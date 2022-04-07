Come scegliere la dimensione delle stampe artistiche da vendere online

Quando si tratta di comprare arte, la maggior parte degli acquisti sono fatti con l’intenzione di essere mostrati in casa, e questa statistica aumenta con gli acquisti di arte online. Tenendo questo a mente, è importante considerare due cose per incentivare le vendite online: l’opzione di offrire le tue stampe già incorniciate ed in vari formati.

Offri una gamma di formati per incentivare le vendite

Offri ai tuoi clienti una gamma di formati per incentivare le vendite. È comunque necessario assicurarsi che la gamma di formati sia in linea con il soggetto e lo stile dell’opera d’arte, piuttosto che offrire semplicemente 10 formati, da extra small a extra large.

Ad esempio, quando ci si riferisce al soggetto dell’opera, si potrebbe osservare se è un lavoro con molti dettagli o un design intricato. In questo caso, sarebbe meglio visualizzarlo in un formato da medio a grande, in modo tale che anche i minimi dettagli possano essere visti ad una leggera distanza dall’opera. Nel caso della ritrattistica, in generale sconsigliamo di rendere le persone più grandi di come sono nella vita reale. In sostanza, c’è una relazione tra il soggetto e la dimensione. È utile fare delle stampe di prova dei diversi formati che hai intenzione di offrire al pubblico, così da aiutarti a capire come viene percepito il tuo lavoro quando è stampato in dimensioni diverse. Il cliente ovviamente non ha la stessa possibilità, quindi quando usi theprintspace per vendere le tue opere, generiamo automaticamente immagini in scala di come apparirà la stampa sulla parete per aiutare i clienti a scegliere!

Fornire stampe artistiche pronte ad essere incorniciate

Offrire diversi formati fa sorgere alcune domande specifiche come che sistema di misurazione usare (imperiale, metrico o formato A), oltre che a decidere come salire o scendere di dimensione nella gamma che vuoi offrire. Ti raccomandiamo una soluzione che nel tempo si è dimostrata vincente e ha incentivato le vendite: Offri le tue opere in dimensioni standard, pronte per essere incorniciate.

Il sistema metrico (cm/mm) è ufficialmente in uso in tutto il mondo tranne che in tre paesi. Anche se il Regno Unito rispetta ufficialmente il sistema metrico, l’uso del sistema imperiale è ancora comune, rendendo il Regno Unito un po un’anomalia. La potenziale copertura online è globale, quindi scegliere il sistema metrico ti permetterà di vendere i tuoi lavori alla porzione demografica più vasta in assoluto, poiché la potranno incorniciare con facilità. Ti suggeriamo di cercare online le misure di cornici standard nel luogo in cui si trova il tuo pubblico target principale. Molte persone compreranno cornici già pronte su Amazon, quindi potresti iniziare da lì. Se scegli di vendere le tue opere in misure standard così da essere facilmente inserite in cornici già pronte, puoi utilizzare il nostro servizio di dropshipping di vendite artistiche, che include una cornice prefabbricata con l’ordine, oppure se stai solo vendendo la stampa, assicurati di specificarlo nella descrizione del prodotto. Per aiutarti, puoi consultare questa tabella dei formati di stampa e cornici più comunemente disponibili:

Come theprintspace può aiutarti a vendere arte online

Vendere le tue stampe artistiche online con theprintspace attraverso il tuo negozio online, vuol dire che puoi avere più tempo di focalizzarti sul creare nuovi lavori, curare e promuovere i contenuti mentre noi ci occupiamo della produzione delle stampe e dell’evasione degli ordini. Non potrebbe essere più facile!