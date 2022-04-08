Indirizza il traffico verso il tuo negozio online in 8 passaggi

La valuta di internet è l’attenzione, che può essere misurata tenendo in considerazione il traffico e il tempo medio che gli utenti trascorrono sul tuo sito. Qualsiasi sito web ha un pacchetto di analitiche incorporato che ti permetterà di visualizzare questi risultati. Adesso vedremo alcuni modi per generare traffico sul tuo sito web:

Social media

Conosciamo un bel po’ di artisti che hanno costruito un ampio seguito sui social media, in particolare su Instagram (approfondiremo in seguito). Alcuni di questi artisti hanno prodotto un rientro significativo in termini di vendite artistiche, tramite l’annuncio o la pubblicazione di nuove stampe, anche se sappiamo che non sempre i likes si trasformano in vendite e questo dipende molto dal tipo di lavoro e dai livelli di interazione che il pubblico ha con i contenuti che pubblichi.

Sul web si trovano molti suggerimenti sui tipi di contenuto che aiutano a costruire interazioni sui social media. Tra i tanti possiamo citare i contenuti che sfruttano l’umorismo così come gli argomenti di attualità. Anche i video funzionano molto bene, e il live video inserisce un elemento di interazione dando ai followers la possibilità di porre domande. Un altro esempio di interattività è quello di illustratori che hanno costruito un buon seguito chiedendo ai followers cosa potessero disegnare. Mostrare parte del processo di creazione è un altro modo vincente per interagire e soprattutto non essere timoroso di mostrare la tua personalità e magari qualche retroscena su perché ti dedichi a creare un certo tipo di opere.

‘NON AVER PAURA DI MOSTRARE LA TUA PERSONALITÀ’

Motori di ricerca

Per indirizzare traffico dai motori di ricerca, devi assicurarti che il tuo sito web abbia una buona SEO, che sta per Ottimizzazione del Motore di Ricerca. In questo contesto dovrai assicurarti che il contenuto e marketing del tuo negozio online si focalizzi intorno a certi termini di ricerca. Più il termine di ricerca è generico e quindi competitivo, più sarà difficile posizionarsi in alto nei risultati di ricerca per quel termine. Ad esempio, sarebbe molto difficile classificarsi in prima pagina per ‘fotografia di paesaggio’, mentre un target molto più realistico potrebbe essere ‘fotografia di paesaggio Devon’, soprattutto per qualcuno con un sito relativamente nuovo. Ti consigliamo di assicurarti una buona posizione sui motori di ricerca usando il tuo nome, poiché la maggior parte del traffico per un nuovo sito sarà rappresentato dalle persone che hanno visto i tuoi lavori altrove.

È normale sentirsi frustrati all’inizio, in particolare per le persone che inizialmente avevano aspettative non realistiche sul fatto che la semplice creazione di un sito web fosse sufficiente per generare vendite artistiche, ma questo rappresenta solo l’inizio del viaggio! Come molte cose nella vita, il lavoro costante e la persistenza verso il tuo obiettivo porterà ricompense nel tempo e ogni piccola vittoria e vendita lungo il percorso sarà grandiosa!

Pubblicità Online

Con la pubblicità online, la cosa fondamentale è capire quanto ti costa la pubblicità per ogni vendita portata a termine e quanto profitto hai ottenuto da quella vendita. Il costo pubblicitario per vendita è noto come costo per conversione (una conversione è il punto in cui si converte un visitatore del sito in un acquirente). È anche importante osservare se gli acquirenti tornano ad acquistare di più dopo aver effettuato il primo acquisto. Queste sono tutte cose che ti aiuteranno a capire se la pubblicità funziona per te.

Questo è un argomento molto vasto. Come artista individuale, noi riteniamo che la pubblicità sui social media sia la più efficace poiché i tuoi annunci sono visivi e possono essere mostrati a persone a cui sono piaciuti argomenti relativi al tuo lavoro o a cui in precedenza è piaciuto il tuo profilo sui social media. La pubblicità sui social media può anche fornire contenuti più ricchi come video interviste con te o la presentazione di un progetto. In contrasto con la pubblicità su Google, in cui gli annunci sono principalmente basati sul testo e sono molto brevi, in modo tale che il potenziale cliente abbia poche informazioni prima di cliccare per scoprire come sono visivamente i tuoi lavori. Questo processo potrebbe portarti a sprecare molti clicks, per cui tu dovrai pagare. Google AdWords può funzionare se hai un’ampia gamma di stili o se puoi essere particolarmente specifico nella ricerca di termini, come ad esempio ‘Compra stampe di David Bowie’.

Influencer marketing e PR Online

Con PR si intende il tipo di pubblicità in cui un sito web o una pubblicazione presenta te e il tuo lavoro. L’influencer marketing è esattamente la stessa cosa, ma si riferisce al tipo di pubblicità che ottieni da individui che hanno già costruito una buona base di follower sui social media, blog o vlog su YouTube, piuttosto che da organizzazioni.

