Choisis en fonction de l’usage prévu. Display Card et Foam Board sont légers et conviennent à une présentation ou à une exposition de courte durée. Foamex et MDF sont plus rigides et plus durables. Aluminium et Dibond sont ceux qui restent le plus plans et sont le choix pour les expositions. Acrylic Reverse place le tirage derrière du Perspex transparent pour une finition très brillante.

Dans tous les cas, nous imprimons sur papier, puis nous collons le tirage sur le support. Nous n’imprimons pas directement sur Dibond, aluminium, acrylique ni aucun autre panneau. Pour savoir ce qu’est le contrecollage et quels supports sont de qualité archive, consulte Introduction au contrecollage de tirages.

Comparatif des supports

Support Épaisseur À savoir Display Card (carton) 2 mm Léger. Présentation et exposition de courte durée. Foam Board (Kappa) 5 mm ou 10 mm Âme en mousse légère, blanc uniquement. Se marque sous les chocs, donc à éviter pour les pièces manipulées. Foamex 3 mm ou 5 mm PVC rigide, noir ou blanc. Plus durable que le Foam Board. Souvent utilisé sur chevalet, ou sur des murs où les vis sont interdites. MDF 12 mm Rigide et durable, et le support le plus lourd. Bien au mur, pas pour une pièce à transporter. Aluminium et Dibond Le Dibond fait 3 mm Extrêmement plan et rigide : le tirage ne se cintre pas et ne gondole pas. Meilleur compromis entre rigidité et poids pour un panneau manipulé régulièrement. Fourni avec des tasseaux ou un châssis au dos. Acrylic Reverse Face en Perspex transparent de 3 mm, plus un dos Tirage collé derrière l’acrylique. C-type Fuji Matt uniquement.

Foam Board et Foamex sont des produits différents, avec des prix distincts. S’il te faut un support noir, choisis le Foamex. Des photos de chaque finition se trouvent sur la page contrecollage.

Tu cherches du « Gallery Board » ?

Le « gallery board » n’est pas une norme établie dans le secteur, et nous ne proposons aucun produit sous ce nom. Le terme désigne en général un support rigide et léger sur lequel le tirage est collé directement. Nos équivalents les plus proches sont Display Card si tu veux quelque chose de léger, ou Foamex ou MDF si tu veux quelque chose de rigide.

À quoi ressemble l’Acrylic Reverse

Tu regardes l’image à travers l’acrylique : la surface est donc lisse et très brillante, quel que soit le papier en dessous. L’acrylique donne une impression de profondeur et rend les couleurs plus éclatantes, ce qui convient à la photographie et aux œuvres audacieuses et colorées. Une surface brillante reflète aussi les fenêtres et les éclairages : pense donc à l’endroit où la pièce sera accrochée. C’est une finition de contrecollage, pas un caisson lumineux : l’image n’est pas rétroéclairée.

La face est en Perspex transparent de 3 mm, aux chants polis.

Derrière le tirage se trouve un dos en White Perspex (blanc), Black Perspex (noir), Aluminium ou Dibond. Les quatre sont au même prix, et la couleur du dos est visible de côté.

Il est rigide et prêt à accrocher.

Il est réalisé uniquement sur papier C-type Fuji Matt. Avec les autres papiers, l’option est désactivée.

L’acrylique protège la surface du tirage mais se raye plus facilement que le verre. Nettoie-le avec un chiffon doux et sec.

Papier et surface pour les panneaux sans verre

Un tirage contrecollé n’a rien devant lui : la surface du papier compte donc. Les papiers mats et satinés réduisent les reflets sous un éclairage de galerie. Les papiers C-type sont très appréciés pour une présentation sans protection, car l’image se trouve dans l’émulsion et non à la surface du papier, ce qui les rend plus résistants aux éraflures. Nous n’appliquons ni pelliculage, ni vernis, ni spray de protection sur les tirages ou les pièces contrecollées.

Tailles, fixations et angles

Le petit côté d’un tirage contrecollé sur un support rigide doit mesurer au moins 18 cm.

Le contrecollage est tarifé en ligne jusqu’à 60 x 96 in (pouces) sur Aluminium, Dibond, Acrylic Reverse, Foamex, Foam Board et MDF. Display Card s’arrête à 40 x 60 in.

Des tasseaux sont posés jusqu’à 40 x 40 in. Un panneau plus grand s’accroche sur un châssis en aluminium.

Les angles sont uniquement droits. Nous ne proposons pas d’angles arrondis.

Les fixations sont décrites dans Fixations d’accrochage pour les œuvres contrecollées.

Exposition en extérieur

Rien de ce que nous fabriquons ne convient à une exposition en extérieur non abritée ou permanente. L’Acrylic Reverse convient uniquement à des expositions en extérieur de courte durée ou abritées.

Commande et délais

Le contrecollage doit être commandé en même temps que le tirage. Les tirages destinés au contrecollage sont produits avec des marges de coupe et des traits de coupe afin d’être contrecollés au format fini exact ; c’est pourquoi nous ne pouvons pas contrecoller un tirage fourni auparavant. Pour vérifier les couleurs au préalable, commande des bandes test ou un tirage d’essai, puis passe la commande avec contrecollage.

Ajoute le support lorsque tu configures le tirage sur order.creativehub.io. Le prix du contrecollage s’ajoute à celui du tirage selon le format et le support, et il se met à jour dès que tu modifies l’un ou l’autre. Les prix indicatifs figurent sur la page des tarifs.

Une commande avec contrecollage passée avant 13 h 30, heure du Royaume-Uni, est expédiée sous 5 jours ouvrables, impression comprise. L’Acrylic Reverse demande 10 jours ouvrables. Le studio est fermé le week-end et les jours fériés : tiens-en compte en calculant à rebours depuis une date d’exposition. La date exacte est indiquée au moment du paiement.

Le contrecollage est réalisé à la main dans notre studio de Londres et les pièces contrecollées sont expédiées depuis le Royaume-Uni : des droits de douane peuvent donc s’appliquer à la livraison dans l’UE.

Chaque support, ainsi que les tasseaux et châssis utilisés pour l'accrocher, est présenté sur notre page contrecollage photo et art.