Comment préparer un test d’impression

Ce qu’il faut savoir pour préparer un test d’impression dans Adobe Photoshop.

Pourquoi imprimer un test d’impression ?

Chez theprintspace, nous offrons à nos clients la possibilité de commander un ou plusieurs tests d’impression. Cela vous permet de vérifier comment votre fichier digital réagit à votre choix de papier.

Il est utile de faire un test d’impression avant de commander un tirage grand format, ou pour tester votre flux d’impression pour la première fois. De nombreux clients utilisent les tests d’impression pour vérifier la couleur, la densité et la netteté, ainsi que l’impact dû à l’agrandissement.

Pensez à :

Aplatir les calques et sauvegarder votre fichier au format TIFF ou JPEG haute qualité. Cliquez ici pour vérifier comment préparer votre fichier pour l’impression.

Utiliser nos profils ICC que vous pouvez télécharger ici, afin d’obtenir un rendu plus fidèle des couleurs.

Commander un test d’impression

Une fois que vous avez préparé votre test d’impression, il vous suffit de :

Télécharger le fichier de votre test d’impression sur votre compte creativehub

Choisir le papier et passer à la caisse comme si vous commandiez un tirage.

Notre logiciel détectera automatiquement la taille du test d’impression et ne vous facturera que le prix du test. Pour une liste de prix des tests d’impression, cliquez ici.

Astuce : Vous hésitez sur le choix du papier ?

En commandant votre test d’impression sur plusieurs types de papiers photo et Fine Art, vous pourrez comparer les caractéristiques des différents papiers : pelliculage, texture, réflectivité et rendu des couleurs.

Vous désirez en savoir plus sur la préparation et la commande d’un test d’impression ?

Pour plus d’informations sur la préparation et la commande d’un test d’impression chez theprintspace, contactez-nous.