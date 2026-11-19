Choisis un cadre Standard pour un rendu classique de galerie : le tirage se trouve juste derrière le verre, tenu à distance par un passe-partout ou une petite hausse, et tu as le plus grand choix de moulures. Choisis un cadre Box pour la profondeur : le tirage est placé en retrait dans un profil plus profond, ce qui laisse un espace visible entre le verre et le papier. Le cadre Standard est ce que l'on appelle souvent un cadre plat. Les deux sont fabriqués à la main aux dimensions de ton tirage.

Cadre Standard et cadre Box comparés

Cadre Standard Cadre Box Position du tirage Derrière le verre, avec un passe-partout ou une hausse En retrait dans un profil profond Rendu Présentation classique d'œuvre d'art Moderne et épuré, avec de la profondeur Moulures Toute la gamme, 22 options : White, Black, Walnut, Beech, Oak, Silver, Gold et Ornate 6 options : White ou Black en Thin ou Square, Oak en Thin ou Thin Rounded Passe-partout En option En option Verre None, Standard ou Anti Reflective Art None, Standard ou Anti Reflective Art Délai de fabrication 10 jours ouvrés, impression comprise 10 jours ouvrés, impression comprise

Quand le cadre Standard est le meilleur choix

Tu veux une présentation traditionnelle qui convient à presque toutes les images.

Tu veux une moulure que le cadre Box ne propose pas : Walnut, Beech, Oak large, Silver, Gold ou Ornate.

Tu accroches plusieurs pièces ensemble et tu veux que les cadres restent discrets au mur.

Quand le cadre Box est le meilleur choix

Tu veux que l'œuvre ait de la profondeur et de la présence, comme c'est souvent le cas en photographie contemporaine.

Tu veux un espace net entre le verre et un tirage encadré sans passe-partout.

Une moulure White, Black ou Oak convient à la pièce.

Pour un rendu entièrement noir, les deux types acceptent une moulure noire avec un passe-partout noir.

Les deux autres types de cadres

Si tu veux un joint d'ombre autour de la pièce, il s'agit d'un cadre Floating ou d'un cadre Tray, pas d'un cadre Box. Dans un cadre Floating, le tirage est monté flottant sur un fond blanc, les quatre bords du papier restant visibles. Un cadre Tray maintient un tirage contrecollé dans une caisse en retrait, sans verre. Les quatre types et toutes les moulures sont dans notre guide des types de cadres et des moulures, et des photos de chaque style fini se trouvent sur la page encadrement.

Verre

Le verre est en option sur les deux types, et nous recommandons le verre Anti Reflective Art. Le Conservation Clear, qui bloque 99 % des UV, et le verre Museum, qui ajoute un traitement antireflet à cette même protection UV, sont disponibles sur demande. Voir les options de verre pour les cadres.

Comment choisir le type à la commande

Sur order.creativehub.io, choisis Bespoke frame sur la carte Framing & Mounting, puis Standard ou Box sur la carte Frame Type. La carte Moulding n'affiche alors que les moulures de ce type, et le prix se met à jour au fil de tes choix. Les prix indicatifs figurent dans la liste de prix. Un tirage doit mesurer au moins 180 mm sur son plus petit côté pour être encadré.

Tu trouveras des photos des deux types de cadres, avec leurs moulures et leurs verres, sur notre page d'encadrement sur mesure.