Le passe-partout est le carton qui entoure le tirage, entre celui-ci et le cadre. Les nôtres sont découpés dans un carton sans acide de 1,4 mm (1400 microns) d'épaisseur, avec un biseau à 45°, en White (blanc), Ivory (ivoire), Cream (crème) ou Black (noir). Tu règles la largeur avec un curseur au moment de la commande, et la largeur maximale dépend du format du tirage.

Quand un passe-partout est disponible

Uniquement avec un tirage encadré commandé chez nous. Il ne peut pas être ajouté à une commande de tirage seul.

Sur les cadres Standard et Box. Les cadres Floating et Tray ne reçoivent pas de passe-partout.

Pas comme produit à part. Nous ne découpons pas de passe-partout pour des photos ou des cadres que tu as déjà.

Les autres sens du mot montage, comme le contrecollage d'un tirage sur un support rigide, sont expliqués dans notre guide du tirage contrecollé.

Si tu ne mets pas de passe-partout dans un cadre vitré, une petite hausse maintient à la place le tirage à distance du verre.

Choisir la couleur

Choisis la couleur sur la carte Frame Options (options du cadre) quand tu configures le cadre sur order.creativehub.io. La liste y montre les teintes exactes proposées.

Accorde le passe-partout à la teinte de base du papier, pas seulement à l'image. Le Hahnemühle German Etching, par exemple, a une base chaude : un passe-partout blanc pur contraste donc avec lui, surtout quand l'image a une marge. Ivory ou Cream s'accordent plus naturellement avec lui.

Un pack d'échantillons de papier montre la teinte de base de chaque papier, ce qui aide à choisir la couleur du passe-partout.

Choisir la largeur

Une fois la couleur sélectionnée, Window Mount Size (taille du passe-partout) apparaît. Le curseur est limité en fonction du format du tirage. Sur un tirage de 5 x 7 in, par exemple, il s'arrête à un passe-partout de 1,3 in.

Il n'y a pas de largeur standard recommandée. C'est une question d'équilibre visuel pour la pièce, et l'aperçu à l'écran redessine le passe-partout dans ta couleur et ta largeur à chaque modification : tu peux donc juger des proportions avant de payer.

Un passe-partout plus large que ne le permet le curseur est une demande sur mesure et fait l'objet d'un devis individuel. Voir Comment obtenir un devis pour un cadre, un passe-partout ou un contrecollage sur mesure ?

Vérifier une configuration avant de commander

Si tu vises une taille totale de cadre précise, envoie-nous les dimensions du tirage et la taille de cadre que tu as en tête via la page de contact et nous vérifierons la configuration du passe-partout pour toi. Un tirage de format non standard est centré dans le cadre.

Pour savoir comment le tirage est fixé derrière le passe-partout, voir Options de montage de conservation réversible pour l'encadrement. Tu trouveras plus d'informations sur nos cadres sur la page encadrement.

Le passe-partout n’est qu’une partie du cadre, et notre page du service d’encadrement montre les styles de cadre, les moulures et les verres qui vont avec.