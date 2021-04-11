Comment calibrer votre moniteur

Apprenez à étalonner votre écran pour l’impression.

Pourquoi faut-il calibrer mon moniteur ?

Optimisez la performance de votre écran en vous assurant qu’il est étalonné correctement avant d’éditer vos images pour l’impression.

Un moniteur précisément calibré est un outil indispensable pour obtenir des tirages aux couleurs fidèles. Votre écran doit être étalonné par rapport à un point neutre standard afin de rentrer dans un système de couleur en boucle ouverte – la norme dans les industries de la photographie et de l’imagerie. Cela signifie qu’il pourra vous montrer à quoi ressembleront vos images une fois imprimées ou affichées sur d’autres moniteurs.

De quoi ai-je besoin pour calibrer mon moniteur ?

Pour procéder au calibrage de votre moniteur, il vous faudra un spectrophotomètre, qui mesure le niveau de précision des couleurs affichées par votre écran.

Tutoriel : Apprenez à étalonner votre moniteur

Astuce : réglez votre point blanc selon le standard de l’industrie

Quand vous étalonnez votre moniteur, assurez-vous que vous réglez votre point blanc selon le standard de l’industrie, l’illuminant D65 de la CIE. Chez theprintspace, nous calibrons au moyen d’un spectrophotomètre X-Rite, un modèle que nous recommandons.

Vous n’êtes pas certain de savoir calibrer votre écran ?

Alors contactez un membre de notre équipe.