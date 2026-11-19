Les commandes sont orientées automatiquement d'après l'adresse de livraison que tu saisis au moment du paiement : Londres pour le Royaume-Uni, Düsseldorf pour l'UE et New York pour l'Amérique du Nord. Une commande de tirages seuls fabriquée dans la région où elle est livrée n'entraîne aucuns frais d'importation. L'encadrement et le contrecollage sur mesure sont la principale exception : ils sont réalisés à la main à Londres, quelle que soit leur destination.

Quel studio fabrique ta commande

Les commandes pour des adresses dans l'UE sont imprimées dans notre propre studio à Düsseldorf, en Allemagne, et livrées au sein de l'UE. Le colis ne franchit jamais de frontière douanière : il n'y a donc ni frais de douane ni droits d'importation en plus du prix.

L'encadrement sur mesure et le contrecollage sur mesure sont réalisés uniquement à Londres et expédiés depuis le Royaume-Uni, quelle que soit la destination. Pour en savoir plus sur ce que nous fabriquons, consulte la page du service d'impression.

Comment elle voyage

La livraison se fait par DHL au sein de l'UE ; elle est facturée par commande et affichée au moment du paiement avec la date de livraison estimée pour ton adresse.

Si ton adresse est en Allemagne, le retrait au studio de Düsseldorf est également proposé au moment du paiement.

La livraison est facturée une seule fois par commande pour les commandes de tirages seuls, et les options, les prix et les dates estimées pour ton adresse sont affichés au moment du paiement. Voir Quels sont vos frais de livraison ? et notre page sur les services de livraison.

Douane et frais d'importation

Commandes de tirages seuls vers le Royaume-Uni, l'UE et les États-Unis : aucuns frais d'importation lorsqu'elles sont traitées par notre studio de la région concernée.

aucuns frais d'importation lorsqu'elles sont traitées par notre studio de la région concernée. Commandes encadrées et contrecollées sur mesure à destination de l'extérieur du Royaume-Uni : ce sont des exportations depuis Londres, des frais d'importation peuvent donc s'appliquer. Pour une adresse aux États-Unis, DHL perçoit les droits d'importation auprès du destinataire à la livraison.

ce sont des exportations depuis Londres, des frais d'importation peuvent donc s'appliquer. Pour une adresse aux États-Unis, DHL perçoit les droits d'importation auprès du destinataire à la livraison. Autres destinations, Suisse comprise : des droits ou taxes d'importation peuvent être facturés à la livraison, selon la valeur de l'envoi et les seuils propres au pays. Ils sont à la charge du destinataire.

Nous livrons dans le monde entier, sans exclusion régionale de notre côté, à condition que l'adresse et les coordonnées du destinataire soient complètes.

TVA et prix en euros

La TVA sur une commande de tirages seuls livrée au sein de l'UE est facturée au taux du pays de livraison, et non au taux britannique. Le prix exact pour ta taille, ton papier et ton adresse apparaît dans le panier sur order.creativehub.io avant que tu paies, dans la devise de ton compte, et mettre un article dans le panier ne t'engage à rien. La grille tarifaire présente les tailles courantes à titre indicatif.

Grandes pièces encadrées et contrecollées

Les pièces encadrées et contrecollées jusqu'à 40 x 30 pouces sont expédiées par coursier.

Au-delà de 40 x 30 pouces et jusqu'à 50 x 75 pouces, elles sont expédiées en caisse par un transporteur spécialisé, avec un prix de livraison calculé au moment du paiement.

Une pièce contrecollée de plus de 1905 mm sur le grand côté ou de plus de 1270 mm sur le petit côté ne peut être commandée qu'en retrait au studio ; la livraison d'une pièce de cette taille fait l'objet d'un devis de notre équipe.

La taille est mesurée sur la pièce telle qu'elle est expédiée : le papier plus les éventuelles marges du passe-partout, ou plus 62 mm sur chaque dimension pour un cadre flottant.

Toutes les règles de taille se trouvent dans Quelles sont les options de livraison pour les commandes de tirages, de contrecollages et de cadres ?

Pour connaître les options et les délais de livraison des tirages seuls, contrecollés ou encadrés dans chaque région, consulte notre page sur la livraison dans le monde.