Les types de fixation pour l’accrochage des œuvres encadrées

Découvrez nos systèmes d’accrochage sur mesure pour l’encadrement de vos tirages photo et vos impressions d’art.
Nous vous proposons un choix d’options d’accrochage, notamment : anneaux en D et ficelle, plaques de fixation murale et crochets de suspension pour cadres lourds.
Anneaux en D et ficelle
- 2 anneaux en D sont vissés au dos du cadre avec une ficelle attachée entre eux. La ficelle peut être accrochée à une simple tête de vis ou à un clou planté dans le mur.
- Cette méthode est recommandée pour les cadres jusqu’à 75 x 50 cm.
Plaques de fixation murale
- 2 plaques de fixation métalliques sont vissées au dos du cadre, une de chaque côté, à environ un tiers de la hauteur du cadre en mesurant à partir du bord supérieur.
- Pour attacher le cadre au mur, positionnez-le et, à l’aide d’un crayon, faites deux marques sur le mur à travers les trous des plaques. Pour les œuvres de grande taille, faites-vous aider.
- Percez des trous dans le mur à l’endroit des marques et enfoncez-y des chevilles. Puis positionnez de nouveau le cadre et vissez-le en place à travers les plaques pour le fixer solidement au mur.
- Cette méthode est recommandée pour des cadres jusqu’à 100 x 50 cm.
Veuillez noter que nous ne fournissons pas les chevilles, ni les vis.
Crochets de suspension pour cadres lourds
- 2 anneaux de suspension pour cadres lourds sont vissés au dos du cadre, un de chaque côté, à environ un tiers de la hauteur du cadre en mesurant à partir du bord supérieur.
- Les 2 crochets de suspension à visser (fournis) doivent être fixés solidement au mur. Il suffira ensuite d’accrocher les anneaux de suspension aux crochets pour maintenir le cadre au mur.
- Ces anneaux de suspension conçus pour les cadres lourds sont particulièrement robustes et stables, et donc idéaux pour les cadres de grande taille.
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