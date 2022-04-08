È sempre abbastanza soggettivo l’atto di decidere o meno di acquistare un’opera d’arte, si basa su gusti e opinioni personali. Proprio per questo motivo, è difficile dare consigli veloci e schietti su come decidere il prezzo delle proprie opere ma ci sono dei fattori comuni che possono influenzare il costo, ne elencheremo 5: la domanda, il processo, la dimensione, le edizioni limitate ed il valore d’investimento.

I punti che discuteremo sono basati sui successi di vari artisti che stampano e vendono le loro opere tramite il nostro studio e su ciò che abbiamo osservato durante i nostri 11 anni di lavoro nel mondo dell’arte, le nostre ricerche e sondaggi sul pubblico e le abitudini d’acquisto. È bene tenere a mente che questa guida si riferisce alla nostra esperienza nelle vendite artistiche online di stampe (non opere originali), e ci rendiamo conto che ognuno avrà un punto di vista personale ed un’esperienza soggettiva.

In che fase della tua carriera artistica ti trovi?

Ai fini di questo articolo abbiamo suddiviso i nostri consigli sui prezzi in 4 fasi della carriera: ‘agli inizi’, ‘astro nascente’, ‘artista affermato’ e ‘investimento’.

Se moltissime persone seguono te e i tuoi lavori, allora la domanda sarà maggiore. Ad esempio, potremmo definire ‘astro nascente’, un artista i cui lavori sono stati pubblicati diverse volte su blog o giornali d’arte e ha avuto almeno una o più mostre individuali. Per essere considerato ‘affermato’, un artista dovrà aver avuto questo tipo di attenzione per un periodo di almeno cinque anni e avrà vinto diversi premi o riconoscimenti artistici. Nel caso in cui un artista non ha mai avuto una mostra personale e non è mai stato pubblicato su blog o giornali, allora lo definiremo come ‘all’inizio’.

In quanto tempo produci le tue opere?

Il tempo passato a produrre opere d’arte rappresenta un fattore indicativo del valore percepito, ed include il tempo, lo sforzo e il pensiero che sono stati dedicati all’ideazione e alla realizzazione dell’opera d’arte stessa. Dal punto di vista dell’acquirente, questo è un concetto un pò soggettivo. Così come per le edizioni limitate, questo punto sarà valido solo se il lavoro è già richiesto, se ha già attratto l’attenzione dei compratori.

Qual è la dimensione dei tuoi lavori?

Piú grande è la stampa, più le persone sono pronte a pagare e più costerà riprodurla; questo concetto dovrebbe essere preso in considerazione quando stai determinando il prezzo delle tue stampe online. Il nostro servizio di stampa artistica on-demand ti permetterà di mantenere i costi di produzione al minimo assoluto ma nel caso in cui vorrai aumentare la dimensione delle stampe, allora sarà meglio aumentare anche il prezzo di conseguenza. Clicca qui per scoprire di più sulle dimensioni di stampa e su come ridimensionare facilmente le tue opere.

Le tue opere sono a tiratura limitata? E quante sono le edizioni?

La disponibilità delle opere in edizione limitata è ristretta e questo ne aumenta il valore, in particolare per opere che sono già molto richieste. Il numero di stampe in un’edizione limitata è di cruciale importanza per determinare il valore, ad esempio un’edizione limitata di 20 avrà più valore di un’edizione limitata di 100. Puoi impostare le tue opere in edizione limitata usando theprintspace, e se lo farai, ti consigliamo di caricare la tua firma digitale per il certificato di autenticità che verrà mandato con l’opera.

C’è un valore di investimento nell’arte che produci?

L’obiettivo di molti collezionisti d’arte è senza dubbio quello di scoprire il prossimo artista di successo, prima comprare i loro lavori e poi veder crescere il loro valore nel tempo. In verità, l’investimento non è la ragione principale per cui la stragrande maggioranza del pubblico compra arte online. Abbiamo condotto un sondaggio su compratori d’arte online e solo il 6% degli acquirenti compra arte online con lo scopo di fare un investimento. La maggioranza sostiene di fare questo tipo di acquisti per ragioni estetiche, per come si abbina all’arredamento, per aver percepito una connessione con la visione dell’artista o perché sono anche loro artisti, oppure quell’opera gli ricorda di un posto che hanno visitato o un momento importante della loro vita.

Gli artisti sono spesso preoccupati di come il potenziale di investimento futuro sarà influenzato dalla fascia di prezzo delle loro opere. Diciamo che per vendere a seri investitori d’arte, avrai bisogno di un curriculum molto forte in termini di mostre, stampa, commenti di critici ed una cronologia dei prezzi nel mercato di rivendita.

Prezzi suggeriti per edizione di stampe artistiche

Come theprintspace può aiutarti a determinare un prezzo per le tue stampe in vendita online

Vendere le tue stampe artistiche online con theprintspace ti darà più tempo per dedicarti a creare nuovi lavori, curare e promuovere i contenuti, mentre noi ci occupiamo di produrre, evadere gli ordini e farli arrivare direttamente a casa dei tuoi clienti. Non potrebbe essere più facile!