Les dimensions maximales pour les tirages photo et impressions Fine Art

En savoir plus sur le format maximal d’impression disponible pour un tirage photo argentique ou une impression jet d’encre pigmentaire.

Chaque type de papier argentique et Fine Art détermine un format maximal pour l’impression.

Format maximal d’un tirage photo

Avec tous nos types de papiers photo professionnels (Fuji Mat, Fuji Brillant, Kodak Metallic & Fuji Flex), vous pouvez réaliser un agrandissement photo jusqu’à 127 cm de largeur, et de la longueur que vous désirez.

Format maximal d’une impression Fine Art

L’ impression jet d’encre pigmentaire (parfois appelée giclée) vous permet d’opter pour des dimensions encore plus importantes.

La largeur maximale pour les papiers Hahnemühle German Etching, Canson Aquarelle Rag, Canson Baryta, Hahnemühle Bamboo and Hahnemühle Pearl est de 110,5 cm.

Les autres papiers Fine Art, notamment Epson Semi-Gloss et Hahnemühle Photo Rag, permettent d’imprimer jusqu’à une largeur de 151 cm.

Encore des questions ?

Consultez nos pages sur les impressions photo argentique et jet d’encre pigmentaire pour plus de détails, ou contactez notre équipe.