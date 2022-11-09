Verkoop kunst online met Shopify in 7 makkelijke stappen

Een gids met de 7 eenvoudige stappen om je kunstverkoop te automatiseren met creativehub & Shopify.

Stap 1: Meld je aan voor je creativehub-account

Meld je hier aan voor je gratis creativehub-account. Als je al een account hebt, hoef je alleen in te loggen.

Stap 2: Upload bestanden en pas instellingen toe in je creativehub-account

Zodra je bent ingelogd op je creativehub-account, kom je terecht bij een keuzemenu.

Kies voor ‘Online kunst verkopen’ en doorloop de stappen van de korte tutorial om je producten in te stellen.

Stap 3: Maak je winkel aan op Shopify

Ga nu naar Shopify en kies je abonnement zodat je kunt beginnen met het ontwerpen van je winkel. Je kunt uit een groot assortiment van templates kiezen of je eigen ontwerp creëren.

Je kunt hier een live preview van een webwinkel bekijken.

Stap 4: Installeer de app

Klik binnen je Shopify-account op ‘Apps’ in het hoofdmenu en selecteer dan ‘Bezoek Shopify App Store’.

Zoek op creativehub en volg de installatiestappen.Zodra de creativehub Shopify app is geïnstalleerd, worden je creativehub- en Shopify-accounts aan elkaar gekoppeld.

Stap 5: Importeer creativehub-producten in je Shopify-winkel

Zodra je producten van een prijs zijn voorzien in creativehub, verschijnen deze in de creativehub Shopify app en zijn gereed om geïmporteerd te worden in je Shopify-productenlijst.

Zodra je de app hebt geopend, zie je een lijst met alle producten die je een prijs hebt gegeven in stap 2. Naast elk product is een knop met ‘Importeren’.

Als je hierop klikt, wordt je product geïmporteerd naar je Shopify-productenlijst. Hier kun je het product beschikbaar maken en dan is het klaar voor verkoop!

Klik hier om meer te lezen over hoe de Shopify-app werkt.

Stap 6: Voeg een betaalpas toe om orderverwerking te activeren

Wanneer je een print verkoopt in je Shopify-winkel, betaalt de klant jou het volledige bedrag via je gekozen betaalmethode (dit stel je in via de hoofdinstellingen van Shopify).

Wij schrijven dan apart hiervan de productiekosten en het verzendtarief van af.

Je dient hiervoor een bankpas toe te voegen aan je creativehub-account, zodat wij deze betaling kunnen innen.

Dit doe je door rechtsboven op je profielicoon te klikken en te kiezen voor ‘Kunstwinkel instellingen’ in het dropdownmenu.

Klik vervolgens op ‘Betalingsinstellingen’ in het menu links.

Stap 7: Inspireer klantverkeer voor je nieuwe winkel

Nu is je online kunstwinkel helemaal klaar voor gebruik!

Wanneer een print wordt verkocht, zorgen wij voor de verwerking en sturen wij de bestelling binnen 2-5 werkdagen direct naar je klant.

Nu is het tijd om na te denken over hoe je klantverkeer in je nieuwe webwinkel krijgt.

Er bestaan een hoop manieren om dit te doen. Wij hebben een boek geschreven waar dit onderwerp en nog veel meer worden besproken. Bestel jouw gratis kopie via de knop hieronder!