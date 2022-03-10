Kaufen die Leute Kunst online? Das sind die Gründe!

(1) Größe & Wachstum des Kunstmarktes

Für die meisten Künstler ist das Volumen des Online-Kunstmarktes vielleicht von geringem Interesse, denn sie interessieren sich zu Recht mehr für die kreative Seite der Dinge. Wenn du dir jedoch einen Moment Zeit nimmst und dir ansiehst, wie groß dieser Markt tatsächlich ist, wird schnell klar, warum du den Online-Verkauf ernsthaft in Betracht ziehen solltest. Auch der Onlinehandel wächst schnell, so dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um mit dem Verkauf im Internet zu beginnen.

Bevor wir fortfahren, möchten wir zunächst eine Unterscheidung zwischen dem Wanddekor- und dem Kunstmarkt treffen:

Der Kunstmarkt beinhaltet:

Gemälde

Skulpturen

Fotografien

Digitale Kunst

Installationen, audio-visuell

Zeichnungen, Illustrationen,

Kohlezeichnungen, Pastellmalerei

Druckgrafiken, Radierungen,

Linolschnitte, Holzschnitte

Der Wanddekor-Markt beinhaltet:

Wandkunst

Bilderrahmen

Wanduhren

Wandbehänge, Poster und Skulpturen

Wandaufbewahrung, Regale und

Hängeschränke

Dekorative Wandspiegel

Andere dekorative Akzente

Was die beiden verbindet, ist, dass es Überschneidungen gibt. Allerdings ist der Grad der Überschneidung ein wenig fraglich, da die Statistiken aus verschiedenen Quellen zusammengestellt wurden.

Was den Kunstmarkt anbelangt, so schätzen verschiedene Studien, die wir uns unter die Lupe genommen haben, den durchschnittlichen Umsatz weltweit auf etwa 32 Milliarden £ pro Jahr, wobei der Online-Anteil im Jahr 2016 auf 2,7 bis 3 Milliarden £ geschätzt wurde und jährlich um etwa 15 % wächst. Damit ist der Kunstmarkt größer als die Musikindustrie – eine Zahl, die nur die wenigsten erwartet hätten!

Der eher informelle Markt der Wanddekoration hat einen Wert von etwa £10 Milliarden

in den USA und Europa zusammengenommen und wächst jedes Jahr um etwa 12%, wobei das Online-Segment jedes Jahr um 19% wächst. Ebenfalls enorm, und schnell wachsend.

Technologien wie Augmented Reality, mit denen die Verbraucher die Möglichkeit haben, Kunst an ihren Wänden zu veranschaulichen, bevor sie sie kaufen, sind gerade erst auf dem Vormarsch, und es sind diese Fortschritte, die dazu beitragen werden, dass der Online-Kunsthandel in Zukunft noch schneller wachsen wird.

(2) Warum kaufen Menschen Kunst online?

2017 befragte creativehub 10.000 Internetnutzer nach ihren Beweggründen, Kunst online zu kaufen. Wir haben eine Reihe von wichtigen Erkenntnissen gewonnen, die die Gründe für den Online-Kauf von Kunst beeinflussen, darunter Erschwinglichkeit, Preisniveau und Investitionswert.

Ist es wahrscheinlich, dass Käufer Kunst zu Investitionszwecken online kaufen?

Investitionen sind oft kein wesentlicher Grund für Online-Kunstkäufe, da sie eher durch direkte Verkäufe vor Ort getätigt werden. Tatsächlich sind die beiden wichtigsten Faktoren für Online-Käufe;

(1) Ästhetik und Übereinstimmung mit dem Stil und der Einrichtung des eigenen Zuhauses

(2) Der emotionale Kontext zum Zeitpunkt des Kaufs. Der emotionale Kontext bezieht sich auf die Art und Weise, wie ein Käufer mit einem Kunstwerk in Berührung kommt. So kann es sein, dass er den Künstler schon kennengelernt hat oder mit ihm in Verbindung steht, oder das Kunstwerk selbst erinnert ihn an einen Urlaub, einen Ort oder ein Ereignis. Der Online-Verkauf von Kunst unterscheidet sich stark vom Verkauf in einer Galerie. Detaillierte Beschreibungen und der Kontext des Werks sind beim Online-Verkauf von entscheidender Bedeutung, da du nicht die Möglichkeit hast, dich mit dem Käufer zu unterhalten, um sein grundlegendes Interesse zu wecken.

Wenn du Kunst online verkaufst, zahlen deine Kunden in der Regel weniger, als wenn sie sie in einer Galerie kaufen.

Das Volumen ist jedoch aufgrund des größeren Publikums und der Möglichkeit, den Long Tail zu erreichen, höher. (Dies ist eine Anspielung auf die Theorie des Internethandels, die besagt, dass Nischen-Interessen aufgrund der größeren Reichweite und Auffindbarkeit von Websites nachhaltiger sind). Wie wir oben festgestellt haben, ist die Investition kein Schlüsselfaktor bei Online-Kunstkäufen. Daher ist der niedrigere Preispunkt absolut nachvollziehbar, da der Investitionswert tendenziell die Preise am oberen Ende des Marktes bestimmt. Mit anderen Worten: Die Fragen, die sich ein Online-Käufer stellt, lauten in der Regel: Gefällt es mir und passt es zu meinem Einrichtungsstil? Es gibt also eine Grenze dafür, was sie bereit sind, dafür zu bezahlen. Eine kurze Anmerkung zu limitierten Editionen in Bezug auf diesen Punkt: Limitierte Editionen erhöhen die Dringlichkeit und den Investitionswert. Wir empfehlen daher, sie auch dann in Betracht zu ziehen, wenn die Investition nicht der Hauptgrund für den Kauf ist.

Preisspannen bei online gekaufter Kunst:

Beeinflusst die Erschwinglichkeit die Entscheidung des Käufers?

Wir haben festgestellt, dass der wichtigste Grund dafür, dass die Menschen weniger Kunst online kaufen, die Preisgestaltung ist. Mit anderen Worten: Die Leute mögen das Werk und möchten es kaufen, aber viele verzichten darauf, wenn der Preis eine bestimmte Grenze überschreitet. Das wirft natürlich die Frage auf, was bedeutet eigentlich erschwinglich?

Das hängt von Dingen wie den Lebenshaltungskosten in einem Land und der Größe des Kunstwerks ab – d.h. davon, wie viel es in der Produktion kostet. Die Lebenshaltungskosten wurden hauptsächlich von Wirtschaftswissenschaftlern mit Hilfe des Big Mac Index verglichen, bei dem sie den Preis des Big Mac in jedem Land miteinander vergleichen. Dies ist ein praktisches Maß, da es sich überall um das gleiche Produkt handelt, das in über 50 Ländern erhältlich ist. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung auf dem britischen Markt bedeutet “erschwinglich” für viele Kunstkäufer weniger als 300 €, aber das ist natürlich sehr subjektiv.

Unsere Empfehlungen zur Preisgestaltung beim Online-Kunstverkauf finden Sie in unserem kürzlich veröffentlichten Blog-Beitrag ‘Preisgestaltung für deine Online-Kunstdrucke‘.