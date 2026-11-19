Non. Nos tirages sont réalisés uniquement avec des procédés pigmentaires (giclée) et photographiques (C-type), sur une seule face du papier, et ils quittent notre studio à plat, sans couchage et coupés à bords droits. Voici ce que cela exclut, et ce que tu peux faire à la place.

Impression recto verso et dos du tirage

Nous ne pouvons pas imprimer au verso d’un tirage. Tout est imprimé à partir de grands rouleaux de papier d’archivage, sur des machines qui n’impriment qu’une seule face. Cela exclut les feuilles recto verso et toute mention au dos d’un tirage, y compris les numéros d’édition, les titres, les informations sur l’artiste, les logos et tout autre élément de marque.

Nous n’imprimons pas non plus tes informations sur des étiquettes adhésives que tu collerais toi-même.

Étiquettes au dos d’un tirage

La pose d’une étiquette au dos d’un tirage ne fait pas partie d’une commande standard. Si elle est indispensable, par exemple pour une participation à un concours, écris à info@creativehub.io avant de passer la commande et indique-nous :

de quelle étiquette il s’agit et à quoi elle sert ;

si tu nous enverras les étiquettes ;

où elle doit être placée au dos, sa taille et la façon dont elle doit être fixée.

Attends notre réponse avant de commander, afin que toute exception soit convenue au préalable.

Ce que tu peux faire à la place

Pour tes propres commandes de tirages : ajoute la signature au fichier avant de commander, ou signe le tirage à la main après le retrait ou la livraison. Nous ne proposons pas de signature sur place dans nos studios.

ajoute la signature au fichier avant de commander, ou signe le tirage à la main après le retrait ou la livraison. Nous ne proposons pas de signature sur place dans nos studios. Si tu vends des tirages via sell.creativehub.io : un numéro d’édition et ta signature numérique peuvent être imprimés au recto du tirage, un certificat d’authenticité peut être envoyé avec chaque vente, et un encart personnalisé peut être glissé dans le colis. Pour les éditions limitées, le certificat et le numéro d’édition imprimé portent ensemble ce qui figurerait autrement au dos, et l’acheteur reçoit un document à conserver.

Pliage et rainage

Nous ne plions pas et ne rainons pas les tirages, et nous n’imprimons pas sur du carton pliable : une couverture de menu pliée ou une carte imprimée à l’intérieur et à l’extérieur n’est donc pas quelque chose que nous pouvons produire. Nous déconseillons aussi de plier toi-même nos papiers. Les papiers giclée sont fabriqués à partir de fibres de coton et sont conçus pour une présentation à plat ; le pliage peut craqueler la surface du tirage.

Encre métallique, dorée, argentée et blanche

Pas d’encre métallique, argentée ou dorée, pas de gaufrage ni de dorure à chaud. Un titre doré dans ton fichier s’imprime comme une couleur en aplat, pas comme un effet métallique ou une dorure.

Un titre doré dans ton fichier s’imprime comme une couleur en aplat, pas comme un effet métallique ou une dorure. Pas d’encre blanche ni d’impression en double passage. Dans nos tirages, le blanc est le papier lui-même : nous ne pouvons donc pas imprimer du blanc sur un papier noir ou coloré.

Pelliculage, vernis et finitions UV

Les tirages et les pièces contrecollées partent sans pelliculage. Nous ne proposons ni pelliculage (mat ou soft-touch), ni vernis, ni spray de protection, ni ennoblissement UV de type Raised, High-Build ou Spot UV (vernis en relief ou sélectif). Les sprays et les pelliculages modifient la texture et la profondeur des couleurs d’un tirage. Pour juger de la façon dont la surface d’un papier réagit aux reflets et aux marques, commande une bande test de ta propre image.

Si le but est de protéger le tirage, l’encadrement sous verre est une autre solution ; les verres proposés figurent sur notre page encadrement d’art en ligne.

Coupe, bordures et bords frangés

Chaque tirage est coupé à la main au massicot : seules les coupes droites sont donc possibles. Nous ne pouvons pas donner aux tirages des bords effilochés, déchirés ou frangés, et nous n’avons pas de papiers à bords frangés en stock.

Nous coupons toujours. Les tirages non coupés ne sont pas proposés.

Pour réaliser toi-même un bord frangé, commande le tirage avec une bordure blanche afin d’avoir du papier en plus à déchirer. Consulte quelle taille donner aux bordures.

Les bordures sont uniquement blanches, car la bordure est du papier non imprimé.

N’ajoute ni fond perdu ni traits de coupe à ton fichier. Consulte notre tolérance de coupe.

Pour la liste plus complète des produits et matériaux qui ne font pas partie de notre gamme, consulte Qu’est-ce que theprintspace peut et ne peut pas imprimer ou fabriquer ? Nos procédés d’impression sont décrits sur la page impression giclée.

Pour ce que nous imprimons bel et bien, la page d’impression giclée présente nos papiers d’art de conservation avec un tableau comparatif et des exemples de prix.