauft. Wir haben eine Umfrage unter Online-Kunstkäufern durchgeführt, und nur 6% der Käufer treffen ihre Kaufentscheidungen aus Investitionsgründen. Die Meisten kaufen aus ästhetischen Gründen: wie es zu ihrer Einrichtung passt, ob sie sich mit der Vision des Künstlers oder dem Künstler selbst verbunden fühlen, ob die Kunst sie an einen Ort erinnert, den sie in der Vergangenheit besucht haben, oder auch an eine prägende Zeit in ihrem Leben.

Künstler sind oft verunsichert, wie sich der Preis ihrer Werke auf ihr zukünftiges Investitionspotenzial auswirkt. Unserer Meinung nach benötigst du für den Verkauf an seriöse Kunstinvestoren eine starke Erfolgsbilanz in Form von Ausstellungen, Presse, Kritikerkommentaren und einer Preisentwicklung auf dem Wiederverkaufsmarkt.

Empfohlene Preise für Kunstdruck-Editionen

Wie theprintspace dir helfen kann, den Preis für deine Kunstdrucke online zu bestimmen

Der Online-Verkauf deiner Kunstdrucke mit theprintspace über deinen eigenen Online-Shop bedeutet, dass du dich auf die Erstellung, Verwaltung und Vermarktung deiner Inhalte konzentrieren kannst, während wir uns um die Druckproduktion und -abwicklung kümmern und die Bestellung direkt an deinen Kunden versenden. Einfacher geht’s nicht!