PR e influencer marketing ti introducono ad un nuovo tipo di pubblico con un sigillo di approvazione, supponendo che stiano scrivendo cose buone su di te! Se sono un marchio di fiducia o una persona con il giusto tipo di pubblico per i tuoi lavori, allora questo può davvero essere vantaggioso.

Tutti i tipi di PR possono essere a pagamento oppure, se i tuoi lavori hanno qualcosa di originale o unico , possono essere ottenuti in modo gratuito. Ne è un esempio uno degli artisti che stampa al nostro studio. I suoi lavori sono stati recentemente pubblicati sul The Independent e, dopo questa pubblicazione, ha venduto in una sola settimana le stampe che di solito vende in un anno. Ti consigliamo di coltivare relazioni autentiche con giornalisti e influencers attraverso il networking. Comunica con loro tramite email e social media. Partecipa a revisioni di portfolio, dibattiti e aperture di mostre. Crea il momento in cui loro possono avere l’opportunità di conoscere te e i tuoi lavori. Costruire una lista di 10-20 contatti che credono in te e si appassionano al tuo lavoro può essere molto più vantaggioso che mandare un comunicato stampa a 100 persone che non hai mai incontrato.

LE EMAIL DOVREBBERO ESSERE REGOLARI E SEMPRE INFORMATIVE ED INTERESSANTI

Email marketing

Mentre costruisci il tuo marchio e la tua reputazione, l’email marketing è un modo efficace e conveniente per incrementare il traffico e ripetere vendite dal tuo pubblico più attivo ed interessato, ad esempio le persone che hanno già comprato da te in passato o che hanno optato per ricevere le tue email di marketing. Il contenuto delle email dovrebbe essere regolare e sempre interessante ed informativo. Ad esempio, potresti dare ai tuoi iscritti accesso in anticipo ad una vendita di stampe, uno sconto speciale o alcuni contenuti esclusivi del retroscena.

È importante notare che a maggio 2018 sono entrate in vigore le nuove norme dell’UE sulla protezione dei dati, denominate GDPR. Assicurati di utilizzare uno strumento di email marketing ed un sito web e-commerce professionale per rimanere conforme al GDPR. Ti guideranno attraverso le nuove regole e il loro significato.

Blogging

Aggiornare un blog in modo regolare può essere utile per aumentare il posizionamento sui motori di ricerca e portare traffico al sito web. Crea contenuti informativi e di attualità per assicurarti di coinvolgere i visitatori. Ti consigliamo di evitare di tenere un blog solo con lo scopo di posizionarti in alto sui motori di ricerca. Alla fine di un post assicurati di aggiungere una call to action, ad esempio per iscriversi alla tua newsletter, e pubblica sempre i tuoi nuovi blog sui social media in modo tale da indirizzare il traffico.

Forum Web

Se i tuoi lavori sono di nicchia o le tematiche si adattano ad una certa sottocultura, come i film o lo sport, allora i forum web o siti web basato su ‘chat room’ sono un modo eccellente per generare traffico perché puoi parlare direttamente con un pubblico già esistente che è specificatamente interessato al tuo tema. Un artista che conosciamo usa Reddit come piattaforma principale per generare vendite di stampe e durante gli anni ha ottenuto risultati incredibili! Tieni a mente che essere onesto e ‘attivo’ in queste comunità è di fondamentale importanza quindi unisciti alle conversazioni ed interagisci con il pubblico trasmettendo la tua passione prima di introdurre i tuoi lavori in un contesto di vendita.

Da offline a online

Esporre le tue opere in fiere d’arte, mostre pop-up, bancarelle del mercato locale o in open house, è un ottimo modo per mettere le tue opere nelle mani di potenziali acquirenti. Le interazioni personali autentiche che condividerai con le persone daranno fiducia a chi visiterà i tuoi lavori online in un secondo momento, e trasmetteranno un senso di scoperta ai visitatori, che è la chiave per la promozione delle vendite artistiche. Un buon esempio è un’intervista che abbiamo fatto all’artista Tom Lewis. Tom ha iniziato a vendere i suoi lavori al mercato di Spitalfields a Londra prima di essere rappresentato da una galleria, ma nel corso degli anni ha sempre avuto clienti che gli dicevano “Ho visto i tuoi lavori a Spitafields 10 anni fa e ho appena comprato casa e adesso sono pronto a comprare una delle tue opere”.

Qui la lezione è che questo ritorno di clienti online è derivato da esperienze personali dell’artista stesso. Fai una ricerca dei mercati locali e considera l’affitto di uno spazio per un fine settimana o due, oppure, se vuoi lanciarti in fiere artistiche più consolidate, allora ti consigliamo ‘The Other Art Fair’, che è un buon trampolino di lancio.

Ricorda che partecipare a questi eventi può portarti ad affrontare dei costi come per affittare lo spazio, possibili commissioni sulle vendite che farai, e spese extra per biglietti da visita, cataloghi e viaggi, quindi assicurati di considerare queste spese prima di prendere l’impegno e partecipare.

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