Nello scorso blog abbiamo visto come generare traffico, ma ecco il colpo di scena… deve essere il giusto tipo di traffico, deve riuscire a convertire. In altre parole, quante sono le persone che visitano il tuo sito web e poi decidono di fare un acquisto? Possiamo misurarlo guardando il tasso di conversione, che si tratta della percentuale di visitatori del sito che comprano qualcosa, ed è una delle statistiche chiave della vendita online. Elenchiamo qui alcuni fattori che possono influire positivamente sul tasso di conversione:

Fiducia nel venditore

Lo stimolo di comprare opere artistiche proviene più dal senso di scoperta piuttosto che dalla ricerca. Una volta scoperto un nuovo artista o una nuova opera, il compratore dovrà poi instaurare un rapporto di fiducia con l’artista o il venditore prima di fare il salto e acquistare l’opera. Non è molto facile online, perchè è facile farsi un’idea sbagliata di qualcuno o qualcosa, quindi ci sono dei passaggi da rispettare per infondere fiducia e migliorare il tasso di conversione:

Fotografie dell’artista/venditore: Inserisci queste foto nelle pagine principali del tuo negozio, e crea una sezione dettagliata su di te (‘chi sono’). Vedere che dall’altra parte della transazione online c’è una persona reale crea rapidamente fiducia.

Recensioni: A theprintspace usiamo Trustpilot, per permettere ai clienti di esprimere indipendentemente un’opinione su di noi e al momento abbiamo più di 4.500 recensioni sul nostro sito con una valutazione positiva del 97%. Questo aiuta molto fotografi e artisti a fidarsi di noi per la stampa delle loro opere.

Contatto a vista. Mostra il tuo contatto chiaramente sul sito in modo tale che sia facile per i tuoi clienti entrare in contatto con te. Puoi usare anche la funzione di live chat sul tuo sito web, sfruttando Facebook Messenger, anche se dovresti tenere in considerazione che le persone si aspettano una risposta veloce sulla live chat.

Politica Resi e Rimborsi. Definire una politica resi e rimborsi darà sicurezza al compratore, che saprà di poter restituire l’opera se non dovesse volerla più. Possiamo dire con certezza che la nostra politica di rimborso totale a theprintspace è stata uno dei maggiori elementi di crescita del business e ti consigliamo di essere generoso con la tua politica di resi e rimborsi.

Accetta Paypal. Offrire la possibilità di pagare con Paypal o Amazon concede agli utenti protezioni aggiuntive ed è di vitale importanza per dare sicurezza e incoraggiarli a procedere con l’acquisto. E poi, rende il pagamento molto più facile e veloce perché i clienti non dovranno cercare la loro carta di credito per finalizzare l’acquisto.

Contestualizza la tua opera

La fiducia rende gli acquirenti sicuri e determinati a completare l’acquisto dopo aver avuto l’impulso iniziale. Se facciamo un passo indietro, capiremo che il contesto è il maggiore fattore che stimola l’impulso a comprare. E può essere rappresentato da elementi come:

(1) Nome dell’opera

(2) Data e luogo di produzione

(3) Dettagli del processo di stampa e produzione

(4) Una descrizione dettagliata dell’opera e del progetto

(5) Scritti indipendenti che riguardano il progetto

(6) Background dell’artista

Un negozio online con una buona esperienza di navigazione

Ci sono alcuni elementi del negozio online che sono fondamentali per incentivare gli acquirenti. Ed alcuni di questi sono:

Compatibilità con dispositivi mobili. Al giorno d’oggi, ogni sito web dovrebbe avere pagine ottimizzate per dispositivi mobili e che caricano velocemente.

Design elegante e pulito. Un sito web deve essere piacevole da vedere e deve caricare le pagine velocemente. Utilizza elementi visuali e video per mostrare te, i tuoi prodotti e il tuo processo artistico.

Indica i tempi di consegna. Riguardo i tempi di spedizione e consegna, di solito è meglio se sono veloci. Idealmente, dovresti incorporare i costi di spedizione nel prezzo del prodotto e offrire costi di spedizione gratuita, poiché le ricerche dimostrano che porta tassi di conversione online più alti.

Crea Urgenza

Creare urgenza con gli acquisti online, in particolare qualcosa di tanto discrezionale come l’arte, è una tattica di ecommerce comprovata. Elenchiamo alcuni modi per creare un senso di urgenza:

Flash sales. I Flash sales (vendite lampo) sono un modo perfetto per incoraggiare un grosso numero di acquisti in un periodo di tempo limitato. Puoi farlo offrendo ai tuoi clienti una forma di sconto/ incentivo con una scadenza fissa in modo da creare un sincero senso di urgenza all’acquisto. I punti chiave per un flash sale di successo sono: (1) vendite veloci di 1-3 giorni. (2) Promuovi ampiamente tramite i social media e/o i tuoi canali di email marketing. (3) Non farlo spesso – se diventano troppo frequenti, rischierai di perdere il senso di urgenza che porta i clienti a finalizzare gli acquisti.

Edizioni limitate. Le stampe in edizione limitata e la loro importanza nel creare urgenza sono fondamentali. La regola generica è che le edizioni si esauriscono velocemente quindi i possibili acquirenti sono più propensi ad acquistare per non perdere la possibilità di avere la stampa. In questo caso, da venditore, potresti:

(1) Offrire opere in edizione limitata di 50, che creerà urgenza in modo naturale, piuttosto che offrire un’edizione di 500. Punta sempre ad offrire edizioni a numero più ridotto.

(2) Annuncia in modo chiaro sul tuo negozio online la dimensione dell'edizione e il numero di opere in edizione limitata già vendute, altrimenti non si creerà alcuna urgenza.

Puoi approfondire leggendo la nostra guida sulle edizioni limitate.

Promozioni. Ci sono molte cose che puoi fare con le promozioni e qui sarà utile avere conoscenze di marketing ma, come in molte cose nella vita, non c’è niente di male nel provare e sbagliare, fin quando non capisci cosa funziona bene per te. Tra le varie opzioni puoi creare un call out sui social media; ad esempio ‘I primi 5 follower che metteranno un tag in questo post otterranno il 10% di sconto su una stampa’ o, se i tuoi lavori sono in serie, potresti offrire una promozione 2 per 1, in cui se compri 2 stampe, 1 sarà gratis; oppure delle opzioni più tradizionali come ad esempio offrire un codice sconto per avere la spedizione gratuita ai clienti che hanno già acquistato da te in passato, ricordandoti di offrirlo solo per un periodo di tempo limitato. Ogni opzione ha i suoi vantaggi ma ricordati che il tuo obiettivo è quello di aumentare le vendite.

Stagionale/Eventi. Il periodo natalizio dovrebbe sempre essere preso in considerazione, sia per creare nuovi lavori da vendere durante il periodo delle feste o per creare una promozione speciale. Le persone sono pronte ad acquistare da te, quindi offri un incentivo per finalizzare la vendita. Un’altra idea è di lanciare nuovi lavori in concomitanza con eventi significativi. Ad esempio, se sei un illustratore che crea opere sul cinema/film, potresti lanciare una nuova serie di stampe a cavallo del lancio di una grande uscita cinematografica, così da sfruttare questo trend con la tua presenza sui social e l’uso di SEO.

Altri fattori

Queste informazioni si basano su conoscenze personali che derivano da anni di vendita online e dal nostro sondaggio, in cui abbiamo chiesto quali fattori incidono sulla decisione di comprare arte online: