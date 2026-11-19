Nous sommes un laboratoire de tirage d'art et de tirage photographique. Nous réalisons des tirages giclée et C-type sur notre propre gamme de neuf papiers, et nous pouvons les contrecoller ou les encadrer. Chaque tirage est une feuille à plat, imprimée d'un seul côté à partir d'un rouleau : les livres, les cartes, les supports pliés ou recto verso, et l'impression directe sur métal, verre, acrylique ou tissu ne font donc pas partie de ce que nous faisons.

Ce que nous fabriquons

Des tirages d'art giclée sur sept papiers : Hahnemühle Photo Rag, Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta et Epson Semi-Gloss. Voir l'impression giclée.

sur sept papiers : Hahnemühle Photo Rag, Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta et Epson Semi-Gloss. Voir l'impression giclée. Des tirages photographiques C-type sur deux papiers : Fuji Matt et Fuji Gloss. Voir l'impression C-type.

sur deux papiers : Fuji Matt et Fuji Gloss. Voir l'impression C-type. Le contrecollage et l'encadrement sur mesure, commandés en même temps que le tirage. Voir le contrecollage et l'encadrement.

Le plus petit tirage, quel que soit le papier, mesure 4" x 6" ; le plus grand dépend du papier, voir les tailles maximales de tirage. Il n'y a pas de quantité minimale de commande. Le prix se calcule par tirage, tu peux donc commander un seul exemplaire ou un prototype unique avant une série plus importante. Les prix en vigueur figurent dans la grille tarifaire et dans ton panier sur order.creativehub.io.

Les produits imprimés que nous ne fabriquons pas

Livres, livres photo, albums et tout ce qui est relié. Nous ne faisons pas de reliure et nous n'imprimons ni pages de livre, ni pages d'album, ni couvertures.

Nous ne faisons pas de reliure et nous n'imprimons ni pages de livre, ni pages d'album, ni couvertures. Supports de plusieurs pages ou pliés : livrets, programmes, dépliants, menus et feuilles recto verso, quelle que soit la quantité.

livrets, programmes, dépliants, menus et feuilles recto verso, quelle que soit la quantité. Produits en carton : cartes de visite, flyers, invitations, cartes de vœux, cartons de support, cartes perforées ou découpées à la forme. Nous n'avons que des papiers d'art et des papiers photographiques de qualité archive, aucun carton.

cartes de visite, flyers, invitations, cartes de vœux, cartons de support, cartes perforées ou découpées à la forme. Nous n'avons que des papiers d'art et des papiers photographiques de qualité archive, aucun carton. Papeterie : papier à en-tête et enveloppes assorties.

papier à en-tête et enveloppes assorties. Étiquettes et autocollants.

Triptyques réalisés automatiquement : aucun produit ne découpe une image en trois panneaux.

aucun produit ne découpe une image en trois panneaux. Certificats d'authenticité joints à une commande de tirages. Les certificats sont une fonction de la vente via sell.creativehub.io.

Un petit tirage à plat ne pose aucun problème. Il n'existe pas de produit « carte postale », mais tu peux commander un tirage d'art au format carte postale (6" x 4", ou une taille personnalisée comme 195 x 90 mm) sur n'importe lequel de nos papiers. Beaucoup de clients qui veulent une carte de vœux commandent un tirage à plat à la taille voulue et le collent eux-mêmes sur une carte pliée vierge.

Les supports sur lesquels nous n'imprimons pas

Le papier ou les supports que tu fournis, y compris des papiers d'autres marques comme Colorplan. Nos imprimantes sont calibrées pour les papiers en rouleau que nous avons en stock.

y compris des papiers d'autres marques comme Colorplan. Nos imprimantes sont calibrées pour les papiers en rouleau que nous avons en stock. Métal, verre, acrylique ou panneaux. Le Dibond et l'aluminium sont des supports de contrecollage placés derrière un tirage papier, et l'acrylique se pose en contrecollage sur la face du tirage. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une impression sur le matériau lui-même. Nous ne fabriquons pas de blocs acryliques.

Le Dibond et l'aluminium sont des supports de contrecollage placés derrière un tirage papier, et l'acrylique se pose en contrecollage sur la face du tirage. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une impression sur le matériau lui-même. Nous ne fabriquons pas de blocs acryliques. La toile commandée en ligne. Nous proposons bien l'impression sur toile, mais elle ne peut pas encore être commandée sur le site ; la commande en ligne sera déployée début 2027. Si tu as une grosse commande de toiles en vue d'ici là, contacte-nous. Nous ne tendons pas sur châssis et n'encadrons pas les toiles fournies par les clients.

Nous proposons bien l'impression sur toile, mais elle ne peut pas encore être commandée sur le site ; la commande en ligne sera déployée début 2027. Si tu as une grosse commande de toiles en vue d'ici là, contacte-nous. Nous ne tendons pas sur châssis et n'encadrons pas les toiles fournies par les clients. Films et tissus : mylar, acétate, film transparent, tissu, transparents grand format et négatifs numériques pour le cyanotype.

mylar, acétate, film transparent, tissu, transparents grand format et négatifs numériques pour le cyanotype. Supports translucides et tirages pour caisson lumineux : vélin, papier calque et tout ce qui est conçu pour être éclairé par l'arrière. Pour un caisson lumineux ou un visuel de vitrine, adresse-toi à un spécialiste qui imprime sur des supports translucides prévus pour le rétroéclairage.

vélin, papier calque et tout ce qui est conçu pour être éclairé par l'arrière. Pour un caisson lumineux ou un visuel de vitrine, adresse-toi à un spécialiste qui imprime sur des supports translucides prévus pour le rétroéclairage. L'affichage en extérieur. Rien dans notre gamme ne convient à une présentation en extérieur sans abri, pas même le contrecollage Acrylic Reverse. Le contrecollage ne rend pas un tirage papier résistant aux intempéries ; le matériau adapté est le vinyle, et nous n'en fabriquons pas.

Rien dans notre gamme ne convient à une présentation en extérieur sans abri, pas même le contrecollage Acrylic Reverse. Le contrecollage ne rend pas un tirage papier résistant aux intempéries ; le matériau adapté est le vinyle, et nous n'en fabriquons pas. Le papier pour affichage sauvage. Nos papiers ne sont pas faits pour le collage à la colle de farine. Si tu veux essayer quand même, commande une seule bande test et essaie d'abord la colle dessus.

Nos papiers ne sont pas faits pour le collage à la colle de farine. Si tu veux essayer quand même, commande une seule bande test et essaie d'abord la colle dessus. Carton, carte ou papier affiche. Nos papiers vont jusqu'à 310 g/m² : un carton de 400 à 600 g/m² est donc hors de notre gamme, tout comme un papier affiche léger d'environ 90 g/m².

Les services que nous ne proposons pas

Retouche, agrandissement par interpolation, restauration, recadrage ou photomontage. Nous imprimons ton fichier tel que tu le fournis. Nous pouvons vérifier les dimensions en pixels d'un fichier et t'indiquer la plus grande taille de tirage que nous recommandons.

Nous imprimons ton fichier tel que tu le fournis. Nous pouvons vérifier les dimensions en pixels d'un fichier et t'indiquer la plus grande taille de tirage que nous recommandons. Numérisation. Voir comment obtenir un scan haute résolution de ton œuvre.

Voir comment obtenir un scan haute résolution de ton œuvre. Épreuves PDF numériques, barres de contrôle couleur, repères de calage ou épreuves contractuelles. Une bande test physique de ta propre image est le moyen de vérifier un fichier avant un grand tirage.

Une bande test physique de ta propre image est le moyen de vérifier un fichier avant un grand tirage. Impression CMJN. Nous imprimons à partir de fichiers RVB (Adobe RGB 1998 recommandé), fournis donc du RVB. Voir comment préparer ton fichier.

Nous imprimons à partir de fichiers RVB (Adobe RGB 1998 recommandé), fournis donc du RVB. Voir comment préparer ton fichier. Tirage argentique gélatino-argentique en chambre noire. Les options les plus proches sont un C-type sur Fuji Matt ou Fuji Gloss, ou un giclée sur Hahnemühle Pearl ou Photo Rag pour le noir et blanc.

Les options les plus proches sont un C-type sur Fuji Matt ou Fuji Gloss, ou un giclée sur Hahnemühle Pearl ou Photo Rag pour le noir et blanc. Copies numériques, téléchargements ou photocopies. Nous imprimons uniquement à partir des fichiers que tu fournis.

Nous imprimons uniquement à partir des fichiers que tu fournis. Installation ou accrochage d'exposition. Nous imprimons, contrecollons et encadrons ; l'accrochage revient à ta propre équipe ou à un installateur local.

Nous imprimons, contrecollons et encadrons ; l'accrochage revient à ta propre équipe ou à un installateur local. Tarifs professionnels ou de gros et programmes de sponsoring. Tout le monde paie les prix affichés sur le site. Pour une très grande série, envoie le descriptif par e-mail à info@creativehub.io et nous établirons un prix au cas par cas.

Les encres, les vernis, le pliage et la découpe sont traités dans Pouvez-vous imprimer en recto verso, plier, plastifier ou utiliser une encre métallique ou blanche ?

Les contenus que nous pouvons ou non imprimer

La nudité est acceptée dans tous nos studios.

Nous ne sommes pas organisés pour produire des images montrant une activité sexuelle explicite. Un service d'impression spécialisé, de plus petite taille, convient mieux à ce type de travail.

Tu dois être propriétaire de l'image ou en détenir les droits. Voir Puis-je imprimer une image qui ne m'appartient pas ?

Pour un cas limite, contacte-nous avant de commander avec une courte description du travail. Tu n'as pas besoin d'envoyer le fichier pour poser la question.

Tu ne sais pas si nous pouvons le réaliser ?

Envoie un échantillon basse résolution du travail et dis-nous ce que tu as en tête via la page de contact, et nous te dirons si nous pouvons le produire.

Tout ce que nous fabriquons, des tirages au contrecollage et à l'encadrement, est présenté par format dans notre grille tarifaire actuelle.