Un cadre sur mesure peut être fabriqué pour un tirage allant jusqu'à 50 x 75 in (127 x 190 cm), ou 40 x 80 in (102 x 203 cm) pour un panoramique. La limite est la même pour tous les styles de cadre, toutes les moulures et tous les vitrages. Au-delà, la pièce est contrecollée et non encadrée : le contrecollage sur Dibond ou aluminium va jusqu'à 60 x 96 in (152 x 244 cm).

Les limites de format en un coup d'œil

Finition Plus grand format tarifé en ligne Cadre Standard, Box, Floating ou Tray 50 x 75 in, ou 40 x 80 in en panoramique Contrecollage sur aluminium, Dibond, Acrylic Reverse, Foamex, Foam Board ou MDF 60 x 96 in Contrecollage sur Display Card 40 x 60 in

À l'inverse, le petit côté du tirage doit mesurer au moins 18 cm pour être encadré ou contrecollé sur un support rigide.

Ces formats sont tarifés dans l'outil de commande sur order.creativehub.io comme n'importe quel autre format, sans devis. L'outil n'accepte pas de cadre au-delà de la limite. Le format maximum du tirage lui-même dépend du papier : voir Formats de tirage maximum pour les tirages C-Type et Giclée.

Quand la pièce est trop grande pour être encadrée

Un tirage de 95 x 220 cm, par exemple, peut être imprimé mais dépasse la limite d'encadrement : il serait donc contrecollé. L'aluminium et le Dibond sont extrêmement plans et rigides et ne se cintrent ni ne se déforment pendant la durée d'une exposition, c'est pourquoi nous les recommandons pour les pièces d'exposition d'environ 100 cm. Des tasseaux sont posés sur les panneaux jusqu'à 40 x 40 in. Un panneau plus grand s'accroche sur un châssis en aluminium. Voir Quel support de contrecollage choisir ?

Concevoir un grand cadre

Verre. Les cadres sur mesure sont vitrés avec du vrai verre, et le vitrage acrylique n'est pas proposé. Pour une très grande pièce, ou une pièce accrochée en hauteur, tiens compte du poids du verre dans le choix des fixations.

Les cadres sur mesure sont vitrés avec du vrai verre, et le vitrage acrylique n'est pas proposé. Pour une très grande pièce, ou une pièce accrochée en hauteur, tiens compte du poids du verre dans le choix des fixations. Fixations. Les anneaux en D avec cordon sont recommandés jusqu'à 30 x 20 in, et les pattes de fixation (mirror plates) jusqu'à 40 x 50 in. À partir de 40 x 50 in, seules les attaches à sangle (strap hangers) sont proposées. Pour une pièce haute et lourde dans une cage d'escalier ou au-dessus de la hauteur de tête, choisis des pattes de fixation ou des attaches à sangle, pas un cordon. Les détails sont dans Fixations d'accrochage pour les œuvres encadrées.

Les anneaux en D avec cordon sont recommandés jusqu'à 30 x 20 in, et les pattes de fixation (mirror plates) jusqu'à 40 x 50 in. À partir de 40 x 50 in, seules les attaches à sangle (strap hangers) sont proposées. Pour une pièce haute et lourde dans une cage d'escalier ou au-dessus de la hauteur de tête, choisis des pattes de fixation ou des attaches à sangle, pas un cordon. Les détails sont dans Fixations d'accrochage pour les œuvres encadrées. Planéité. Dans le cadre, le tirage est soit contrecollé à sec, ce qui le fixe sur un panneau rigide pour un résultat parfaitement plan et définitif, soit fixé par des charnières de conservation réversibles sur un carton 100 % coton, auquel cas il ne sera pas parfaitement plan. Le contrecollage à sec est le choix habituel pour les grands formats, là où la planéité compte le plus.

Toile

Nous proposons bien l'impression sur toile, mais elle ne peut pas encore être commandée sur le site. La commande en ligne est prévue pour début 2027. Pour une grosse commande de toiles d'ici là, contacte-nous. Nous ne pouvons pas tendre sur châssis ni encadrer une toile que tu nous fournis. Si c'est la surface qui t'intéresse, les papiers giclée très texturés, Ilford Cotton Textured et Hahnemühle German Etching, offrent une texture comparable. Si tu veux un joint creux entre la pièce et le cadre, choisis un cadre Floating ou Tray.

Délais

Compte 10 jours ouvrés pour un tirage encadré et 5 jours ouvrés pour un tirage contrecollé (10 pour l'Acrylic Reverse), impression comprise, plus la livraison. La date estimée pour ta commande est affichée au moment du paiement, avant que tu paies.

Livraison et retrait

Jusqu'à 30 x 40 in : livraison par transporteur aux tarifs standard.

livraison par transporteur aux tarifs standard. Au-delà de 30 x 40 in, jusqu'à 50 x 75 in : livraison en caisse par transporteur au tarif grandes pièces. Ce tarif est affiché au moment du paiement avec les autres options de livraison. Rien n'est chiffré après l'achat.

livraison en caisse par transporteur au tarif grandes pièces. Ce tarif est affiché au moment du paiement avec les autres options de livraison. Rien n'est chiffré après l'achat. Plus grand que 50 x 75 in : retrait uniquement.

L'encadrement et le contrecollage sont réalisés dans notre studio de Londres : ces pièces sont donc expédiées du Royaume-Uni par transporteur international, avec un coût calculé d'après ton adresse de livraison. Des droits de douane peuvent s'appliquer à la livraison dans l'UE.

Tu trouveras plus d'informations sur le service sur la page encadrement et la page contrecollage.

Pour les œuvres trop grandes pour être encadrées, notre page du service de contrecollage présente les options aluminium, Dibond et acrylique, ainsi que les châssis et les tasseaux.