Il existe quatre types de cadres sur mesure : Standard, Box, Floating et Tray. Chacun est fabriqué à la main aux dimensions de ton tirage et dispose de ses propres moulures, verres et options de passe-partout. Le type que tu choisis détermine la façon dont le tirage est maintenu : choisis-le donc en premier, puis la moulure.

Les quatre types de cadres

Type de cadre Position du tirage Moulures Verre Passe-partout Standard (classique) Derrière le verre, avec un passe-partout ou une hausse La gamme complète, 22 options En option En option Box (cadre boîte) En retrait dans un profil profond 6 options En option En option Floating (cadre flottant) Monté en flottant, surélevé sur un fond blanc, les quatre bords du papier visibles 6 options En option Aucun Tray (caisse américaine) Une pièce contrecollée dans une caisse en retrait, avec un joint creux 4 finitions Aucun Aucun

Si tu veux un joint creux (un espace d’ombre) entre l’œuvre et le cadre, il te faut un cadre Floating ou Tray. Des photos de chaque style terminé se trouvent sur la page encadrement.

Moulures par type de cadre

Cadres Standard

White (blanc), Black (noir), Walnut (noyer) et Beech (hêtre) : Thin (fin), Wide (large) ou Square (carré).

Oak (chêne) : Thin (15 mm), Wide (34 mm), Thin Rounded (fin arrondi, 20 mm) ou Wide Rounded (large arrondi).

Silver (argent, en métal) : Thin (20 mm) ou Wide (30 mm).

Gold (or, en métal) : Thin (19 mm) ou Wide (30 mm).

Ornate (orné), un doré décoratif de style ancien : Gold Small ou Gold Large.

Cadres Box et Floating

White : Thin ou Square.

Black : Thin ou Square.

Oak : Thin (15 mm) ou Thin Rounded (20 mm). Oak Wide est une moulure réservée aux cadres Standard.

Les cadres Tray existent en Beech, White, Black ou Walnut, avec un seul profil pour chacun.

Les moulures Thin mesurent environ 15 à 25 mm de large en façade. Square est une moulure large aux arêtes carrées. Le bois le plus foncé est le noyer noir d’Amérique, proposé pour les cadres Standard et Tray. Les cadres ne sont pas teintés dans une couleur sur mesure ni assortis à un échantillon.

Cadres Floating : l’espace et les dimensions hors tout

Dans un cadre Floating, il y a un espace de 1 pouce (inch) sur chaque bord entre le papier et l’intérieur du cadre, quels que soient le format du tirage et la moulure. Cet espace est fixe. Une bordure intégrée à ton fichier est imprimée sur le papier : elle se trouve donc à l’intérieur de cet espace et ne l’élargit pas. Le fond est toujours blanc. Pour un rendu entièrement noir, choisis un cadre Standard ou Box avec une moulure noire et un passe-partout noir.

Pour estimer les dimensions extérieures d’un cadre Floating :

Pars de la largeur et de la hauteur du tirage. Ajoute 2 pouces à chaque dimension pour l’espace sur les deux bords opposés. Ajoute deux fois la largeur de façade de la moulure à chaque dimension.

Si tu as besoin qu’on te confirme les dimensions finales ou la profondeur d’une moulure précise avant de commander, demande-nous et nous vérifierons.

Cadres Tray

Le cadre Tray est le seul type fabriqué sans verre, et il ne reçoit pas de passe-partout. Il convient à un tirage contrecollé, par exemple un tirage sur Dibond. La façade du cadre mesure environ 18 mm de large vue de face, les fixations sont posées pour qu’il arrive prêt à accrocher, et un cadre Tray A3 avec un contrecollage Dibond pèse environ 1,2 kg hors emballage. Sans verre, il n’y a pas de reflets, mais la surface n’est pas protégée : accroche-le à l’abri du soleil direct et de l’humidité, et dépoussière-le délicatement avec un chiffon sec.

Le Dibond, comme nos autres supports de contrecollage, est expliqué dans notre guide du tirage contrecollé.

Verres et hausses

Tous nos vitrages sont en verre véritable. Le vitrage acrylique n’est pas proposé pour les cadres sur mesure. Pour les cadres Standard, Box et Floating, le menu déroulant Glass (verre) propose None (aucun), Standard et Anti Reflective Art (antireflet), le verre que nous recommandons. Les verres Conservation Clear et Museum sont également disponibles pour les cadres sur mesure : demande-les-nous. Les propriétés optiques de chacun sont décrites dans Options de verre pour les cadres.

En l’absence de passe-partout, une petite hausse maintient le tirage à distance du verre. Elle peut être assortie au bois de la moulure, ou être blanche ou noire. Pour une hausse noire, demande-la dans les notes de commande, puis envoie-nous ton numéro de commande. Le dos de chaque cadre est fermé et scellé au ruban adhésif.

Comment faire ton choix lors de la commande

Sur order.creativehub.io, sélectionne ton image et clique sur Order Prints (commander des tirages). Dans la carte Framing & Mounting (encadrement et contrecollage), choisis Bespoke frame (cadre sur mesure). Choisis un type dans la carte Frame Type (type de cadre). La carte Moulding (moulure) n’affiche alors que les moulures de ce type. Choisis le Material (matériau), puis le Profile (profil) lorsque le matériau en propose plusieurs. Règle le verre, les fixations d’accrochage et le passe-partout dans la carte Frame Options (options du cadre).

Le prix se met à jour au fur et à mesure. Les prix indicatifs figurent sur la page des tarifs.

Limites de taille et délais

Le tirage doit mesurer au moins 180 mm sur son plus petit côté pour être encadré.

Tout format supérieur peut être encadré, pas seulement les formats photo ou les formats A. Un format non standard, par exemple 589 x 841 mm, est centré dans le cadre.

Les limites maximales sont indiquées dans Quelle est la plus grande taille que vous pouvez encadrer ou contrecoller ?

Compte 10 jours ouvrables pour un tirage encadré, impression comprise. Une commande encadrée pour le lendemain n’est pas possible. Un traitement en urgence est parfois possible et se décide au cas par cas : demande-nous donc avant de commander.

Tous les cadres sur mesure sont fabriqués à la main dans notre studio de Londres et expédiés depuis le Royaume-Uni : des droits de douane peuvent donc s’appliquer à la livraison dans l’UE.

Chaque type de cadre est présenté avec ses moulures sur la page encadrement de notre site, pratique pour les comparer avant de commander.