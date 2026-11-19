Un tirage paraît souvent plus sombre que l'écran parce qu'un écran est éclairé par l'arrière alors que le papier ne fait que réfléchir la lumière qu'il reçoit, et parce que la plupart des écrans sont réglés bien plus lumineux que la pièce où l'on regarde un tirage. Baisse la luminosité de ton moniteur et calibre-le, fais une épreuve écran de l'image avec le profil de ton papier, et juge le tirage sous une bonne lumière. Nous imprimons ton fichier exactement tel que tu le fournis : un fichier assombri pour paraître correct sur un écran lumineux s'imprime donc sombre.

Ce qui rend un tirage plus sombre que l'écran

Cause Ce que tu remarques Que faire Écran réglé trop lumineux Tout le tirage paraît plus sombre et plus plat qu'à l'écran, et les détails que tu voyais dans les ombres sont bouchés Baisser la luminosité à une valeur mesurée et calibrer Écran non calibré Les tirages paraissent plus sombres et souvent d'une autre couleur Calibrer avec une sonde sur un point blanc D65 Couleurs hors du gamut du papier Les couleurs saturées et les ombres profondes paraissent plus denses sur papier, alors que le fichier n'a pas changé Faire une épreuve écran avec le profil du papier et ajuster le fichier Surface du papier Les papiers mats montrent moins de contraste que les papiers brillants Faire une épreuve écran avant de choisir le papier Lumière d'observation faible Le tirage paraît juste près d'une fenêtre et terne le soir Juger les tirages à la lumière du jour ou sous une lumière neutre et forte

Quelle luminosité pour l'écran

Un moniteur ou un ordinateur portable neuf est en général réglé presque à pleine luminosité. Si tu retouches dessus, l'image paraît plus claire qu'elle ne l'est, tu l'assombris pour compenser, et c'est ce fichier plus sombre qui est imprimé. Pour un travail destiné à l'impression, règle le point blanc sur D65 (environ 6500 K), le gamma sur 2,2 et la luminance sur environ 80 cd/m², ou jusqu'à 100 cd/m² dans une pièce plus claire. Fais ces réglages avec une sonde de calibration, pour que la valeur soit mesurée et reproductible. Les étapes sont dans notre guide de calibration du moniteur.

Sur un écran Apple XDR, choisis le préréglage Photography (P3-D65) et non le préréglage à 1600 nits, puis ramène la luminance à la valeur indiquée plus haut : les 160 nits de ce préréglage restent trop lumineux pour retoucher en vue d'une impression. Travaille sous un éclairage ambiant stable, plutôt tamisé et neutre, sans reflets sur l'écran.

Comment corriger des tirages trop sombres

Calibre l'écran sur les valeurs indiquées plus haut. Fais une épreuve écran avec le profil du papier que tu commandes. Les profils de tous les papiers sont téléchargeables gratuitement. Commence par le mode de rendu Perception, compare-le avec Colorimétrie relative et garde celui qui rend le mieux, avec la Compensation du point noir activée. Les étapes sont dans notre guide de l'épreuve écran avec Adobe Photoshop. Si l'épreuve écran paraît lourde, éclaircis légèrement les ombres et les tons moyens et vérifie que les hautes lumières gardent leurs détails. Notre guide de correction des couleurs montre comment faire. Avant un grand tirage, commande une bande test qui traverse la partie la plus sombre de l'image. Voir comment réaliser une bande test. Regarde le tirage fini à la lumière du jour ou sous une lumière neutre et forte, pas sous une lampe faible ou chaude.

Ce que nous faisons de ton fichier

Rien. Nous n'éclaircissons pas les fichiers, nous ne les accentuons pas, ne les retouchons pas et ne corrigeons pas leurs couleurs. Nos imprimantes sont calibrées chaque jour et chaque papier a son propre profil : le même fichier sur le même papier donne donc le même résultat d'une commande à l'autre. Tu gardes ainsi la main, et cela veut dire qu'un tirage sombre se corrige dans le fichier. Plus de détails dans Quelles imprimantes et quelles encres utilisez-vous ?

Si la couleur est différente aussi

Un décalage de couleur a en général la même cause : un écran non calibré, ou un fichier dans un espace colorimétrique inattendu. Fournis le fichier en Adobe RGB (1998), ou converti dans le profil de ton papier, puis fais l'épreuve écran. Pour les images en noir et blanc, notre guide du tirage noir et blanc montre comment éviter une dominante colorée.

Si le tirage ne correspond toujours pas au fichier

Si tu as calibré et fait l'épreuve écran et que le tirage ne correspond toujours pas à ton fichier, contacte-nous avec ton numéro de commande, des photos du tirage prises à la lumière du jour et une note indiquant si tu as fait l'épreuve écran avec le profil de ce papier. Selon notre garantie de commande, une commande qui ne correspond pas à ton fichier selon nos standards de gestion des couleurs est remplacée ou remboursée.

Calibration, épreuve écran et lumière d'observation sont réunies dans notre guide de la gestion des couleurs, de l'écran au tirage fini.