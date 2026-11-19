Seulement si tu as l’autorisation du titulaire des droits. Selon nos conditions, tu dois être l’unique propriétaire légal des droits de propriété intellectuelle de toute image que tu importes, ou détenir une licence appropriée. Nous imprimons à partir du fichier que tu fournis : pour imprimer l’image de quelqu’un d’autre, il te faut donc un fichier sous licence, de qualité impression, obtenu auprès de la personne qui détient les droits.

Ce que nous pouvons faire et ne pas faire

Nous ne pouvons pas te procurer l’image d’un tiers, par exemple celle d’un photographe connu ou d’une marque.

Nous ne pouvons pas te conseiller sur les licences ni les obtenir pour toi.

Nous ne détenons, ne vendons et ne concédons sous licence aucune photographie de presse ni aucune archive d’éditeur, et nous ne pouvons pas reproduire le contenu d’une page web en ligne.

Nous ne pouvons pas imprimer de contenu qui porte atteinte au droit d’auteur, à la marque ou à toute autre propriété intellectuelle d’autrui.

Notre équipe d’assistance ne peut pas fournir de confirmations ou d’avis juridiques écrits en matière de droit d’auteur ou de droit des contenus. Si tu en as besoin, fais appel à ton propre conseil.

Une fois que tu as un fichier que tu es autorisé à utiliser, importe-le sur order.creativehub.io et commande-le comme n’importe quel autre tirage.

Une photographie parue dans un journal

Regarde le crédit de la légende pour trouver le photographe ou l’agence photo. Contacte le photographe, ou l’agence mentionnée dans le crédit. Demande-leur un fichier de l’image sous licence, de qualité impression, ou un tirage autorisé.

Une une, une page ou un article de journal

Les pages et les articles de journaux sont protégés par le droit d’auteur de l’éditeur. Contacte la publication et indique-lui l’article ou la une que tu souhaites, avec le titre, la date et l’URL si tu l’as. L’éditeur gère ses propres archives et les éventuels droits de réimpression.

Nous pouvons imprimer une page lorsqu’il s’agit d’un contenu qui t’appartient ou que tu es autorisé à reproduire, par exemple :

ton propre travail publié ;

une page pour laquelle tu as obtenu une licence ;

une commande personnelle auprès de l’éditeur.

Une page copiée depuis un site web n’est pas quelque chose que nous pouvons imprimer sans cette autorisation.

Une affiche ou une page issue de la boutique de tirages d’un éditeur

Nous imprimons et expédions les commandes des boutiques de tirages de plusieurs éditeurs, mais nous ne gérons pas ce que ces boutiques vendent. Nous ne pouvons pas ajouter un article ou une une à la gamme d’une boutique, te dire si une pièce précise est disponible, ni remettre en vente une affiche épuisée ou issue d’une ancienne parution. Adresse-toi à l’équipe de l’éditeur. Si elle rend la pièce disponible dans sa boutique, la commande nous parvient pour impression de la manière habituelle.

Photos de mariage et portraits réalisés par un photographe

Si un photographe a pris tes photos de mariage, tu as besoin de son autorisation pour les faire imprimer. Les photographes conservent généralement le droit d’auteur, même lorsque tu as acheté les photos.

Œuvres générées par IA ou assistées par IA

La même règle s’applique : l’œuvre doit t’appartenir ou tu dois en détenir les droits. Les fichiers générés ou agrandis par IA peuvent être imprimés, mais l’agrandissement ajoute des pixels, pas des détails : considère donc la taille native du fichier à 300 dpi comme le format d’impression sûr et commande une bande test avant d’aller plus grand.

La préparation et la commande d’une bande test sont montrées dans notre guide Comment faire un test d’impression.

Le fichier doit tout de même être de qualité impression

Une capture d’écran d’une page web, ou une photo réduite par un e-mail ou une application de messagerie, ne donnera pas un bon tirage. Demande l’original au titulaire des droits, à 300 PPI au format que tu veux imprimer : environ 2480 x 3510 pixels pour du A4, ou 3510 x 4960 pixels pour du A3. Nous imprimons exactement ce qui est fourni et nous n’agrandissons ni n’améliorons les fichiers. Consulte comment préparer ton fichier pour l’impression, ou découvre notre service d’impression.

Dès que tu disposes d’un fichier sous licence, notre guide pour choisir un tirage professionnel compare l’impression giclée et le tirage C-type pour t’aider à retenir le bon procédé.