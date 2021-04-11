Quelles sont les conditions de votre garantie ?

Nous nous engageons vis-à-vis de nos clients par le biais de notre garantie de satisfaction.

Découvrez ce que nos clients pensent de nos services

Nous sommes fiers de proposer des options de tirage d’art, de contrecollage et d’encadrement d’une qualité et d’un savoir-faire exceptionnels.

Notre équipe de professionnels experts enthousiasme nos clients par la qualité des services fournis. Nous nous surpassons pour garantir que nous offrons l’aide, les conseils et la créativité dont vous avez besoin, afin de satisfaire au mieux vos exigences en matière d’impression d’art et d’encadrement. C’est ce que reflète la note de 4,9/5 qui nous est attribuée sur Trustpilot, basée sur plus de 6 800 avis de clients.

Cliquez ici pour lire les commentaires de nos clients sur les services que nous offrons.

Le soutien que nous vous offrons

À travers nos différentes plateformes, nous offrons des informations détaillées sur tous nos produits et services. Nous fournissons les profils ICC de nos imprimantes calibrées, pour que vous les téléchargiez. Nous vous recommandons d’utiliser ces profils pour garantir que les couleurs que vous voyez sur votre écran correspondront à celle de l’œuvre imprimée.

Nous proposons également des tutoriels vidéo et une FAQ très complète.

Notre service client peut communiquer avec vous en 7 langues différentes et reste à votre disposition du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h (heure anglaise) pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser avant de passer une commande.

Notre garantie

Nous fournissons le plus d’informations possible sur nos produits et services pour vous guider dans vos décisions afin que vous soyez satisfait du résultat. Notre garantie de satisfaction promet que si vous n’êtes pas content des produits commandés ou de notre service, alors que vous avez bien tenu compte de nos informations et suivi nos conseils le cas échéant, nous trouverons toujours une solution au problème – telle qu’un remplacement à nos frais ou le remboursement intégral de votre commande.

Notre garantie assure que nous proposerons une solution au client. Cependant, nous réservons le droit de recourir aux lois relatives à la protection des consommateurs si nous pensons qu’une réclamation est faite de mauvaise foi et vise à abuser de notre bon vouloir et de la garantie que nous offrons.