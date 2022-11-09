Verkoop kunst online met Squarespace in 7 makkelijke stappen

Volg de 7 eenvoudige stappen om je kunstverkoop te automatiseren met creativehub & Squarespace.

Stap 1: Meld je aan voor je gratis creativehub- account

Meld je hier aan voor je gratis creativehub-account. Als je al een account hebt, hoef je alleen in te loggen.

Stap 2: Upload bestanden en pas instellingen toe in je creativehub-account

Zodra je bent ingelogd op je creativehub-account, kom je terecht bij een keuzemenu.

Kies voor ‘Online kunst verkopen’ en doorloop de stappen van de korte tutorial om je producten in te stellen.

Step 3: Maak je winkel aan op Squarespace

Ga naar Squarespace om je aan te melden voor een account en kies een abonnement. Houd er rekening mee dat je voor de e-commerce functies van Squarespace een ‘Commerce’ of duurder abonnement nodig hebt.

Nadat je jouw account hebt aangemaakt, kies je een template kun je je winkel inrichten. Squarespace biedt een grote verzameling templates met een focus op e-commerce.

Selecteer vervolgens je gewenste valuta en eenheden – hierdoor kunnen we je producten importeren met de juiste waarden.

Je kunt je voorkeuren instellen via het Squarespace-hoofdmenu en dan: ‘Instellingen’ > ‘Taal & regio’ > ‘Meeteenheid’

Je kunt je winkelvaluta aanpassen via het Squarespace-hoofdmenu en dan: ‘Commerce’ > ‘Betalingen’ > ‘Winkelvaluta’

Stap 4: Verbind je creativehub-winkel met Squarespace

Navigeer weer naar je creativehub account.

Ga naar je instellingen door rechtsboven op je naam/avatar te klikken

Kies vervolgens voor ‘Kunstwinkel instellingen’ in het dropdownmenu

Ga naar ‘Integraties’ in het menu links

Klik op de knop ‘Verbinden’ naast het Squarespace-logo

Door op ‘Verbinden’ te klikken word je doorgestuurd naar een Squarespace-pagina waar je wordt gevraagd of je jouw winkel wil verbinden met creativehub. Sta deze verbinding toe.

Zodra de diensten zijn verbonden, wordt je automatisch teruggestuurd naar je creativehub-account. Merk op hoe Squarespace nu als verbonden wordt aangegeven.

Stap 5: Importeer creativehub-producten in je Squarespace-winkel

Zodra je prints een prijs hebben (stap 2), worden deze vermeld in je creativehub-account in de ‘Productenlijst’

Deze lijst vind je in ‘Kunstwinkel instellingen’ > ‘Productenlijst’

Selecteer eerst je ‘Verzendtarief methode’. Houd er rekening mee dat met Squarespace alleen de methode ‘zelfbeheerd’ beschikbaar is. Je moet je eigen verzendtarieven instellen in Squarespace. Wij brengen je het vaste tarief van €9 in rekening voor wereldwijd verzenden. Lees hier meer over hoe je dit instelt.

Klik vervolgens op ‘Alle importeren’ als je al je producten in Squarespace wilt opnemen. Je kunt er ook voor kiezen om je producten individueel te importeren.

Na het importeren kun je de datum van importeren bekijken in de kolom ‘laatst geïmporteerd’.

Je geïmporteerde producten kun je bekijken in je Squarespace-account door te kiezen voor ‘Commerce’ > ‘Inventaris’

Je kunt producten te koop aanbieden door op de productnaam te klikken en dan de ‘zichtbaarheid’ te wijzigen van ‘verbogen’ naar ‘openbaar’.

Stap 6: Voeg een betaalpas toe om orderverwerking te activeren

Wanneer je een print verkoopt in je Squarespace-winkel, betaalt de klant jou het volledige bedrag via je gekozen betaalmethode (dit stel je in via de hoofdinstellingen van Squarespace).

Wij schrijven dan apart hiervan de productiekosten en het verzendtarief van af.

Je dient hiervoor een bankpas toe te voegen aan je creativehub-account, zodat wij deze betaling kunnen innen.

Dit doe je door rechtsboven op je profielicoon te klikken en te kiezen voor ‘Kunstwinkel instellingen’ in het dropdownmenu.

Klik vervolgens op ‘Betalingsinstellingen’ in het menu links.

Stap 7: Stuur klantverkeer naar je nieuwe winkel

Nu is je online kunstwinkel helemaal klaar voor gebruik!

Wanneer een print wordt verkocht, zorgen wij voor de verwerking en sturen wij de bestelling binnen 2-5 werkdagen direct naar je klant.

Nu is het tijd om na te denken over hoe je klantverkeer in je nieuwe webwinkel krijgt.

Er bestaan een hoop manieren om dit te doen. Wij hebben een boek geschreven waar dit onderwerp en nog veel meer worden besproken. Bestel jouw gratis kopie via de knop hieronder!