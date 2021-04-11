Le choix du verre pour l’encadrement

Présentation de notre gamme de verres avec protection UV.

Idéalement, une œuvre d’art sur papier doit être montée en ménageant un espace suffisant avec le verre du cadre pour permettre à l’air de circuler.

Si le tirage n’est pas maintenu en place par un passe-partout ou un montage à deux éléments, il faut insérer des rehausses dans l’interstice pour éviter le contact avec le verre.

Chez theprintspace, nous proposons une gamme de verres adaptée à tous les budgets. Grâce à leurs propriétés optiques, ils contribueront à la mise en valeur ainsi qu’à la conservation de l’œuvre d’art.

En voici la liste, avec leurs caractéristiques détaillées :

Antireflet (recommandé)

Ce verre présente un revêtement multicouche constitué de plusieurs pellicules : certaines sont conçues pour réduire les reflets dans le but d’optimiser le rendu des couleurs et la clarté de l’image, tandis que d’autres assurent une protection anti-UV.

Qualité Conservation

Ce verre Conservation Clear est manufacturé avec un filtre UV offrant une protection extrêmement élevée, afin de minimiser la dégradation des couleurs en bloquant 99 % des rayons ultra-violets. Il est recommandé quand le principal objectif est la préservation de l’œuvre d’art.

Qualité Musée

D’une extrême clarté, ce verre Museum haut de gamme associe les avantages de propriétés antireflets à un filtre UV efficace à 99 %. Il est donc particulièrement adapté aux œuvres d’art uniques et de valeur.

Le tableau de comparaison ci-dessous présente un aperçu des caractéristiques les plus importantes à prendre en considération quand on choisit un type de verre pour l’encadrement.

Tableau de comparaison

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