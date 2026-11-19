Nos papiers pèsent entre 231gsm et 310gsm. Le Hahnemühle Photo Rag 308gsm, le plus demandé, fait 0,48 mm d'épaisseur. Les supports de contrecollage vont du Display Card de 2 mm au MDF de 12 mm, et le Dibond fait 3 mm.

Grammages et surfaces des papiers

Papier Type de tirage Grammage Surface Hahnemühle Photo Rag Giclée 308gsm Mat lisse, 100 % coton, sans texture visible Hahnemühle German Etching Giclée 310gsm Mat, avec une texture marquée et irrégulière Ilford Cotton Textured Giclée 310gsm Mat, texture plus serrée, proche d'un papier aquarelle pressé à froid Canson Baryta Giclée 310gsm Légèrement brillant, couche soyeuse et réfléchissante Hahnemühle Bamboo Giclée 290gsm Mat lisse, 90 % fibre de bambou et 10 % coton Hahnemühle Pearl Giclée 285gsm Reflet satiné avec une fine texture peau d'orange Epson Semi-Gloss Giclée 260gsm Léger brillant, papier couché résine, rendu photographique Fuji Gloss C-type 246gsm Papier photo brillant Fuji Matt C-type 231gsm Semi-mat, avec un léger reflet et une fine texture pointillée

Les papiers les plus lourds (308 à 310gsm) ont plus de tenue en main. Les plus légers (231 à 260gsm) restent de qualité archive, mais leur toucher est plus photographique. Pour t'aider à choisir, consulte comment choisir un type de tirage et de papier.

Teinte de base, de la plus chaude à la plus blanche

Hahnemühle Bamboo : la base la plus chaude, un jaune crème chaleureux.

la base la plus chaude, un jaune crème chaleureux. Ilford Cotton Textured : blanc chaud.

blanc chaud. Hahnemühle German Etching : blanc légèrement chaud.

blanc légèrement chaud. Hahnemühle Photo Rag : blanc cassé.

blanc cassé. Canson Baryta et Epson Semi-Gloss : les blancs les plus éclatants.

Les grammages que nous n'avons pas

Nos papiers les plus lourds font 310gsm. Nous n'avons pas de papier 350gsm, ni de carton ou de papier cartonné de 400 à 600gsm.

Nous n'avons pas de papier affiche léger d'environ 90gsm.

Il n'y a pas de papier cartonné dédié, même si les papiers beaux-arts les plus lourds peuvent donner une sensation proche.

Épaisseur du papier

Le Hahnemühle Photo Rag 308gsm fait 0,48 mm d'épaisseur. Si tu as besoin de l'épaisseur d'un autre papier, indique-nous le papier et ce que tu fabriques via la page de contact et nous te trouverons la spécification exacte. Pour une commande importante ou récurrente, demande avant de t'engager, afin d'intégrer les mesures dès le départ.

Épaisseur des supports de contrecollage

Support Épaisseur Display Card 2 mm Dibond (panneau composite aluminium) 3 mm Foamex 3 mm ou 5 mm Foam Board 5 mm MDF 12 mm

Un tirage sur Photo Rag 308gsm contrecollé sur Dibond fait environ 3,48 à 4 mm d'épaisseur au total. Cette fourchette tient compte de la couche d'adhésif et des variations normales du contrecollage : pour une tolérance serrée, base-toi sur la valeur haute et garde un peu de marge. Les options de contrecollage sont sur la page contrecollage.

Calculer la hauteur d'une pile pour un album ou un coffret

Prends l'épaisseur d'une seule feuille du papier. Multiplie par le nombre de feuilles. Cinquante feuilles d'un papier de 0,48 mm donnent environ 24 mm. Ajoute quelques millimètres de tolérance. Une pile de tirages se tasse rarement jusqu'au total mathématique exact. Si les tirages sont contrecollés sur Dibond, ajoute 3 mm par tirage.

Résistance de la surface et manipulation

Surfaces délicates : German Etching, Bamboo et Canson Baryta.

German Etching, Bamboo et Canson Baryta. Résistance moyenne : Ilford Cotton Textured et Epson Semi-Gloss.

Ilford Cotton Textured et Epson Semi-Gloss. Résistance élevée : Hahnemühle Pearl, qui est aussi un bon choix pour le contrecollage.

Les papiers coton mats ne sont pas couchés, ce qui les rend plus délicats au contrecollage que les papiers couchés à base de résine. Si tu fais contrecoller du Canson Baryta, ajoute une marge blanche pour protéger les détails de l'image sur les bords du tirage.

Pour des tirages accrochés sans cadre avec des pinces, les papiers de 308 à 310gsm gardent le mieux leur forme. Les tirages manipulés régulièrement gagnent à être contrecollés sur Foamex ou Dibond.

Si tu comptes peindre sur le tirage

Nos papiers sont des papiers d'impression beaux-arts, pas des papiers encollés pour les techniques humides, et nous ne proposons pas de papier spécial aquarelle.

Hahnemühle Photo Rag 308gsm est 100 % coton et sans acide, avec une surface mate et lisse, et convient pour peindre par-dessus à l'acrylique. L'acrylique reste en surface ; elle ne pénètre pas comme sur un papier à peindre traditionnel.

est 100 % coton et sans acide, avec une surface mate et lisse, et convient pour peindre par-dessus à l'acrylique. L'acrylique reste en surface ; elle ne pénètre pas comme sur un papier à peindre traditionnel. Hahnemühle German Etching 310gsm a plus de grain et convient aux couches de peinture plus épaisses.

a plus de grain et convient aux couches de peinture plus épaisses. Avec de l'aquarelle ou une peinture très diluée, garde des lavis légers. Les papiers d'impression ne sont pas conçus pour recevoir beaucoup d'eau et peuvent gondoler.

Chaque peinture et chaque médium se comporte différemment sur la surface d'un tirage : commande donc une bande d'essai sur le papier choisi et teste d'abord ta peinture dessus.

Voir et toucher les papiers

Commande un pack d'échantillons de tirages A4 sur toute la gamme de papiers, ou une bande d'essai de 4" x 30" de ta propre image sur chaque papier que tu envisages. Le nom du papier est imprimé le long du bord de chaque bande d'essai, pour que tu puisses les distinguer.

Pour voir l’aspect de ces supports et leur accrochage, consulte notre page sur le contrecollage photo et art, qui présente les matériaux avec des fixations comme les châssis et les tasseaux.