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Le choix du verre pour l’encadrement

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Présentation de notre gamme de verres avec protection UV.

Idéalement, une œuvre d’art sur papier doit être montée en ménageant un espace suffisant avec le verre du cadre pour permettre à l’air de circuler.

Si le tirage n’est pas maintenu en place par un passe-partout ou un montage à deux éléments, il faut insérer des rehausses dans l’interstice pour éviter le contact avec le verre.

Chez theprintspace, nous proposons une gamme de verres adaptée à tous les budgets. Grâce à leurs propriétés optiques, ils contribueront à la mise en valeur ainsi qu’à la conservation de l’œuvre d’art. 

En voici la liste, avec leurs caractéristiques détaillées :

Antireflet (recommandé)

Ce verre présente un revêtement multicouche constitué de plusieurs pellicules : certaines sont conçues pour réduire les reflets dans le but d’optimiser le rendu des couleurs et la clarté de l’image, tandis que d’autres assurent une protection anti-UV. 

Qualité Conservation

Ce verre Conservation Clear est manufacturé avec un filtre UV offrant une protection extrêmement élevée, afin de minimiser la dégradation des couleurs en bloquant 99 % des rayons ultra-violets. Il est recommandé quand le principal objectif est la préservation de l’œuvre d’art. 

Qualité Musée 

D’une extrême clarté, ce verre Museum haut de gamme associe les avantages de propriétés antireflets à un filtre UV efficace à 99 %. Il est donc particulièrement adapté aux œuvres d’art uniques et de valeur.

Le tableau de comparaison ci-dessous présente un aperçu des caractéristiques les plus importantes à prendre en considération quand on choisit un type de verre pour l’encadrement.

Tableau de comparaison

Vous aimeriez plus d’informations ? 

Contactez-nous, notre service client se fera un plaisir de vous renseigner.

Mis à jour le 11 avril 2021

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